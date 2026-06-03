فلسطين تؤكد عضويتها في منظمة العمل الدولية رغم محاولات إسرائيل عزلها

- انتصار دبلوماسي لفلسطين: حصلت فلسطين على تأكيد عضويتها بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، بعد تصويت واسع خلال مؤتمر العمل الدولي، حيث أيد 394 وفداً القرار مقابل 17 معارضاً و42 ممتنعاً. - دعم دولي قوي: أشاد وائل نظيف بمواقف الوفود الصديقة التي دعمت الحق الفلسطيني، معتبراً التصويت انتصاراً جديداً لفلسطين وشعبها على الساحة الدولية، وسط تأييد واسع من الوفود المشاركة. - تعزيز مكانة فلسطين: يعزز القرار مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، ويؤكد حقوقها ومشاركتها في أعمال المنظمة، رغم الضغوط التي مارستها سلطات الاحتلال وحلفاؤها.

رحب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء بنتيجة التصويت على عضوية دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، بعدما رفضت غالبية الدول الأعضاء الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والأرجنتين لإلغاء القرار المتعلق بمنح فلسطين صفة عضو مراقب مع صلاحيات داخل منظمة العمل الدولية.

وحصلت دولة فلسطين على تأكيد عضويتها بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية وتمتعها بكافة الحقوق، بعد تصويت واسع خلال أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر العمل الدولي.

وأُعلنت نتائج التصويت بحضور الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر، حيث بلغ النصاب القانوني 296 صوتاً، فيما بلغت الأغلبية المطلوبة 206 أصوات. وجاءت النتيجة بتأييد 394 وفداً لصالح دولة فلسطين، مقابل 42 ممتنعاً و17 معارضاً.

وأشاد وائل نظيف، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "بيت الشعب" وعضو الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي، بمواقف الوفود الصديقة والحرة التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، معتبراً أن هذا التصويت يشكل انتصاراً جديداً لفلسطين وشعبها على الساحة الدولية.

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كما تقدم نظيف بالتهنئة والتبريكات لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني بهذه الخطوة المهمة، التي تؤكد مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية وتعزز حقوقها ومشاركتها في أعمال المنظمة.

وجاء القرار وسط تأييد واسع من الوفود المشاركة، حيث شهدت قاعة المؤتمر عاصفة من التصفيق دعماً لفلسطين عقب إعلان نتائج التصويت، في مشهد عكس حجم التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية ومكانة فلسطين داخل المنظمة.

وقال الاتحاد، إن هذا الإنجاز يعد تأكيداً جديداً على المكانة التي تحظى بها دولة فلسطين داخل المنظمة الدولية، رغم الضغوط والمحاولات التي بذلتها سلطات الاحتلال وحلفاؤها للتأثير على مجريات النقاش والتصويت.