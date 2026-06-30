فقدت أكثر من نصف قيمتها.. هل دخلت بيتكوين أخطر مراحلها منذ سنوات؟

تعيش سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر لحظاتها حساسية منذ سنوات، بعدما هوت عملة بيتكوين مجدداً إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، في تراجع أعاد إلى الواجهة تساؤلات عميقة حول مستقبل أكبر عملة رقمية في العالم، وحول قدرة المستثمرين على استعادة الثقة بسوق فقدت خلال أشهر قليلة مئات المليارات من الدولارات من قيمتها.

وجاء الانخفاض الجديد اليوم الثلاثاء، والذي دفع بيتكوين إلى الاقتراب من مستوى 58 ألف دولار، بعد موجة بيع حادة طاولت أسهم شركة "ستراتيجي" (Strategy Inc)، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي مايكل سايلور، أحد أبرز الداعمين التاريخيين للعملة المشفرة وأكثر المستثمرين تأثيراً في مسارها خلال السنوات الماضية، وفقاً لما أوردت "بلومبيرغ".

اهتزاز أحد أعمدة دعم بيتكوين

على مدى سنوات، اعتاد المستثمرون على اعتبار شركة "ستراتيجي" بمثابة "المشتري الدائم" لعملة بيتكوين، إذ كانت الشركة تجمع التمويل من الأسواق وتعيد ضخه مباشرة في شراء المزيد من العملة المشفرة، ما جعلها أحد أكبر حائزي بيتكوين في العالم.

إلا أن إعلان الشركة عن إعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها التمويلية قلب هذه المعادلة رأساً على عقب. فبدلاً من الالتزام الضمني بمواصلة شراء بيتكوين، أوضحت الإدارة أن تخصيص رأس المال سيخضع مستقبلاً لأولويات متعددة، تشمل تعزيز السيولة، وإعادة شراء الأوراق المالية المتداولة بخصومات، وتقوية الميزانية العمومية، وهو ما فسره المستثمرون على أنه تراجع عن سياسة "الشراء بأي ثمن" التي لطالما دعمت السوق.

أسواق عقود ضخمة منتهية الصلاحية تهدد بتسريع تراجع بيتكوين

ولم يقتصر الأمر على تغيير الأولويات، بل إن منح الشركة نفسها مرونة أكبر لبيع جزء من حيازاتها من بيتكوين أثار موجة قلق واسعة، باعتبار أن أحد أهم مصادر الطلب المؤسسي على العملة قد يتحول إلى مصدر ضغط إضافي على الأسعار.

خسائر بيتكوين تتجاوز 50% من القمة التاريخية

التطورات الأخيرة دفعت بيتكوين إلى تسجيل خسائر تتجاوز نصف قيمتها مقارنة بذروتها المسجلة العام الماضي، عندما تجاوز سعرها 126 ألف دولار، في واحدة من أسرع موجات التراجع التي شهدتها العملة خلال تاريخها الحديث.

ويرى محللون أن السوق لم تعد تواجه أزمة ثقة مؤقتة، بل اختباراً حقيقياً لأسس الاستثمار في الأصول الرقمية، خصوصاً مع تزايد المؤشرات الفنية السلبية، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. ويشير خبراء التحليل الفني إلى أن بيتكوين كسرت خلال الأشهر الماضية مستويات دعم رئيسية كانت تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين، ما فتح الباب أمام موجات بيع إضافية قد تتفاقم إذا سجلت العملة مستويات متدنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

نزيف مستمر في صناديق استثمار العملات المشفرة

ولا تقتصر الضغوط على التداولات المباشرة للعملات المشفرة، بل امتدت أيضاً إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة ببيتكوين، التي شهدت منذ بداية العام سحباً تجاوز 5.1 مليارات دولار، وفق بيانات الأسواق المالية.

ويبدو أن المستثمرين الأفراد، الذين شكّلوا القوة الدافعة الرئيسية لانتعاش سوق العملات الرقمية خلال السنوات الماضية، بدأوا يتراجعون بشكل ملحوظ عن استراتيجية "شراء الانخفاضات"، مفضلين الانتظار إلى حين اتضاح اتجاه السوق، وهو تحول يعتبره مراقبون مؤشراً مقلقاً على تراجع الثقة.

كما سجل صندوق "IBIT" التابع لشركة بلاك روك تدفقات خارجة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال شهر يونيو/حزيران وحده، ما يضعه على مسار تسجيل أكبر موجة سحوبات شهرية منذ إطلاقه.

هل انتهى عصر صعود بيتكوين السريع؟

في المقابل، يرى بعض المتخصصين أن جزءاً من التقلبات الحالية يرتبط بعوامل فنية وموسمية، تشمل إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في نهاية الشهر، إضافة إلى انتهاء عقود الخيارات وتراجع أحجام التداول خلال فترة العطلات الصيفية العالمية.

لكن السؤال الأكبر الذي يواجه المستثمرين اليوم لم يعد يتعلق بموعد ارتداد بيتكوين المقبل، بل بما إذا كانت العملة الرقمية الأشهر في العالم قد دخلت بالفعل مرحلة جديدة، يصبح فيها النمو السريع والاستثمارات الضخمة أقل يقيناً مما كانت عليه خلال العقد الماضي. وفي ظل تراجع الثقة، وتبدّل استراتيجيات كبار المستثمرين، واستمرار نزيف الأموال من الصناديق المتخصصة، تبدو سوق العملات المشفرة أمام لحظة فاصلة قد تحدد مستقبلها لسنوات قادمة.