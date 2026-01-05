- العلاقات بين الدول العربية وفنزويلا تركز على الاستقلال الاقتصادي ورفض الهيمنة الأميركية، لكن التجارة تبقى ضعيفة ومجزأة، حيث تلعب الإمارات دورًا لوجستيًا رئيسيًا. - التجارة بين فنزويلا والدول العربية مثل مصر والسعودية والكويت والمغرب تظل محدودة وغير مستقرة، متأثرة بالعقوبات الأميركية والقيود الاقتصادية والسياسية. - لتحسين التجارة، يجب تخفيف العقوبات وتحقيق استقرار سياسي في فنزويلا، مع تطوير استراتيجية اقتصادية عربية واضحة تجاه أميركا اللاتينية لتجاوز المقاربة الحذرة الحالية.

رغم البعد الجغرافي الشاسع بين العالم العربي وأميركا اللاتينية، فإن العلاقات بين عدد من الدول العربية وفنزويلا شهدت فترات تقارب، خصوصًا في ظل خطاب مشترك حول الاستقلال الاقتصادي ورفض الهيمنة الأميركية. غير أن هذا التقارب لم يترجم إلى علاقات تجارية فاعلة. فبحسب بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة UN Comtrade، كما تعرضها منصة Trading Economics، ووفق تحليلات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC) وتقارير البنك الدولي (WITS)، بقيت التجارة العربية–الفنزويلية ضعيفة الحجم، ضيقة القاعدة، ومجزأة.

الإمارات: شريك رقمي أم بوابة لوجستية؟

تتصدر الإمارات قائمة الشركاء العرب لفنزويلا من حيث الأرقام المسجّلة. ففي عام 2024، بلغت صادرات الإمارات إلى فنزويلا نحو 198 مليون دولار، مقابل واردات إماراتية من فنزويلا تقارب 64 مليون دولار، وفق بيانات عرضتها منصة "ترايدينغ إكونوميسك". غير أن قراءة هذه الأرقام في سياقها تكشف أن العلاقة ليست تجارية تقليدية. فبحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، تلعب الإمارات دور مركز عبور وإعادة تصدير، حيث تمر سلع متعددة عبر موانئها قبل إعادة توجيهها إلى وجهات أخرى، أو العكس.

ويعني ذلك أن جزءًا معتبرًا من التبادل المسجّل لا يعكس استهلاكًا محليًا إماراتيًا ولا إنتاجًا فنزويليًا موجّهًا مباشرة للسوق الإماراتية. ويكتسب هذا الدور أهمية إضافية في ظل العقوبات المفروضة على فنزويلا، إذ تُعد الإمارات إحدى النقاط القليلة القادرة على توفير بنية لوجستية ومالية تسمح بتسيير التجارة غير النفطية، أو السلع ذات الحساسية العالية، ضمن هوامش قانونية ضيقة.

مصر: علاقة تجارية صناعية لا شراكة اقتصادية

في الحالة المصرية، تكشف بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي أن صادرات فنزويلا إلى مصر بلغت في عام 2023 نحو 19 مليون دولار، وكانت خردة الحديد تمثل الجزء الأكبر منها. ويعكس هذا النمط علاقة تجارية وظيفية ومحددة الهدف، مرتبطة بحاجة صناعية مصرية في قطاع الحديد والصلب، أكثر من كونها شراكة اقتصادية شاملة.

ويشير خبراء تجارة إلى أن هذا النوع من العلاقات يكون سريع التأثر بتقلبات الأسعار العالمية ودورات الطلب الصناعي، ما يفسر التذبذب الواضح في أرقام التبادل بين عام وآخر. وفي المقابل، لا تظهر الصادرات المصرية إلى فنزويلا أرقامًا كبيرة أو مستقرة، وهو ما يعكس محدودية السوق الفنزويلية نفسها، وضعف قدرتها على الاستيراد نتيجة الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص العملات الصعبة.

السعودية: تقاطع نفطي بلا تكامل تجاري

على الرغم من الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تمثله السعودية، فإن علاقتها التجارية مع فنزويلا بقيت محدودة ومتحفظة. وتُظهر بيانات الأمم المتحدة (UN Comtrade)، كما يعرضها موقع Trading Economics، أن صادرات السعودية إلى فنزويلا بلغت في عام 2024 نحو 2.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة تقارب 1.65 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة قياسًا بحجم الاقتصاد السعودي.

ويعود هذا الضعف، أولًا، إلى تشابه البنية الاقتصادية بين البلدين، فكلاهما يعتمد بدرجة أساسية على تصدير النفط الخام، ما يقلّص فرص التكامل الطبيعي في هذا القطاع. كما أن السعودية، بخلاف بعض الدول الأخرى، لا تحتاج إلى النفط الفنزويلي، ولا ترى في السوق الفنزويلية المتأزمة منفذًا واعدًا لصادراتها غير النفطية. ثانيًا، تلعب الاعتبارات السياسية والامتثال للعقوبات الأميركية دورًا حاسمًا.

فالشركات السعودية الكبرى، وخصوصًا تلك المرتبطة بالأسواق العالمية، تتجنّب المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالتعامل مع فنزويلا، كما تشير تحليلات اقتصادية وتقارير دولية. ويُضاف إلى ذلك غياب أي اتفاقات تجارية أو استثمارية ثنائية فاعلة قادرة على تحويل العلاقة من مستوى رمزي إلى شراكة حقيقية.

الكويت: حضور رمزي في سوق عالية المخاطر

أما الكويت، فتظهر في بيانات التجارة الدولية شريكا عربيا ثانويا لفنزويلا. إذ تشير بيانات UN Comtrade إلى أن صادرات الكويت إلى فنزويلا بلغت في 2024 نحو مليون دولار فقط، فيما لم تتجاوز وارداتها من فنزويلا عشرات آلاف الدولارات. وتعكس هذه الأرقام علاقة شبه رمزية، تقتصر على صفقات متفرقة وغير منتظمة، من دون وجود إطار مؤسسي أو رؤية اقتصادية واضحة. كما أن تشابه الاقتصادين من حيث الاعتماد على النفط، وغياب قطاعات صناعية أو زراعية متكاملة، يقلّص فرص بناء علاقة تجارية ذات معنى.

إضافة إلى ذلك، تُظهر التجربة الكويتية، كما في حالة السعودية، حذرًا شديدًا من المخاطر السياسية والمالية المرتبطة بالسوق الفنزويلية، خصوصًا في ظل القيود المصرفية وصعوبات تحويل المدفوعات، وهي عوامل تؤكدها تقارير البنك الدولي وتحليلات اقتصادية دولية.

المغرب: تنوّع سلعي محدود بلا دينامية

في حالة المغرب، تبدو العلاقة التجارية مع فنزويلا مختلفة نسبيًا من حيث طبيعة السلع، لكنها لا تقل محدودية من حيث الحجم. فبحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، بلغت صادرات فنزويلا إلى المغرب في عام 2023 نحو 1.15 مليون دولار، وتصدّرت القشريات البحرية قائمة السلع.

ويعكس هذا التبادل نمطًا تجاريًا غذائيًا محدود النطاق، لا يرتكز على استراتيجية طويلة الأمد أو توسّع تدريجي في سلة السلع. كما أن المغرب، الذي يربط اقتصاده التجاري بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية، لا ينظر إلى فنزويلا وجهةً أساسية لصادراته أو مصدرا استراتيجيا لوارداته.

وتشير قراءة بيانات التجارة عبر السنوات إلى أن هذا النوع من العلاقات يبقى قابلًا للتراجع السريع في حال تغيّرت أسعار السلع أو واجهت سلاسل الإمداد صعوبات لوجستية أو مالية، وهو ما يحدّ من إمكان تحوله إلى مسار تجاري مستقر.

العامل الحاسم: اقتصاد نفطي مأزوم

تجمع بيانات OEC وتقارير البنك الدولي على أن المشكلة الجوهرية تكمن في هيكل الاقتصاد الفنزويلي. فالصادرات تتركز بشكل شبه كامل في النفط الخام ومشتقاته، وهو قطاع خضع خلال السنوات الماضية لعقوبات أميركية صارمة، أدت إلى تراجع الإنتاج، ونقص الاستثمارات، وتدهور البنية التحتية. وتشير تغطيات وكالة رويترز إلى أن أي تغيير في مسار التجارة النفطية الفنزويلية يظل مرتبطًا مباشرة بالقرار السياسي الأميركي، ما يجعل الشركاء المحتملين، ومنهم الدول العربية، مترددين في بناء علاقات تجارية طويلة الأمد.

هل من آفاق مستقبلية؟

نظريًا، يمكن للتجارة العربية–الفنزويلية أن تشهد تحسنًا في حال توافرت ثلاثة شروط متلازمة، تخفيف القيود والعقوبات بما يسمح بتمويل وتأمين التجارة، استقرار سياسي داخلي يعيد الثقة بالبيئة الاستثمارية، إعادة بناء القدرات الإنتاجية، خصوصًا في قطاع الطاقة. وفي حال تحقق ذلك، قد تنشأ فرص في مجالات، الطاقة والتكرير عبر صفقات وسيطة، السلع الغذائية والصناعية في ظل اعتماد فنزويلا المتزايد على الاستيراد، الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، خاصة عبر المراكز التجارية العربية.

تكشف قراءة الأرقام ومسارات التبادل أن التجارة بين الدول العربية وفنزويلا لم تتجاوز حتى الآن حدود العلاقات الهامشية، رغم الإمكانات النظرية الكبيرة لدى الطرفين. فالعالم العربي يضم اقتصادات ذات فوائض مالية، وبنى لوجستية متقدمة، وأسواقا استهلاكية واسعة، فيما تمتلك فنزويلا ثروات طبيعية ضخمة، على رأسها النفط، إضافة إلى حاجتها المتزايدة للاستيراد في قطاعات الغذاء والصناعة والخدمات. غير أن هذه المعادلة بقيت معطلة بفعل تراكب السياسة على الاقتصاد.

فعلى المستوى البنيوي، لا تزال فنزويلا أسيرة نموذج اقتصادي ريعي شديد الاعتماد على النفط، من دون قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على توليد تجارة مستدامة. وعلى المستوى الخارجي، جعلت العقوبات الأميركية، وما رافقها من قيود مصرفية وتأمينية، أي تعامل تجاري مع فنزويلا محفوفًا بالمخاطر، ما دفع معظم الدول العربية إلى الاكتفاء بعلاقات محدودة، أو عبر قنوات غير مباشرة، كما في حالة الإمارات.

وفي المقابل، لم تطور الدول العربية، حتى تلك التي تربطها بفنزويلا علاقات سياسية جيدة، استراتيجية اقتصادية واضحة تجاه أميركا اللاتينية عمومًا، بل بقي الحضور العربي هناك انتقائيًا وردّة فعل أكثر منه مبادرة طويلة الأمد. ويظهر ذلك جليًا في غياب الاتفاقات التجارية، وضعف الاستثمارات المشتركة، واقتصار التبادل على سلع أولية أو صفقات ظرفية مرتبطة بحاجات صناعية أو لوجستية محددة.

وعليه، فإن مستقبل التجارة العربية–الفنزويلية لا يتوقف فقط على تحسن الأوضاع داخل فنزويلا أو تخفيف العقوبات، بل يتطلب أيضًا تحولًا في الرؤية العربية نفسها، من مقاربة حذرة ومحدودة، إلى سياسة اقتصادية خارجية أكثر جرأة وتنظيمًا تجاه أسواق الجنوب. ومن دون هذا التحول المزدوج، ستبقى العلاقة التجارية بين الطرفين محكومة بالأرقام الصغيرة.

وستظل فنزويلا بالنسبة إلى الاقتصادات العربية سوقًا محتملة لم تتحول بعد إلى شريك فعلي، فيما يبقى العرب بالنسبة إلى كاراكاس حضورًا هامشيًا في خريطة تجارتها العالمية. بهذا المعنى، لا تعكس محدودية التجارة العربية–الفنزويلية ضعف الإمكانات بقدر ما تكشف غياب الشروط السياسية والاقتصادية اللازمة لتحويل الإمكان إلى واقع، وهي معادلة مرشحة للاستمرار ما لم تشهد السنوات المقبلة تغيرات جوهرية في موازين السياسة والاقتصاد على الساحة الدولية.