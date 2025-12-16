فورد تتكبد 19.5 مليار دولار بعد هيكلة أعمالها في السيارات الكهربائية

- أعلنت فورد عن إعادة هيكلة شاملة لأعمالها في السيارات الكهربائية، متوقعة شطب أصول بقيمة 19.5 مليار دولار، مع وقف إنتاج النسخة الكهربائية من شاحنة "إف 150" والتركيز على السيارات الهجينة والطرازات الصغيرة. - بعد نجاح تسلا، استثمرت شركات السيارات الكبرى مليارات الدولارات في السيارات الكهربائية، لكن المبيعات لم تحقق التوقعات، خاصة بعد إلغاء الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية. - تخطط فورد لاستخدام منصة جديدة لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تكلفة، مع استثمارات ضخمة في مصانعها، وتوقعات بخلق آلاف الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.

أعلنت شركة فورد العملاقة للسيارات عن إعادة هيكلة شاملة لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية الخاسرة، متوقعة تكبد شطب أصول بقيمة إجمالية تبلغ نحو 19.5 مليار دولار، معظمها سيتم تسجيله خلال هذا الربع المالي. وفي إطار هذه العملية، ستوقف فورد إنتاج النسخة الكهربائية بالكامل من شاحنتها الكبيرة (إف 150). وتعتزم الشركة التركيز بشكل أكبر على السيارات الهجينة وتوجيه خط إنتاجها الكهربائي نحو الطرازات الصغيرة. وتعد فورد إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الأميركية، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 45 مليار دولار.

وبعد النجاح الذي حققته شركة تسلا، ضخت كبرى شركات السيارات الأميركية، بما في ذلك جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، مليارات الدولارات لتوسيع عروضها الكهربائية، بما في ذلك خطط لتحويل الشاحنات الشعبية إلى كهربائية. وتعد "إف 150" واحدة من أكثر السيارات مبيعا في السوق الأميركية. لكن الشاحنات الكهربائية، سواء من فورد أو سيارة "سايبرتراك" من تسلا، لم تحقق المبيعات بالكمية التي كانت الشركات تأملها.

وتعرض السوق لضربة أخرى بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار للسيارات الكهربائية. وأوضح المدير التنفيذي لفورد، جيم فارلي، لقناة "سي إن بي سي" مساء الاثنين، أن السيارات الكهربائية تمثل حاليا نحو 5% فقط من أعمال الشركة، مقارنة بحوالي 12% قبل انتهاء الدعم في نهاية سبتمبر/أيلول. وسجلت وحدة السيارات الكهربائية في فورد خسائر بمليارات الدولارات ربعا بعد ربع، تم تعويضها جزئيا بأرباح من عمليات السيارات التقليدية وشاحنات النقل التجاري.

ومن العام المقبل، تخطط فورد لاستخدام منصة جديدة لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تكلفة مع أسعار تبدأ من 30 ألف دولار، حيث أعلنت في اغسطس/آب الماضي، استثمار نحو 5 مليارات دولار في مصنع "لويفيل" للتجميع ومجمع "بلو أوفال باتري بارك" للبطاريات في ولاية ميشيغان، بهدف إطلاق طراز جديد من سيارات "بيك أب" الكهربائية، مع توفير نحو 4 آلاف وظيفة. وأكدت الشركة أنها ستستثمر ما يقرب من ملياري دولار لتطوير خطوط الإنتاج في مصنع مدينة لويفيل، الذي ينتج حالياً طرازات "إسكيب" و"لينكولن كورسير"، مع الحفاظ على ما لا يقل عن 2200 وظيفة قائمة.

ويتوقع أن يسهم التحول نحو السيارات الهجينة في خلق آلاف الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، بحسب فارلي، حيث تخطط فورد لإطلاق نسخة جديدة من السيارة من طراز "Bronco" بنظام هجين قابلة للشحن في أوروبا عام 2027، لكنها لن تُباع في الولايات المتحدة. والسيارة ستأتي أصغر من طراز"Kuga" الحالية، وستُنتج في مصنع فورد في فالنسيا بإسبانيا، لتلبية الطلب المتزايد على سيارات الدفع الرباعي الصغيرة والمناسبة للمدن الأوروبية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)