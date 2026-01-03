فنزويلا: شركة النفط الحكومية لم تتضرّر في الهجمات الأميركية

- عمليات إنتاج وتكرير النفط في فنزويلا تسير بشكل طبيعي رغم الهجمات الأميركية، ولم تتضرر المنشآت الرئيسية، بينما تعرض ميناء لا غوايرا لأضرار بالغة. - فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتنتج حالياً نحو مليون برميل يومياً، مع استمرار الحصار الأميركي منذ 2017، وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن نجاح الضربات على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تؤكد الحكومة الفنزويلية أن الهدف هو السيطرة على مواردها الاستراتيجية.

قال مصدران مطلعان على عمليات شركة النفط الفنزويلية الحكومية (بي.دي.في.إس.إيه Petróleos de Venezuela) لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن عمليات إنتاج النفط وتكريره في فنزويلا تسير على نحو طبيعي، وإن أهم منشآتها لم تتضرّر جراء الهجمات الأميركية التي استهدفت البلاد فجر اليوم السبت، وذلك وفق تقييم أولي.

وأوضح أحد المصدرين، أن ميناء لا غوايرا، القريب من العاصمة كاراكاس وأحد أكبر موانئ البلاد لكنه لا يُستخدم في عمليات النفط، تعرض لأضرار بالغة. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يقدّر بنحو 300 مليار برميل وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متقدمةً على السعودية وكندا، وتنتج حالياً نحو مليون برميل يومياً بفعل الحصار الأميركي الممتد منذ عام 2017، بينما تبرز الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنّت بنجاح ضربات موسعة على فنزويلا"، وقال ترامب، إنه "جرى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا"، مؤكداً أن "عملية القبض جرت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مادورو قبل ساعات من الهجمات الأميركية أن الولايات المتحدة تستهدف السيطرة على النفط وثروات فنزويلا. وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، اليوم السبت، إنّ الهدف من هذه الهجمات هو "الاستيلاء على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا، وفي مقدمتها النفط والمعادن، والقضاء على الاستقلال السياسي للبلاد بالقوة".

(رويترز، العربي الجديد)