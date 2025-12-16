فوربس: ماسك أول شخص في العالم تصل ثروته إلى677 مليار دولار

قالت مجلة فوربس "forbes" الأميركية إن رجل الأعمال إيلون ماسك أول شخص في العالم تصل ثروته إلى 677 مليار دولار من 500 مليار دولار في تقييم سابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ووفقا لحسابات نشرتها المجلة يوم الاثنين، فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة سبايس إكس الفضائية التي يملكها ماسك. واعتمدت فوربس على السعر الذي تم تحديده في هذه الصفقات لتقدير قيمة أعلى للشركة، ما أدى بدوره إلى زيادة تقدير قيمة حصة ماسك فيها.

كانت فوربس قد قدرت صافي ثروة ماسك بنحو 500 مليار دولار. وترتبط ثروة ماسك بشكل أساسي بحصصه في شركة السيارات الكهربائية تسلا وشركة سبايس إكس. وعلى عكس تسلا، فإن سبايس إكس شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، ما يعني أن قيمتها لا تحدد بسعر سهم علني. وفي مثل هذه الحالات، تستند التقييمات إلى جولات التمويل أو مبيعات أسهم الموظفين، وقد تختلف بشكل كبير عن القيمة السوقية الفعلية في المستقبل. وبناء على السعر الذي تمكن الموظفون من بيع أسهمهم به، قدرت فوربس القيمة الإجمالية لشركة سبايس إكس بنحو 800 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 500 مليار دولار.

Elon Musk just took another giant leap toward becoming the world’s first trillionaire. https://t.co/EJuKw5akzh — Forbes (@Forbes) December 16, 2025

ومع امتلاك ماسك نحو 40% من الشركة، رفعت "فوربس" تقديرها لصافي ثروته إلى حوالي 677 مليار دولار. وذكرت فوربس أن من شأن تقييم سبيس إكس أن يرفع ثروة ماسك 168 مليار دولار إلى نحو 677 مليار دولار اعتبارا من الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين. وحصلت ثروة ماسك أيضا على دفعة من حصته البالغة 12% تقريبا في شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية التي قفزت أسهمها 13% حتى الآن هذا العام، على الرغم من تراجع المبيعات. وصعدت أربعة بالمئة تقريبا اليوم بعد قول ماسك إن الشركة تختبر سيارات روبوتية دون شاشات لمراقبة السلامة في مقعد الراكب الأمامي.

ووافق مساهمو تسلا في نوفمبر/تشرين الثاني على خطة أجور بقيمة تريليون دولار لماسك، وهي أكبر حزمة أجور للشركات في التاريخ، إذ أيد المستثمرون رؤيته لتحويل شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى شركة عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير إعلامي أن شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي إكس.إيه.آي تجري محادثات في مرحلة متقدمة لجمع 15 مليار دولار من طرح أسهم جديدة بتقييم يبلغ 230 مليار دولار.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)