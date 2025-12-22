"فوربس": أفضل 10 سيارات في 2025

- شهد عام 2025 تحولات كبيرة في صناعة السيارات، مع إطلاق سيارات كهربائية ورفاهية متنوعة، حيث ركزت بعض النماذج على الأداء وسهولة الاستخدام، بينما راهنت أخرى على العاطفة والتجربة الفريدة. - تضمنت قائمة "فوربس" سيارات بارزة مثل بي إم دبليو الفئة الخامسة الهجينة، وفورد موستانغ ماك-إي رالي، وجينيسيس GV60، بالإضافة إلى رولز-رويس فانتوم وبنتلي فلاينغ سبير V8 الهجينة. - شملت السيارات العملية والمبتكرة داسيا بيغستر، وكيا PV5، وكيا سبورتاج، وسكودا إلروك كسيارة عائلية كهربائية متكاملة.

انقضى 2025 بسرعة لافتة، عام امتلأ بالتحولات والتجارب، وبإطلاق سيارات عكست بوضوح ملامح صناعة تتغير بوتيرة متسارعة. من المركبات الكهربائية الجريئة إلى سيارات الصالون الفاخرة، ومن الخيارات العائلية العملية إلى النماذج التي راهنت على العاطفة قبل الأرقام، كان هذا العام غنياً بتجارب قيادة متناقضة ومثيرة في آن واحد.

وهذه القائمة، التي أوردتها "فوربس" (Forbes) الخميس الفائت، لا تضم بالضرورة الأقوى أو الأغلى، بل السيارات التي تركت انطباعاً حقيقياً، ونجحت في الجمع بين الأداء والشخصية وسهولة الاستخدام، أو ببساطة قدّمت تجربة لا تُنسى خلال عام كامل من الاختبارات.

1 - بي إم دبليو الفئة الخامسة (BMW 5-Series)

تُعد بي إم دبليو الفئة الخامسة، خصوصاً نسخة 550e الهجينة القابلة للشحن، واحدة من أكثر السيارات توازناً في فئتها. فعلى عكس طراز330e المزود بمحرك رباعي الأسطوانات، تعتمد 550e على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليترات من عائلة B58 مدمج مع محرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 482 حصاناً وعزم 700 نيوتن متر. وخلال الاختبارات، حققت السيارة معدل استهلاك وصل إلى67 ميلاً للغالون مع بطارية مشحونة بالكامل، ما يجعلها سيارة عائلية مثالية تجمع بين الرحابة والأداء القوي والكفاءة العالية.

2 - فورد موستانغ ماك-إي رالي (Ford Mach-E Rally)

لم تنجح نسخ ماك-إي السابقة في ترك انطباع قوي، إلى أن ظهرت نسخة "رالي" الجريئة. بتصميمها الرياضي ولمسات RS ولونها اللافت، جاءت هذه السيارة لتعيد تعريف المتعة في فئة السيارات الكهربائية. وتعتمد السيارة على قاعدة نسخة GT بقوة 480 حصاناً وعزم 701 رطل-قدم، لكن تميزها الحقيقي يكمن في وضعية القيادة Rally التي تضبط نظام التعليق وتخفف استجابة دواسة الوقود، ما يسمح بانزلاقات ممتعة على الطرقات غير المعبدة. إنها سيارة نادرة وجريئة ومليئة بالشخصية.

3 - سيارات جينيسيس جي في (Genesis GV60)

تقدم جينيسيس GV60 مفهوم الفخامة بسعر أقل من المنافسين التقليديين. ورغم أنها ليست سيارة منخفضة الكلفة، فإنها توفر قيمة واضحة مقابل ما تقدمه من تجهيزات وجودة، وقد أثبتت نسخة الدفع الخلفي الأساسية كفاءة ملحوظة. ومع استهلاك تراوح بين 2.9 و3.2 ميل لكل كيلوواط ساعة، ومتوسط بلغ 3.1 بنهاية فترة الاختبار، ومع مدى فعلي وصل إلى 263 ميلاً، احتاجت السيارة إلى شحن مرتين فقط بعد قطع أكثر من 500 ميل.

4 - رولز-رويس فانتوم (Rolls-Royce Phantom)

منذ إطلاق الجيل الثامن عام 2017، لم يشهد تصميم سيارة رولز-رويس فانتوم تغييرات جذرية، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى حضورها المهيب. أسبوع واحد خلف مقودها كان كافياً لفهم معنى الفخامة المطلقة. ورغم صعوبة ركنها في المدن، فإن تجربة القيادة تبقى استثنائية، إذ يشعر السائق وكأنه يقود صالة ملكية متحركة، تفرض احترامها بهدوء وثقة.

5 - بنتلي فلاينغ سبير V8 الهجينة (Bentley Flying Spur V8 PHEV)

تجسد بنتلي فلاينغ سبير الهجينة مزيجاً نادراً من الفخامة والأداء الرياضي. بفضل محرك V8 مزدوج التيربو ومحرك كهربائي، تصل القوة الإجمالية إلى 771 حصاناً، مع تسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.7 ثوانٍ فقط. وعلى الرغم من هذه الأرقام، تمكنت السيارة من تحقيق استهلاك يصل إلى 61 ميلاً للغالون مع بطارية مشحونة، ومدى إجمالي يبلغ 460 ميلاً.

6 – ألبين إيه290 جي تي إس (Alpine A290 GTS)

قد تبدو ألبين A290 GTS خياراً غير متوقع في هذه القائمة، لكنها موجودة لأنها مختلفة. ليست الأكثر عملية أو كفاءة، لكنها الأكثر إثارة للمشاعر. بتصميمها الجريء وخفة وزنها وطابعها المرح، نجحت في ترك أثر عاطفي واضح، رغم الحاجة المتكررة للشحن، لتبقى واحدة من السيارات التي تُحفر في الذاكرة.

7 - داسيا بيغستر (Dacia Bigster)

تمثل داسيا بيغستر الحل المثالي لمن يبحث عن سيارة واسعة وعملية بسعر معقول. فهي سيارة لا تخشى الاستخدام القاسي، وتناسب أنماط الحياة اليومية المختلفة. وتتوفر بخيارات متعددة من المحركات الهجينة، وبنسخ دفع ثنائي ورباعي، مع استهلاك يصل إلى 61.4 ميلاً للغالون.

8 – كيا بي في 5 (Kia PV5)

ورغم أنها أقرب إلى مركبة تجارية منها إلى سيارة تقليدية، فإن هذه السيارة فرضت نفسها بقوة. تصميمها المستقبلي وسعتها الكبيرة جعلاها منافساً مباشراً لفولكسفاغن ID. Buzz، مع تفوق واضح في السعر والعملية. ورغم غياب تأكيد رسمي لإطلاقها في السوق الأميركية، فإنها تستحق مكانها في هذه القائمة.

9 - كيا سبورتاج (Kia Sportage)

تواصل كيا سبورتاج تألقها بوصفها سيارة متعددة الاستخدامات متوازنة. فهي عملية وواسعة وجذابة التصميم، وقد عزز التحديث الأخير من حضورها البصري. ورغم غياب خيار الديزل، توفر السيارة محركات هجينة مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، ما يجعلها خياراً يومياً موثوقاً.

10 - سكودا إلروك (Skoda Elroq)

عندما يتعلق الأمر بالقيمة مقابل السعر، يصعب تجاهل سكودا إلروك. يمكن اعتبارها النسخة الكهربائية من كاروك. وتتوفر بثلاث فئات بمدى يتراوح بين 232 و360 ميلاً مع تجهيزات تقنية سخية وتقييم أمان من خمس نجوم، ما يجعلها سيارة عائلية كهربائية متكاملة، حتى وإن لم تتوفر في السوق الأميركية.