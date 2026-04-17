فورد تستدعي 1.39 مليون شاحنة F-150 بسبب خلل يُفقد السيطرة

- أعلنت فورد استدعاء 1.39 مليون شاحنة F-150 من طرازات 2015-2017 بسبب خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، مع تحديث برمجيات وحدة التحكم لمعالجة المشكلة. - سيتم إرسال إشعارات لمالكي المركبات المتأثرة بدءًا من 27 أبريل، مع توقع الحل النهائي في يوليو، ضمن سلسلة استدعاءات جعلت فورد تتصدر قائمة الشركات من حيث عدد الاستدعاءات في 2025. - رغم الاستدعاءات، شهدت مؤشرات الجودة الأولية لفورد تحسنًا ملحوظًا، مع زيادة مبيعات شاحنات F-Series بنسبة 8.3% في 2025.

أعلنت شركة فورد (Ford)، الجمعة، استدعاء 1.39 مليون شاحنة من طراز F-150، على خلفية خلل تقني قد يؤدي إلى تغيير مفاجئ في ناقل الحركة، ما يرفع خطر فقدان السيطرة على المركبة. وحسب وول ستريت جورنال، يشمل الاستدعاء طرازات فورد للأعوام 2015 حتى 2017، حيث يتمحور الخلل حول فقدان الإشارة بين مستشعر نطاق ناقل الحركة ووحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة، ما قد يؤدي إلى انتقال مفاجئ إلى السرعة الثانية أثناء القيادة.

وأوضحت الشركة أن الوكلاء سيقومون بتحديث برمجيات وحدة التحكم لمعالجة المشكلة. ومن المقرر إرسال إشعارات أولية إلى مالكي المركبات المتأثرة اعتباراً من 27 إبريل/نيسان الجاري، على أن تُرسل رسائل إضافية لاحقاً عند توفر الحل النهائي المتوقع في شهر يوليو/تموز.

وتُعد شاحنات F-Series من فورد الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ عقود، إذ باعت الشركة نحو 830 ألف وحدة خلال عام 2025، بزيادة بلغت 8.3% مقارنة بالعام السابق.

ويأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة من حملات الاسترجاع التي أطلقتها الشركة التي تتخذ من ديربورن بولاية ميشيغان مقراً لها، حيث تصدّرت فورد قائمة شركات السيارات من حيث عدد الاستدعاءات في عام 2025، مع تأثر ما يقارب 13 مليون مركبة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الشركة أيضاً عن استدعاءات منفصلة مرتبطة بمشكلات برمجية في الشاشات المركزية، إضافة إلى خلل آخر قد يؤدي إلى تعطل أضواء المكابح وإشارات الانعطاف في المقطورات المرتبطة بالمركبات. ورغم ذلك، أكدت فورد أن مؤشرات الجودة الأولية لديها، التي تقيس المشكلات خلال أول 90 يوماً من عمر السيارة، تشهد تحسناً ملحوظاً.