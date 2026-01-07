فوضى الاستيراد في غزة... سلع منتهية الصلاحية ومعابر دون رقابة

- تعاني أسواق غزة من فوضى بسبب الاستيراد غير المنظم وغياب الرقابة، مما يؤدي إلى دخول بضائع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مهددةً صحة المستهلك وثقة السوق المحلي. - تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على مواجهة هذه التحديات عبر جولات تفتيشية لضمان جودة المنتجات، لكن غياب المعابر المؤهلة يعيق الفحص الفعال. - يواجه التجار ضغوطاً لاستيراد سلع رخيصة قريبة من انتهاء الصلاحية، بينما تشدد الوزارة على الالتزام بالقوانين، حيث شهدت الأسعار تقلبات حادة بعد وقف إطلاق النار.

تمرّ أسواق قطاع غزة في المرحلة الراهنة بحالة غير مسبوقة من الفوضى بسبب الاستيراد في ظل غياب الرقابة على المعابر التي يسمح الاحتلال من خلالها بإدخال البضائع والسلع الرئيسية، وانعدام آليات الفحص والرقابة التقليدية التي كان معمولاً بها قبل الحرب.

هذه الفوضى انعكست مباشرة على نوعية البضائع المطروحة في الأسواق، حيث باتت منتجات كثيرة تدخل دون بطاقة بيان أو دون وسم تجاري واضح، ما يضع المستهلك أمام مخاطر مجهولة المصدر والتركيب والجودة. ولا تقف الأزمة عند حدود غياب البيانات، بل تمتد لتشمل دخول كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية أو التي جرى التلاعب بتاريخ إنتاجها وانتهائها، بخاصة في قطاعات حساسة مثل المجمدات واللحوم والبيض.

هذا الواقع يفتح الباب أمام ممارسات خطيرة من الغش التجاري، كان أبرزها ما يطاول زيت الزيتون، أحد أهم السلع الغذائية في الثقافة الغذائية الفلسطينية، والذي تحول في بعض الحالات إلى منتج مغشوش يهدد الصحة العامة ويقوّض ثقة المستهلك بالسوق المحلي.

بضائع بلا هوية

في ظل هذا المشهد المعقد، تتعاظم المخاطر الاقتصادية والصحية والقانونية، ليس فقط على المستهلك، بل على الاقتصاد المحلي برمته الذي يعاني أصلاً من اختلالات حادة نتيجة الحرب والحصار وتعطل سلاسل التوريد.

ومع غياب المعابر القادرة على القيام بدورها الرقابي، تصبح الأسواق ساحة مفتوحة لاختبار توازن هشّ بين الحاجة الماسة للسلع، وسلامة ما يُعرض منها.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن جزءاً كبيراً من السلع المتداولة حالياً في أسواق قطاع غزة تفتقر إلى أبسط متطلبات السلامة التجارية، إذ تدخل منتجات دون بطاقة بيان أو دون ذكر بلد المنشأ أو تاريخ الإنتاج والانتهاء.

هذا الغياب لا يعد مجرد مخالفة إدارية، بل يمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلك، ويجعل من الصعب محاسبة أي جهة في حال وقوع أضرار صحية أو غذائية.

بدوره، أكد القائم بأعمال المدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، محمد بربخ، أن الوزارة تواصل أداء دورها الرقابي رغم التحديات الجسيمة، مشيراً إلى أن طواقم الوزارة الفنية والمختصة تعمل ميدانياً في الأسواق وتنفذ جولات تفتيش ورقابة على جودة المنتجات والتأكد من احتوائها على تواريخ صلاحية واضحة وبطاقات بيان ووسم تجاري معتمد.

وأوضح بربخ في حديث لـ"العربي الجديد" أن للوزارة دوراً أساسياً في متابعة مخازن التجار ومستودعاتهم قبل نزول أي منتج إلى الأسواق، لافتاً إلى أنّ بعض المخالفين يتعمدون تخزين بضائعهم في أماكن خطرة أو يصعب الوصول إليها، ما يشكل خطراً حقيقياً على الكوادر العاملة في أثناء تنفيذ مهام التفتيش.

ورغم ذلك، شدد بربخ على أنّ الطواقم تواصل عملها، وتقوم بإبلاغ لجان مختصة لمتابعة السلع المشكوك في أمرها، خصوصاً اللحوم والمجمدات والبيض.

وأضاف: "السبب الرئيسي لتفاقم الظاهرة عدم وجود معابر مؤهلة، وأن النقاط الحالية لا يمكنها القيام بالدور التقليدي للمعابر من حيث الفحص والتدقيق، ومع ذلك تمكنت اللجان الفنية من كشف كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، حيث أظهرت الفحوصات أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأُتلفَت عشرات الأطنان منها حمايةً للمستهلك".

مبررات التجار

من جهته، يقر مصدر تجاري بوجود هذه الظاهرة، لكنه يربطها بالظروف الاقتصادية القاسية، موضحاً أن التجار يضطرون أحياناً إلى استيراد سلع يقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها بأسبوعين أو أقل، بسبب انخفاض سعرها الكبير مقارنة بالسلع حديثة الإنتاج. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" إن هذا الخيار يتيح بيع السلع بأسعار أقل، ما يساعد المستهلكين على الشراء في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد والتنسيقات، وضعف شديد في القدرة الشرائية.

وأضاف: "السوق يعاني من عطش شديد للسلع بعد شهور طويلة من المجاعة والانقطاع، ما يدفع التجار إلى تصريف البضائع بشكل عاجل، خشية تلفها أو تعرضهم لخسائر فادحة، فالأمر يجري في سياق الضرورة لا التلاعب".

وفي سوق مخيم النصيرات، يوضح بائع اللحوم سراج شعبان، أنّ بائعي التجزئة يشترون اللحوم المتوفرة في سوق الجملة، والتي تكون أحياناً قريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية أو دون تاريخ واضح أصلاً. وقال شعبان لـ"العربي الجديد": "نشتري هذه البضائع بسعر أقل من المعتاد، وأحياناً لا نجد تاريخ إنتاج أو انتهاء، لكننا نضطر إلى الشراء ما دمنا تأكدنا أن اللحوم غير فاسدة، لأننا نريد الاستمرار في العمل بعد شهور طويلة من الانقطاع".

ويعكس ذلك الوضع حجم الضغط الواقع على صغار التجار، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما التوقف عن العمل، وإما التعامل مع بضائع تفتقر إلى المعايير الكاملة، في ظل غياب البدائل.

مطالبة بالتزام التجار في غزة

في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، أكدت أنه في إطار تنظيم السوق المحلي في مرحلة ما بعد الحرب، وحرصاً على المصلحة العامة وحماية المستهلك، ومع استمرار توفر فائض من السلع والبضائع، تشدد بالتعاون مع مباحث التموين على ضرورة التزام جميع التجار أحكام القوانين واللوائح الناظمة والامتناع الفوري عن عرض أو تداول أي سلع تموينية منتهية الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية، أو تظهر عليها علامات تلف أو فساد.

وشددت الوزارة على منع استغلال حاجة المواطنين في هذه المرحلة من خلال البيع بأسعار مرتفعة، وضرورة إشهار السعر على كل سلعة تُعرض للجمهور، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفات جسيمة واستغلالاً واضحاً لحاجة المواطنين، وسيُعاقَب مرتكبوها وفق أحكام القانون دون أي تهاون.

واتجهت الأسعار نحو الانخفاض منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضاً حاداً خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، منذ إعلان وقف إطلاق النار. وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان أخير، أنّ هذا الانخفاض دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً حاداً في قطاع غزة مقداره 65.09% في نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2024. وأكد الجهاز أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة من تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً في الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.