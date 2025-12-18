فقراء مصر ضحايا صندوق النقد... حصاد السنوات العجاف

- وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، مما يعكس رغبة الصندوق في إغلاق ملف الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي أثرت على مستوى المعيشة. - تواجه مصر تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث ارتفعت معدلات الفقر وتآكلت الطبقة الوسطى نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2016، مما زاد من الأعباء على المواطنين. - يدعو الخبراء إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والبعد الاجتماعي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لتقليل الاعتماد على برامج صندوق النقد الدولي.

ما إن اتّجه صندوق النقد

الدولي إلى صرف الشريحتَين الخامسة والسادسة لمصر من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار، في خطوة تُعد الأهم في علاقة مصر بالصندوق منذ مارس/ آذار 2024، حتّى بشر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يشهد العام المقبل 2026 حصاد السنوات الصعبة التي عانى منها الاقتصاد على مدار السنوات الماضية.

تأتي موافقة الصندوق المرتقبة على تقديم 2.7 مليار دولار لمصر، خلال الفترة المقبلة، في توقيت بالغ الحساسية سياسياً واجتماعياً، بعد سنوات من الضغوط الحادة على المواطنين، الذين وقعوا في الفقر والبطالة، جرّاء اتفاقات اقتصادية عنيفة اتخذتها الحكومة مع الصندوق.

يقف الاقتصاد المصري عند مفترق طرق، فصندوق النقد يرى أن المهمة الأساسية لتحقيق الاستقرار الكلي باتت قريبة من الاكتمال، والحكومة تؤكد أنها بدأت جني ثمار الإصلاح، بينما الشارع يطالب بأن يلمس هذه الثمار في مستوى معيشته المتدهور.

سلسلة قرارات قاسية

يعكس تحرك صندوق النقد نحو صرف القسط الجديد من القرض، وفق خبراء اقتصاد، رغبة الصندوق في إغلاق واحدة من أكثر الملفات جدلاً في علاقته مع الشارع المصري، بعدما ارتبط اسمه مباشرة بسلسلة قرارات قاسية شملت رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وتقليص الدعم العيني، وتحرير سعر الصرف، وتراجع قيمة الجنيه، وما ترتب على ذلك من موجات تضخم أضعفت القوة الشرائية، ودفعت بملايين الأسر إلى حافة الفقر أو تحته، وفقاً لمؤشرات صادرة عن البنك الدولي.

قبيل مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، أكدت أن برنامج مصر "حقق تقدماً ملموساً" على مستوى الاستقرار الكلي، مشيرة إلى تراجع التضخم إلى نحو 12.3%، مقارنة بذروته في 2023، التي فاقت 30%، وتحسن معدل النمو ليزيد عن 5%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار، مع التزام البنك المركزي بسياسة نقدية متشددة أسهمت، من وجهة نظرهم، في كبح جماح التضخم ومنع عودة الفوضى إلى سوق الصرف، التي كانت تشهد تعدداً لمساراتها بين البنوك وشركات الصرافة والسوق السوداء.

ووفق خبراء الصندوق فإن هذه المؤشرات تمثل "المرحلة الأولى الضرورية" لأي إصلاح اقتصادي، معتبرين أن كلفة عدم الإصلاح كانت ستفوق بكثير كلفة الإجراءات القاسية التي اتُّخذت، وأن البديل كان الانزلاق إلى أزمة أعمق تهدّد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

تتبنى الحكومة المصرية سردية قريبة من طرح "الصندوق"، لكنها تحاول إضفاء بُعدٍ وطني عليها. ففي تصريحات متكرّرة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح "أنقذ الاقتصاد من سيناريو شديد الخطورة"، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في استعادة الاستقرار النقدي، وتحقيق نمو تجاوز 5%، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة.

قال مدبولي في تصريحات صحافية، إنّ الاتفاق مع الصندوق لم يكن خياراً ترفيهياً، بل ضرورة فرضتها أزمات عالمية متلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، وصولاً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب الإقليمية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً أكبر للإنفاق الاجتماعي مع انحسار الضغوط التضخمية.

ارتفاع الفقر والتضخم في مصر

خلف المؤشرات الكلية، تبرز صورة أكثر قتامة على المستوى الاجتماعي. فحسب بيانات رسمية وتقارير بحثية مستقلة، ارتفعت معدلات الفقر وتآكلت الطبقة الوسطى خلال سنوات البرنامج، الممتد منذ عام 2016 مع اتفاقات متتالية عدّة حتى مارس/ آذار 2024، نتيجة التضخم المتراكم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والخدمات الأساسية.

يؤكد الباحث الاقتصادي إلهام الميرغني أن التزام الحكومة باتفاقاتها مع صندوق النقد، أدى خلال السنوات الماضية، إلى انسحاب الدولة من تمويل الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم والصحة وتسليعها، وإطلاق يد القطاع الخاص بها، بما يشكل عبئاً على ميزانية المواطن البسيط، بينما اتجهت الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب، على الشرائح متوسطة ومنخفضة الدخل، مثلت 47% من إيرادات الموازنة العامة للعام الجاري 2025/ 2026، في الوقت الذي توسعت فيه بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات، لتمثل 53% من الإيرادات العامة.

يلفت الميرغني في حوار مع "العربي الجديد" إلى أن اتفاقات الحكومة مع صندوق النقد لم تستهدف تحقيق أي مصالح للطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الاتفاقات استلزم بيع شركات وأصول عامة، وتسريح العاملين بالشركات وشمول ضريبة القيمة المضافة لسلع غذائية وخدمات أساسية للأغلبية الساحقة من المصريين البسطاء، الذي أصبحوا الممول الأول للضرائب، بالمقارنة لما تتحمله الفئات الأعلى دخلاً في المجتمع.

يذكر الميرغني أن شريحة واسعة من المصريين باتت تخصّص الجزء الأكبر من دخلها لتأمين الاحتياجات الأساسية، في وقت تراجعت فيه القدرة على الادّخار أو مواجهة الصدمات، بما يجعل الاستقرار الاجتماعي هشّاً، حتى مع تحسن الأرقام الكلية، التي يذكرها الصندوق ورئيس الوزراء.

مزيد من الصبر

أشارت البرلمانية السابقة وأستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، إلى خطورة أن تبشر الحكومة الناس بتحسن مؤشرات الاقتصاد، في وقت تطالب الناس بمزيد من الصبر لتحمل مشاقّ مسار اتفاقاتها مع صندوق النقد، وفي حديثها لـ"العربي الجديد"، قالت: "إنما للصبر حدود". تبدي الحماقي مخاوفها من التطورات الجيوسياسية التي تحيط بمصر من الاتجاهات كافّة، مؤكدة أن هذه التحديات تتطلب أن يكون الاقتصاد المصري أكثر صلابة، وقادراً على مواجهة الضغوط التي تتعرض لها مصر وسط هذه "التطورات المرعبة" على المستويَين الإقليمي والدولي.

تحذر الحماقي من التداعيات السلبية التي رافقت اتفاق مصر مع صندوق النقد، والتي أدت إلى مزيد من الديون المحلية والخارجية، التي تمثل حالياً أكبر تحدٍّ للدولة، مطالبة بأن تتجه الحكومة إلى تحقيق اختراق يدفع إلى زيادة الإنتاج من المحافظات كافّة، بعد أن أصبحت محافظات القاهرة والقليوبية شمال العاصمة والإسكندرية شمال البلاد، تمثل 42% من الطاقة الصناعية بالدولة، ما يعكس وجود خلل في تمويل مشروعات التنمية واستغلال ثروات الدولة البشرية والإنتاجية.

وأوضحت بصفتها خبيرة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة أن الاستقرار الكلي الذي استهدفه صندوق النقد ورحبت به الحكومة لا ينعكس تلقائياً على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن تجاهل البعد الاجتماعي قد يقوض مكاسب الإصلاح نفسها، ويفتح الباب أمام توترات اجتماعية في حال عودة أي صدمة خارجية، مع بقاء الناس في حالة المعاناة الشديدة التي واجهتهم منذ بدء اتفاقات الحكومة مع الصندوق، والتي دارت حول تخفيض قيمة العملة، وخفض القوة الشرائية.

تدعو الحماقي إلى عودة الحكومة إلى دعم المشروعات الصغيرة المعطلة بضغوط من صندوق النقد، والتي حالت دون مشاركة الشباب والأسر في برامج التنمية الصناعية، وتوسيع قاعدة التشغيل بالقرى والمدن، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى استغلال شهادة صندوق النقد بتحسن الأداء الاقتصادي في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتوسيع القاعدة الإنتاجية مع عدم التوسع في بيع الأصول العامة.

من جانبه، يرى خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، أن توقيت صرف صندوق النقد الشريحتَين الخامسة والسادسة ليس عشوائياً، فالصندوق الذي تعرض لانتقادات حادة داخل مصر، يسعى إلى إعادة صياغة صورته، عبر إظهار مرونة أكبر، وإعطاء الحكومة مساحة لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من الضغط المتوالي، كما أنه لا يرغب في فشل برنامج اقتصادي ضخم بقيمة إجمالية 22 مليار دولار ومع دولة بحجم مصر؛ لما لذلك من تداعيات إقليمية ودولية، في ظل بيئة عالمية تعاني بالفعل من تصاعد الديون ومخاطر عدم الاستقرار.

يقول النحاس لـ"العربي الجديد" إنّ صرف الشريحتَين المرتقبتَين لا يعني نهاية العلاقة مع الصندوق، ولا نهاية التحديات، فالاتفاق الحالي يقترب من مراحله الأخيرة، بينما لا تزال مصر تواجه التزامات ديون ضخمة، كثير منها سيُدفع للصندوق، قبل نهاية الشهر الجاري، واحتياجات تمويلية مستمرة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستسعى إلى برنامج جديد، أم تحاول إدارة المرحلة المقبلة دون دعم مباشر من الصندوق.

وبحسب خبير التمويل والاستثمار فإن الحكومة ستحتاج إلى توافق سياسي مع الصندوق، كي يستمر في دعمها من جديد، موضحاً أن الصندوق لم يتمكن من إحراز أي تقدم على المسار الاقتصادي، لأنه لم يسعَ إلى إحداث نهضة اقتصادية شاملة، بقدر رغبته في أن تظل الأوضاع الاقتصادية على حافة الهاوية، فلا تنهض مصر لحل أزماتها بطرق شاملة، ولا تغرق في الهاوية فتهدد مصالح الدول الداعمة لبرامج الصندوق في مصر.

ويوضح النحاس أن مصر تعيش وسط مخاطر أمنية وجيوسياسية، وحروب من حولها، بما يستدعي أن تؤمن اقتصادها عبر اتفاقات دولية وإقليمية، لتأمين قدرتها على دفع الديون المستحقة للدائنين، ومواجهة انسحاب الاستثمارات الأجنبية الساخنة والمباشرة حال نشوب حرب جديدة بالمنطقة، وارتباك سلاسل الإمداد، ويؤكد أن صرف الشريحتَين الخامسة والسادسة من صندوق النقد، قد يكون نقطة تحول نفسية وسياسية، لكنه لن يكون كافياً وحده لضمان الاستقرار الاجتماعي، ما لم يُستكمل بإصلاحات أعمق تُعيد توزيع مكاسب النمو بعدالة أكبر.

وتؤكد الحكومة أن هدفها هو الاستغناء التدريجي عن برامج صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

في المقابل، يشكك خبراء في إمكانية تحقيق هذه الأهداف على المدى القريب، في ظل استمرار القيود الهيكلية وضعف الإنتاجية وتراكم الديون؛ إذ بلغت الديون الخارجية نحو 161 مليار دولار، بينما سجلت الديون المحلية حوالي 10 تريليونات جنيه، مما يعيق القدرة على تمويل استثمارات تنموية جديدة.