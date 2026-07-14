فنزويلا: إنتاج النفط لم يتأثر بالزلزالين المدمّرين

- أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، أن إنتاج النفط لم يتأثر بالزلزالين المدمرين، حيث تضخ فنزويلا حالياً 1.2 مليون برميل يومياً، بزيادة 10% عن العام الماضي، مع توقعات بنمو قوي. - شهدت فنزويلا تغييرات سياسية كبيرة بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، حيث تولت رودريغيز المنصب وفتحت احتياطات النفط للاستثمار الخاص، مما أدى إلى رفع العقوبات الأميركية عنها. - رغم التطورات، يبقى الوضع القانوني لرئاسة رودريغيز محل جدل، حيث لم تُجرَ انتخابات جديدة بعد انتهاء ولايتها الطارئة، وسط دعوات لاستقرار الاقتصاد أولاً.

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، يوم الاثنين، أن إنتاج النفط في البلاد لم يتأثر بالزلزالين المدمّرين اللذين أوديا بحياة أكثر من 4500 شخص الشهر الماضي. وأوضحت رودريغيز أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، تضخّ حالياً 1.2 مليون برميل يومياً، بزيادة نحو 10% خلال عام واحد، مؤكدة ثقة الحكومة بتحقيق نمو قوي هذا العام.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق الرئيسية لإنتاج النفط الخام في فنزويلا؟ ما هي الأسباب الرئيسية لتراجع إنتاج النفط الفنزويلي خلال العقدين الماضيين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويتركّز إنتاج النفط الخام، المصدر الرئيسي لدخل البلاد، في منطقتين: بحيرة ماراكايبو شمال غربي البلاد، وحزام أورينوكو شرقاً، أما المنطقة الأكثر تضرراً من الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في 24 يونيو/حزيران، فهي ولاية لا غوايرا الساحلية، الواقعة بين هاتين المنطقتين النفطيتين.

وتراجع إنتاج النفط الفنزويلي بشكل حاد خلال العقدين الماضيين، منخفضاً من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً مطلع الألفية إلى أدنى مستوى له عند 350 ألف برميل عام 2020، نتيجة سنوات من الفساد وسوء الإدارة.

طاقة فنزويلا توقع اتفاقات مع شركتي نفط أميركيتين

وشهدت فنزويلا منعطفاً سياسياً حاسماً مطلع العام الحالي، إذ نفذت القوات الأميركية عملية عسكرية في كاراكاس أسفرت عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس 3 يناير/كانون الثاني، ونُقل الاثنان لاحقاً إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

ومنذ تولي رودريغيز المنصب، وقّعت في يناير تشريعاً يفتح احتياطات النفط الفنزويلية الهائلة أمام الاستثمار الخاص، في إطار مساعيها لتحسين العلاقات مع واشنطن. وقد أثمرت هذه المقاربة عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها شخصياً في إبريل/نيسان، في إشارة اعتُبرت اعترافا أميركياً بشرعيتها بوصفها سلطة حاكمة في البلاد.

وبالرغم من هذه التطورات، لا يزال الوضع القانوني لرئاسة رودريغيز محل جدل، إذ اعتبرت المحكمة العليا الموالية للحكومة غياب مادورو مؤقتاً، ما ألغى الحاجة إلى انتخابات سريعة، وحافظ على الحماية القانونية الدولية الممنوحة لمنصبه. كما أن فترة ولايتها الطارئة، البالغة 90 يوماً، انتهت في إبريل دون أن تُجرى انتخابات جديدة، وسط دفوعات حكومية بضرورة استقرار الاقتصاد أولاً.

(فرانس برس، العربي الجديد)