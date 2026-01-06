"فوباي" تدشن مقرها في الدوحة لتعزيز التكنولوجيا المالية

- أعلنت "فوباي" عن تأسيس مقرها العالمي في قطر لتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مما يجعل الدوحة مركزاً رئيسياً لعملياتها في هذه المناطق. - ستوظف "فوباي" أكثر من 400 خبير في قطر لدعم البنوك والمؤسسات المالية وتحديث الأنظمة المالية وربط الأسواق الإقليمية بالمنظومات العالمية، بدعم من وكالة ترويج الاستثمار. - يعكس افتتاح المقر العالمي في الدوحة الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال القطرية، ويعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المالية المتقدمة.

أعلنت شركة "فوباي" (VoPay International Inc)، المنصة العالمية المتخصّصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، عن تأسيس مقرّها العالمي في قطر لتعزيز هذه الصناعة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتمثل هذه الخطوة نقلة استراتيجية كبرى، تجعل من الدوحة مركزاً رئيسياً لعمليات "فوباي" في مجالات تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم تحديث الأنظمة المالية القابلة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وغيرها من المناطق سريعة النمو، إلى جانب مواصلة إدارة وتوسيع أعمالها في أميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وأوروبا.

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ستعمل "فوباي"، انطلاقاً من مقرّها الرئيسي في الدوحة، على توسيع وتشغيل بنيتها التحتية المالية الأساسية لدعم البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وقطاع الخدمات العامة، إضافة إلى الشركات الكبرى، بهدف تحديث أنظمتها المالية، وربط الأسواق الإقليمية بالمنظومات المالية العالمية. وتعنزم الشركة توظيف أكثر من 400 خبير ومتخصّص في قطر على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والامتثال، والبيانات، وتشغيل المنصات الرقمية.

وقال المؤسّس والرئيس التنفيذي لـ"فوباي"، حامد أربابي، إنّ قرار الشركة بتدشين مقرها العالمي في قطر يمثل دليلاً على توافقها مع الرؤية طويلة المدى للدولة الخليجية في مجالات التنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، إذ توفر قطر منصة مميزة لتوسيع البنية التحتية المالية التي تربط بين المناطق الجغرافية المختلفة والمؤسّسات والأسواق بسلاسة. وقد حظي توسع "فوباي" في قطر بدعم وكالة ترويج الاستثمار، التي اضطلعت قيادتها بدور محوري في تيسير عملية تأسيس المقر العالمي في الدوحة، وأسهمت، من خلال النقاشات البناءة والتعاون المستمر، في دخول الشركة إلى السوق القطرية، ومواءمة استراتيجيتها للنمو طويل الأجل مع أولويات الاقتصاد الوطنية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، علي بن الوليد آل ثاني: "نثمن قدوم شركة فوباي، وافتتاح مقرّها العالمي في الدوحة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المحلية، ويرسخ التزامنا المستمر بتطوير اقتصاد معرفي متنوع، ويعزز مكانة قطر مركزاً رائداً للتقنيات المالية المتقدمة. إن البيئة التنظيمية الداعمة والشراكات الاستراتيجية المستمرة تمكّن قطر من استقطاب الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المالية عالمياً."

وتأسست "فوباي" في كندا عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي الأساسي في مدينة فانكوفر بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وهي منصة تكنولوجيا مالية (Fintech) عالمية توفر بنية تحتية لتمكين أنظمة مالية رقمية للشركات والبنوك والمنصات التقنية، ما يتيح لهم دمج خدمات الدفع السريع والمحافظ الافتراضية والتحقق من الحسابات ومعالجة المدفوعات العالمية والمعاملات الأخرى عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة وسهلة الاستخدام، مع التركيز على الأمان والامتثال وسرعة التنفيذ.

وكانت وكالة ترويج الاستثمار في قطر قد أعلنت، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عقد شراكة مع شركة "داس إنتيليتك"، الرائدة عالمياً في مجال الحلول الذكية، لافتتاح مقرّها الرئيسي في الدوحة ليكون أول مقرّ للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.