فوز أميركي إسرائيلي وفرنسي وكندي بجائزة نوبل للاقتصاد

اقتصاد دولي
مباشر
13 أكتوبر 2025
جائزة نوبل في الاقتصاد 2025، ستوكهولم في 13 أكتوبر 2025 (إكس)
الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2025، ستوكهولم في 13 أكتوبر 2025 (إكس)
+ الخط -

قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة البنك المركزي السويدي للعلوم الاقتصادية لعام 2025 تخليدًا لذكرى ألفريد نوبل، إلى الأميركي الإسرائيلي جويل موكير، والفرنسي فيليب أغيون، والكندي بيتر هاويت "لشرحهم النمو الاقتصادي القائم على الابتكار"، بينما مُنحت نصف الجائزة لموكير "لتحديده المتطلبات الأساسية للنمو المستدام من خلال التقدم التكنولوجي"، والنصف الآخر مشترك لأغيون وهاويت "لنظريتهما للنمو المستدام من خلال التدمير الخلاق".

تفاصيل أوفى تباعاً..

(فرانس برس، العربي الجديد)
