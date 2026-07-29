فلسطين تحذر من تداعيات قطع إسرائيل العلاقات المصرفية مع بنوكها

- حذر وزير المالية الفلسطيني، اسطيفان سلامة، من أن قطع العلاقة المصرفية مع إسرائيل سيشل قدرة الفلسطينيين على الحصول على خدمات أساسية، مما يهدد تدفق السلع والمحروقات والكهرباء إلى فلسطين. - أكد سلامة أن أزمة الشيكل والعلاقة البنكية المراسلة أصبحت "مسألة حياة أو موت"، مشيرًا إلى ضرورة التحول إلى الدفع الإلكتروني للتغلب على الأزمة المالية الخانقة. - أوضح سلامة أن الحكومة تواجه أزمة مالية خانقة بسبب نقص أموال المقاصة، وأن الدعم الدولي الحالي غير كافٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

كشف وزير المالية الفلسطيني اسطيفان سلامة، أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى "نهاية المطاف" اقتصادياً ومالياً في علاقتها مع إسرائيل، محذراً من أن أي قطع للعلاقة المصرفية سيشل قدرة الفلسطينيين على الحصول على خدمات أساسية.

واعتبر في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن إقدام إسرائيل على قطع العلاقة البنكية مع الجانب الفلسطيني سيشكل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى توقف تدفق السلع والمحروقات والكهرباء إلى السوق الفلسطينية، بما يهدد مختلف مناحي الحياة، ما يعني أن لا ماء ولا كهرباء ولا بترول سيصل الى فلسطين.

وأكد سلامة أن أزمة الشيكل والعلاقة البنكية المراسلة أصبحت "مسألة حياة أو موت" بالنسبة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل، لم تعد ترغب في استمرار التعامل المالي مع الجانب الفلسطيني. واعتبر أن حل أزمة تكدّس الشيكل يكون بالتوقف تدريجيًّا عن استخدام العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، والتحول إلى الدفع الإلكتروني.

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وأضاف أن الحكومة تدخل الشهر السادس عشر تقريبًا من دون أموال المقاصة، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحًا أنه بعد سداد أقساط القروض وخدمة الدين لا يتبقى سوى نحو 100 مليون شيكل شهريًّا، في حين تبلغ الاحتياجات الفعلية قرابة 1.5 مليار شيكل، ما يعكس حجم الأزمة المالية الخانقة.

وأضاف وزير المالية "نريد أن نضع الحقيقة أمام شركائنا الدوليين"، معتبرًا أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام معاناة الفلسطينيين، وأن حجم الدعم الدولي المقدم في الظروف الراهنة "غير كافٍ على الإطلاق" لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتصاعدة.

وفي ما يتعلق بأزمة المحروقات وأسبابها، أوضح سلامة أن هيئة البترول تواصل العمل على مدار الساعة لمعالجة مسببات الأزمة، بالتنسيق مع أصحاب محطات الوقود، بهدف تأمين مخزون كافٍ يضمن الاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على استقرار إمدادات الوقود في السوق الفلسطينية، مؤكدًا أنّ أحد أسباب أزمة الوقود هو قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب نصف أسطول النقل، البالغ 460 شاحنة، لخدمته، ما أدى إلى عدم توافر أعداد الشاحنات المطلوبة للتوريد.