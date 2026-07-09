فلوريدا تغير اسم مطار بالم بيتش الدولي إلى دونالد ترامب

- تم تغيير اسم مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا إلى "مطار دونالد ترامب"، حيث كانت الطائرة الرئاسية أول طائرة تهبط فيه بعد تغيير الاسم، مما يعكس تقديرًا لدور ترامب في الولاية والبلاد. - يسعى ترامب لإضافة اسمه على مؤسسات متعددة، مثل معهد السلام وسفن البحرية، بينما رفضت المحاكم إضافة اسمه على معهد كينيدي، وتسعى إدارته لوضع صورته على جوازات السفر. - تم توقيع تشريع تغيير اسم المطار من قبل حاكم فلوريدا، وبلغت تكلفة تغيير الاسم 5.5 ملايين دولار، مع تحديث العلامات التجارية تدريجيًا.

غيرت ولاية فلوريدا، اليوم الخميس، رسمياً، اسم مطار بالم بيتش الدولي إلى "مطار دونالد ترامب"، وكتب إيريك ترامب، ابن الرئيس الأميركي، على حسابه في منصة إكس أن "الطائرة الرئاسية كانت أول طائرة تهبط في المطار بعد تغيير اسمه"، وأنه "لا يوجد أي شخص قدم لولاية فلوريدا وللبلاد أكثر مما قدم هو ولا أحد يستحق هذا الشرف أكثر منه"، مضيفاً أنه "سيكون فخوراً بصفته ابناً ومسافراً بشكل شبه يومي من هذا المطار برؤية حروف DJT (دونالد جيه ترامب) على بطاقة الصعود إلى الطائرة".

ومنذ توليه منصبه في ولايته الثانية، سعى ترامب لإضافة اسمه على عدد من المؤسسات، على رأسها معهد السلام، وإحدى سفن سلاح البحرية الجديدة، وبطاقة ترامب الذهبية، وحساب ترامب الادخاري للأطفال، بينما رفضت المحاكم إضافة اسمه على معهد كينيدي للثقافة والفنون. وإضافة لذلك، تسعى إدارته لوضع صورته على إصدار محدود من جوازات السفر الأميركية، كما وضعت المؤسسات والوزارات صورته على واجهات مبانيها في تقليد جديد.

I am deeply honored that at 5:01 a.m., Trump Force One will be the first plane to land at the newly renamed Palm Beach International Airport — now and forever President Donald J. Trump International Airport (DJT).



There is no person who has done more for Florida and our country,… pic.twitter.com/MlmYIwv2oZ — Eric Trump (@EricTrump) July 9, 2026

ويقع هذا المطار بالقرب من مقر إقامة ترامب الدائم في مارالاغو في ولاية فلوريدا منذ عام 2019، ويستخدم هذا المطار بانتظام في ذهابه وعودته إلى البيت الأبيض. ووقع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، في مارس/آذار 2026، على تشريع بتغيير اسم المطار إلى مطار ترامب، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية على سريان القرار بدءاً من اليوم، وأعلنت إدارة المطار أن تكلفة تغيير الاسم بلغت 5.5 ملايين دولار.

وأصبح المطار يعرف رسمياً باسم "DJT" بدلاً من "PBI"، كما سبق أن غيرت الولاية في يناير/كانون الثاني الماضي اسم جزء من الطريق الرئيسي الذي يربط منطقة مارالاغو بالمطار إلى اسم ترامب. وأوضحت الإدارة على الموقع الإلكتروني أن تحديث اللافتات والعلامة التجارية وغيرها سيحدث على مراحل، حيث يجب على المسافرين استخدام الرمز القديم "PBI" لحجز الرحلات إلى حين تغيير الرمز المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي في 18 أغسطس/آب المقبل.

First Landing at “DJT” pic.twitter.com/qtTpymBMqp — Eric Trump (@EricTrump) July 9, 2026

وسبق أن أُعلن عن تسمية جيل جديد من السفن الحربية باسم "فئة ترامب" في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025. وعادةً ما تطلق البحرية الأميركية أسماء ولايات أو رؤساء سابقين على حاملات الطائرات، كما حدث مع رؤساء مثل جورج دبليو بوش وبيل كلينتون. إلّا أن إطلاق اسم الرئيس الحالي على فئة كاملة من السفن أثناء وجوده في السلطة اعتبره البعض خروجاً عن الأعراف الرمزية السائدة.