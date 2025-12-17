فنزويلا النفطية في دائرة بلطجة ترامب

- تشهد العلاقات بين واشنطن وكاراكاس تصعيداً خطيراً مع تزايد التوترات العسكرية والاقتصادية، حيث تتهم الولايات المتحدة فنزويلا بتفاقم أزمات المخدرات والهجرة، بينما يسعى مادورو للسلام بشروط تضمن السيادة. - تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تضخم مروع وهجرة جماعية، وتتهم كاراكاس واشنطن باستخدام مكافحة المخدرات كذريعة لتغيير النظام. - تستهدف الولايات المتحدة قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، وتواصل الضغوط الاقتصادية ببيع أصول فنزويلية وإغلاق المجال الجوي، ضمن مخطط لاستنزاف ثروات فنزويلا ومواجهة النفوذ الصيني والروسي.

تشهد الساحة الدولية تصعيداً خطيراً في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، حيث كثَّفت الإدارة الأميركية مؤخّراً من حدّة خطابها ضدّ النظام الفنزويلي، ملقيةً باللوم على الرئيس نيكولاس مادورو في تفاقم أزمتي المخدرات والهجرة الجماعية نحو الولايات المتّحدة. ولم يقتصر الأمر على الخطاب السياسي فحسب، بل تجاوزه إلى حشود عسكرية ضخمة في البحر الكاريبي، تزعم واشنطن أنّها جزء من حملتها لمكافحة تجارة المخدرات، فيما تُثير هذه التحرُّكات مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة بمنطقة الكاريبي، بل وهدد ترامب قبل أيام بشن عمليات برية في فنزويلا لمكافحة عصابات المخدرات. وقبلها مباشرة أعلن أنّ القوات الأميركية استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مما يمثل تصعيداً حاداً. ووصلت ذروة التصعيد أمس الثلاثاء حيث أمر ترامب بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفًا أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

وردّاً على حملة الضغط التي تشنها واشنطن ضد حكومة الرئيس الفنزويلي، وقف مادورو أمام مؤيِّديه خارج القصر الرئاسي مؤكِّداً رغبته في السلام مع الولايات المتّحدة، لكنه وضع شروطاً واضحة تقوم على مبادئ السيادة والمساواة والحرية، رافضاً ما وصفه بـ "سلام المستعمرات والعبيد". في المقابل، كشفت واشنطن عن مزيد من الخطوات العسكرية، بما في ذلك تفويض وكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرِّية في فنزويلا، ونشر حاملة الطائرات المتطوِّرة "يو إس إس جيرالد آر فورد"، إلى جانب طائرات إف-35 وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي. وبلغ التصعيد ذروته عندما صرَّح ترامب في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأنّ الضربات البرية داخل الأراضي الفنزويلية قد تكون وشيكة.

كشفت وكالة رويترز في الفاتح من ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري عن تفاصيل محادثة هاتفية جرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني واستمرّت 15 دقيقة، طرح خلالها مادورو شروطاً للتنحِّي اشتملت على عفو شامل له ولحوالي مئة من حلفائه، وتشكيل حكومة مؤقّتة تقودها نائبته الحالية ديلسي رودريغيز. في مقابل ذلك، لم يوافق ترامب سوى على ضمان مغادرة مادورو وعائلته البلاد، مُعطياً إياه إنذاراً شفهياً ينتهي في 28 من الشهر ذاته، وهو الموعد الذي لم يلتزم به مادورو.

يعيد التحرُّك العسكري الأميركي الأخير استحضار تاريخ واشنطن الطويل في التدخُّل بأميركا اللاتينية، مدفوعاً غالباً بمخاوف من قوى تعتبرها معادية قرب حدودها. ويوجِّه الرئيس الفنزويلي مادورو اتّهامات صريحة لواشنطن باستخدام مزاعم مكافحة المخدرات غطاءً لتدبير انقلاب والاستيلاء على ثروات بلاده النفطية. فخلف ستار مكافحة المخدرات وحماية الشعب الأميركي، يكمن الهدف الأساسي لواشنطن في إحداث تغيير في النظام لصالح المعارضة الموالية لماريا كورينا ماتشادو، الحائزة حديثاً جائزة نوبل للسلام والتي أهدتها رمزياً لترامب، في إطار سعي الولايات المتّحدة لإعادة تثبيت هيمنتها الجيوسياسية على حديقتها الخلفية الغنية بالموارد.

تتصدَّر فنزويلا دول العالم بأكبر احتياطي مؤكَّد من النفط، قُدِّر بنحو 303 مليارات برميل في عام 2023، لكنّ هذه الثروة الهائلة تتعثّر عند بوابة التصدير، ففي العام ذاته لم تتجاوز عائدات البلاد من النفط الخام 4 مليارات دولار، وهو رقم هزيل مقارنة بعمالقة الصناعة النفطية الذين يحقِّقون مئات المليارات، ويعزى هذا إلى العقوبات الأميركية الشاملة التي فُرضت عليها منذ ولاية ترامب الأولى، وكذا التحدِّيات الهيكلية العميقة التي تعاني منها الصناعة النفطية الوطنية بقيادة شركة النفط الوطنية الفنزويلية "PDVSA" التي تُعاني من شحّ الاستثمار، وتهالك البنية التحتية، وسوء الإدارة المزمن، وهذا ما أفقد الدولة القدرة على تحويل الكنوز المدفونة تحت أرضها إلى تدفُّقات نقدية حقيقية.

بناءً على بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، بلغت قيمة صادرات فنزويلا من النفط الخام في عام 2023 ما قيمته 4.05 مليارات دولار فقط، وتُظهر هذه القيمة هوّة شاسعة عند مقارنتها بقيمة صادرات كبار المصدِّرين العالميين للنفط خلال العام نفسه، حيث صدَّرت السعودية نفطاً بقيمة 181 مليار دولار، والولايات المتّحدة 125 مليار دولار، وروسيا 122 مليار دولار.

وأدّت العقوبات الأميركية المُشدَّدة إلى ارتفاع كلفة الواردات وندرة السلع، مقترنةً بتضخُّم يتصاعد إلى مستويات مروِّعة من غير المستبعد أن تلامس سقف الـ 600% العام المقبل بحسب توقُّعات صندوق النقد الدولي. وقد دفع هذا المشهد الكارثي ملايين المواطنين إلى النزوح نحو الدول المجاورة بحثاً عن النجاة، فيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة إنسانية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخها الحديث.

تواصل الولايات المتّحدة استهداف ما تصفه بقوارب تهريب المخدرات عبر ضربات جوِّية مكثّفة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث شنَّت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي 21 غارة على الأقلّ أسفرت عن مقتل 83 شخصاً. في المقابل، يشير محلِّلون عسكريون إلى أنّ الحشد العسكري الأميركي في هذه المنطقة يتجاوز بكثير متطلَّبات ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، فيما تُصرّ كاراكاس على أنّ الهدف الحقيقي هو تغيير النظام والاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية الهائلة، وعلى رأسها النفط.

وفي إطار الضغوط الاقتصادية، أمر قاضٍ أميركي في ديلاوير في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالبيع القسري للشركة الفرعية "سيتغو" التابعة لـ "PDVSA"في هيوستن، لسداد ديون مستحقّة تُقدَّر بمليارات الدولارات، وهو ما وصفته فنزويلا بالخطوة التي ستُجرِّدها من عائدات أجنبية حيوية. يأتي ذلك تزامناً مع إعلان ترامب إغلاق المجال الجوِّي الفنزويلي أمام جميع الرحلات التجارية في 29 من الشهر ذاته، ليُضاف على إثر فصل جديد إلى فصول المواجهة المستمرّة.

في خضمّ المسرح العالمي الملتهب بأزمات متعدِّدة، من الحرب الأوكرانية الروسية إلى التوتّرات التجارية ووقف إطلاق النار الهشّ في غزة، تبرز استعدادات ترامب العدائية تجاه فنزويلا جزءا من مخطَّطه الاستعماري الجديد؛ حيث تهدف رغبته في تنصيب ماتشادو تحت الحماية الأميركية إلى استنزاف ثروات البلاد دون أدنى مقاومة، ممّا يكشف عن ميوله المتعطِّشة للهيمنة على أميركا اللاتينية في محاولة منه لإحكام السيطرة على مفاصل الجغرافيا السياسية العالمية وتحقيق الهيمنة الشاملة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي والطموح الروسي اللامحدود.

آخر ما يفكِّر فيه ترامب هو إرساء الديمقراطية في فنزويلا وتطهيرها من تجارة المخدرات لا سيّما وأنّ جزءاً ضئيلاً فقط من تجارة المخدرات العالمية يمرّ عبر هذه الدولة اللاتينية بحسب تصريح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لشبكة CNN في 25 نوفمبر. لا يشغل بال ترامب الآن سوى الاستحواذ على ثروات الدول اللاتينية الهشّة وتكديس المزيد من الموارد لمواجهة الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في معركة النفوذ التي لا هوادة فيها.