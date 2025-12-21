فورد الأميركية تعيد ابتكار سيارات لايتننغ

تستعدّ شركة فورد لإحداث تغيير جذري في عائلة سيارات الشركة الكهربائية، مع إعادة التفكير في مستقبل شاحنة F-150 Lightning على ضوء تباطؤ المبيعات وتبدّل متطلبات السوق الأميركية. ووفق الخطط الحالية، سيجرى وقف إنتاج النسخة الكهربائية بالكامل بعد عام 2025، ليحل محلها جيل جديد يحمل اسم F-150 Lightning EREV، أي المركبة الكهربائية ذات المدى الممتد.

ورغم أن الطراز الجديد سيبقى كهربائياً من حيث المبدأ، مع محركات كهربائية تدفع العجلات الأربع وتوفّر عزماً فورياً وتسارعاً قوياً، فإن الاختلاف الجوهري يتمثل في إضافة مولّد يعمل بالبنزين، بحسب موتور1. هذا المولّد لا يدفع العجلات مباشرة، بل يمد البطارية بالطاقة، ما يرفع مدى السير من نحو 320 ميلاً حالياً إلى أكثر من 700 ميل بحسب تقديرات فورد.

وبهذه الخطوة، تدخل فورد في منافسة مباشرة مع شاحنات كهربائية ممتدة المدى مثل Ram 1500 REV، التي يصل مداها إلى نحو 690 ميلاً. ورغم أن فورد لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة للطراز الجديد، فإن منافستها من رام تنتج 647 حصاناً وتتمتع بقدرة سحب تصل إلى 14 ألف رطل، ما يعطي مؤشراً على مستوى الأداء المتوقع.

وتؤكد فورد أن السحب لمسافات طويلة كان من أبرز دوافع تطوير نسخة EREV، إذ ستحد إضافة المولّد من الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة الشحن أثناء جر المقطورات، وهي شكوى شائعة لدى مالكي لايتننغ الحاليين. ويقول دوغ فيلد، رئيس قطاع السيارات الكهربائية والتصميم في الشركة، إن السحب الثقيل والسفر عبر الولايات الأميركية سيصبحان "بسلاسة التنقل اليومي". ولا تزال الصور الرسمية والتفاصيل التقنية الدقيقة قيد الكتمان، على أن تكشف فورد المزيد من المعلومات خلال الأشهر المقبلة.