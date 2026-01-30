فنزويلا تفتح قطاعها النفطي وإدارة ترامب تقصره على الشركات الأميركية

- وافق البرلمان الفنزويلي والرئيسة المؤقتة على قانون لتحرير قطاع النفط، مما أدى إلى تخفيف العقوبات الأميركية والسماح للشركات الأميركية بالعمل في القطاع، مع تقليل فرص الشركات الدولية الأخرى. - يعد القانون الجديد تعديلاً لقرارات تشافيز السابقة، حيث يمنح ضمانات أكبر للقطاع الخاص ويقلل من سيطرة الدولة، مع تخفيض الضرائب والإتاوات، بهدف تحسين قطاع النفط المتدهور. - قرار الخزانة الأميركية لا يرفع العقوبات تماماً، لكنه يفتح الباب أمام استثمارات أميركية جديدة، مستبعداً شركات من دول منافسة مثل الصين وروسيا، مع استمرار العقوبات على إنتاج الخام.

بعد ساعة واحدة من موافقة البرلمان الفنزويلي في كاراكاس على قانون تحرير قطاع النفط وتصديق الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز عليه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بتخفيف العقوبات المفروضة على نفط فنزويلا لترخص لشركات النفط الأميركية العمل في كل قطاعاته بما فيها التكرير.

وبالرغم من امتداح المسؤولين في كاراكاس للقرار، الذي سيؤدي، بحسب قولهم، إلى تخفيف معاناة سنوات طويلة من العقوبات، إلا أنّ المراقبين يرون أنّ القانون الفنزويلي والترخيص الأميركي يخدمان هدفاً واحداً هو تسهيل مهمة الشركات الأميركية للنفاذ إلى نفط فنزويلا وسد الطريق أمام الشركات الدولية الأخرى.

وقد امتدحت روريغيز القرار بوصفه "تحولاً تاريخياً"، إذ إنه يعيد عقارب الساعة للوراء إلى الفترة التي سبقت إقدام الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز

على تأميم قطاع النفط في عام 2006، لكنه وبحسب مراقبين ما كان ليحدث لولا ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف، وفق تصريحاته، لوضع أيدي الولايات المتحدة على نفط فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي عالمي منه، بما يوازي خمس الاحتياطي المعروف.

ومنذ خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في عملية أميركية في الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي، وتولي نائبته ديلسي رودريغير مقاليد الرئاسة، قدّم ترامب دعماً مشروطاً لها على أن تمنح الشركات الأميركية حق الوصول إلى النفط الفنزويلي. وفي الوقت نفسه ركز ترامب جهوده على الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الأميركية للعودة بكثافة إلى فنزويلا واستثمار ما يقارب 100 مليار دولار لإنعاش إنتاج النفط وبنيته التحتية. لكن هذه الخطوة قوبلت بحذر واضح من رؤساء الشركات الكبرى، مثل "كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل"، الذين ضغطوا على ترامب لتوفير ضمانات لهم بعدم تكرار ما حدث في السابق من مصادرة أصول الشركات وإنهاء أعمالها.

فنزويلا تتخلى عن إرث تشافيز

ويعدل القانون الجديد قرارات تشافيز في 2006 والتي اشترطت على المستثمرين الأجانب تشكيل مشاريع مشتركة مع شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" التي كانت تصرّ على حصة أغلبية. وقد رفضت شركتا كونوكو فيليبس وإكسون موبيل في ذلك الوقت الرضوخ لمطالب تشافيز والتخلي عن حصص الأغلبية في مشاريعهما، وأعلنتا انسحابهما من القطاع النفطي في 2007، في المقابل واصلت "شيفرون" نشاطها بموجب ترخيص حكومي خاص بعد فرض العقوبات الأميركية.

وتعزو التقارير الأميركية والغربية تدهور قطاع النفط الفنزويلي إلى إجراءات تشافيز، وسوء الإدارة في عهد مادورو، لكنها تغفل تأثير العقوبات الأميركية المشددة والتي حالت دون بيع النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية، ما أدى إلى بيعه بأسعار مخفضة في أسواق موازية، وحرم الدولة من المصدر الرئيسي للعائدات، وهو ما أثر بشدة على برامج الإنفاق الاجتماعي وقلص الاستثمارات المتاحة لتطوير القطاع.

رغم ذلك تمكنت فنزويلا في العام الماضي من إنتاج 1.2 مليون برميل في تحد للعقوبات، وهو رقم يقل كثيراً عن إنتاجها الذي اقترب من ثلاثة ملايين برميل يومياً في مطلع القرن الحالي. ويمنح القانون المعدل ضمانات أكبر للقطاع الخاص، ويتخلى عن سيطرة الدولة على أنشطة الاستكشاف، ويخفض الضرائب والإتاوات. ونقلت وكالة فرانس برس عن محلل النفط الفنزويلي فرانسيسكو مونالدي القول إنّ القانون الجديد "يطيح عملياً بالكامل بنموذج هوغو تشافيز النفطي"، مع الإشارة إلى أن الدولة ستحتفظ ببعض الصلاحيات التقديرية في منح العقود للشركات الخاصة.

"أميركا أولاً"

وكانت شركات تسويق نفط أميركية قد بدأت، قبل أسبوعين، في بيع مخزون من النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية يبلغ حجمه 51 مليون برميل، وقالت مصادر في إدارة ترامب إن عوائد الصفقة الأولى التي تديرها شركتا "فيتول" و"ترافيغورا" ستبلغ 500 مليون دولار، قالت التقارير إنّ الرئيسة رودريغيز قد وافقت على إيداع 300 مليون منها لدى الخزانة الأميركية بهدف تعزيز وضع العملة الفنزويلية المنهارة (بوليفار).

ورغم أن قرار الخزانة الأميركية الصادر أمس الخميس لا يرفع العقوبات تماماً عن فنزويلا، إلا أنه يرخص لشركات النفط الأميركية تحديداً إجراء معاملات تتعلق بحكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية، تشمل "رفع أو تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو إعادة بيع أو توريد أو تخزين أو تسويق أو شراء أو تسليم أو نقل النفط ذي المنشأ الفنزويلي، بما في ذلك تكرير هذا النفط، من قبل كيان أميركي قائم".

ولم يتضمن هذا التفويض، المعروف باسم "الترخيص العام"، أي نص يرفع العقوبات عن إنتاج النفط الفنزويلي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز أن الإجراء أبقى العقوبات المفروضة على إنتاج الخام الفنزويلي، مضيفاً أنه "سيساعد على تدفق المنتجات القائمة"، وأنه ستكون هناك قريباً إعلانات إضافية بشأن تخفيف العقوبات.

وقد تفتح هذه الخطوة الباب أمام استثمارات أميركية جديدة بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة الفنزويلي المشلول، لكنها تستبعد شركات من دول منافسة مثل الصين وروسيا، في إشارة إلى نهج "أميركا أولاً" في إعادة إعمار البلاد. ويمثل تخفيف بعض العقوبات تحولاً واضحاً عن الاستراتيجية السابقة التي كانت تقوم على منح إعفاءات فردية لكل حالة على حدة.

كما يستبعد الترخيص أي معاملات تشمل أشخاصاً أو كيانات تقع في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا أو خاضعة لسيطرتها. ويستبعد أيضاً المعاملات التي تشمل سفناً أو كيانات محظورة "منظمة بموجب قوانين فنزويلا أو الولايات المتحدة ومملوكة أو خاضعة للسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ضمن مشاريع مشتركة مع شخص يخضع لقوانين جمهورية الصين الشعبية".

ونقلت "رويترز" عن كيفن بوك، المحلل في "كلير فيو إنرجي بارتنرز"، قوله إنّ التفويض قد يوفر وضوحاً للشركات الأميركية التي تدرس استثمارات جديدة، مع الإبقاء على المعيار السابق القائم على مراجعة كل حالة على حدة بالنسبة للكيانات غير الأميركية. وأضاف: "باختصار، يبدو أنه يقدّم تخفيفاً للعقوبات على أساس (أميركا أولاً)، والآخرون يقدّمون طلبات".