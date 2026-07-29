فقاعة الذكاء الاصطناعي... موجة بيع حادة تضرب أسهم شركات الرقائق 

- شهدت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي خسائر كبيرة في قيمتها السوقية بسبب مخاوف المستثمرين من ارتفاع الديون المرتبطة بتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والإنفاق على مراكز البيانات، مما أثر على الأسواق العالمية. - تأثرت الأسواق الآسيوية بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 11%، وامتدت التراجعات إلى اليابان وتايوان، مما أثر على شركات مثل سامسونغ وإس كي هاينكس. - تزايدت المخاوف من المنافسة الصينية في صناعة الرقائق، حيث ارتفع سهم شركة CXMT الصينية، مما أثار قلق المستثمرين من تأثيره على الشركات العالمية، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه المخاوف قد تكون مبالغاً فيها.

خسرت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد موجة بيع واسعة امتدت من وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، وسط تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع الديون المرتبطة بتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واستمرار الإنفاق القياسي على مراكز البيانات، وتقدم الصين في صناعة أشباه الموصلات. وفي مقدمة الخاسرين، تكبدت شركة إس كي هاينكس الكورية الجنوبية، إحدى أكبر منتجي رقائق الذاكرة في العالم، خسائر سوقية قاربت 600 مليار دولار خلال ما يزيد قليلا على شهر، بعدما هبط سهمها بنحو 47% مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجله في يونيو/حزيران، وسط مخاوف من تضخم التقييمات، وازدحام الاستثمارات في السهم، وتصاعد التقلبات المرتبطة باستخدام الرافعة المالية وكان سهم إس كي هاينكس قد تضاعف ثلاث مرات خلال العام قبل أن يبدأ التراجع.

سقوط حر للأسهم

وخلال جلسة أمس الثلاثاء، هوى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي هوى بأكثر من 11%، مسجلا أدنى مستوياته منذ إبريل/نيسان، بعدما تعرضت أسهم شركتي سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس لموجة بيع كثيفة دفعت السلطات إلى تعليق التداول مؤقتا. وانخفض سهم سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 13.1%، بينما تراجع سهم إس كي هاينكس بنسبة 13.5%. وتمثل الشركتان وزنا كبيرا في مؤشر كوسبي، ما أدى إلى انتقال خسائرهما سريعا إلى السوق الكورية الجنوبية وإلى أسواق آسيوية أخرى، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وامتدت التراجعات إلى اليابان وتايوان، إذ هبط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 4.3%، وانخفض مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4.7%، مع تراجع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 3%. كما فقد مؤشر شنغهاي المركب 1.4%، بينما استقر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ قرب مستوياته السابقة.

وجاءت الخسائر الآسيوية بعد تراجع أسهم شركات الرقائق في وول ستريت، إذ انخفض سهم إنفيديا بنسبة 5%، وهبط سهم شركة إيه إم دي بنسبة 5.2%، بينما تراجع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 2.3%، وسط اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة خلال موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ونقلت "أسوشييتد برس" عن محللين قولهم إن أحد أبرز العوامل التي تقف وراء موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتمثل في توقعات بأن تؤدي المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق إلى تقليص المكاسب التي حققتها الشركات العالمية الرائدة، والتي ارتفعت أسهمها بقوة خلال الأشهر الماضية بفعل الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي.

كما عززت هذه المخاوف القفزة البالغة 466% في سعر سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة الصينية CXMT خلال أول يوم تداول لها في جلسة أول أمس الاثنين، بعدما جمعت الشركة ما لا يقل عن 8.6 مليارات دولار من طرحها العام الأولي في بورصة شنغهاي. و هو ما أثار مخاوف من استخدام الشركة التمويل الجديد لزيادة قدرتها الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع المعروض من رقائق الذاكرة وانخفاض الأسعار العالمية، ويضغط على عائدات الشركات الكورية والأميركية واليابانية. وجاءت موجة بيع أسهم الرقائق في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء بعد تقرير نشرته منصة الأخبار التقنية "ذا إنفورميشن" أفاد بأن الصين بدأت الإنتاج الضخم لمعدات محلية الصنع لتصنيع الرقائق باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، ضمن مساعي الصين لتقليص اعتمادها على المعدات الأجنبية.

السوق أصيب بالذعر

وقال محلل الأسهم في "مورنينغستار" جينغ جي يو: "نعتقد أن السوق أصيب بالذعر على الأرجح بسبب التقدم الذي أحرزته الصين في قدراتها على تصنيع معدات إنتاج الرقائق، وأن المستثمرين خشوا من أن يهدد هذا التقدم المكانة التنافسية للشركات العالمية الرائدة في تصنيع الرقائق ومعداتها".

وأضاف: "مع ذلك، نعتقد أن موجة البيع خلال جلسة الثلاثاء كانت في معظمها ردة فعل انفعالية ومبالغا فيه". وأوضح أن الهيمنة التي تتمتع بها الشركات العالمية الرائدة في صناعة الرقائق من غير المرجح أن تتعرض لتهديد جوهري. ووفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ: الأميركية، أمس الثلاثاء، هبط مؤشر بلومبيرغ لأسهم شركات أشباه الموصلات الآسيوية بنسبة 7.5%، متجها نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ إبريل/نيسان 2025. كما تراجع سهم شركة كيوكسيا اليابانية لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 18%، وانخفض سهما نيكون وطوكيو إلكترون بنحو 11% لكل منهما.

ونقلت الوكالة عن كبيرة محللي الأسواق لدى شركة "فانتيدج غلوبال برايم" للخدمات المالية، هيبي تشين قولها: "تكشف أحدث موجة بيع في أسهم شركات الرقائق أن الشكوك بشأن الإنفاق والعوائد والتقييمات ما زالت تتعمق بدلا من أن تتراجع". وأضافت: "ومع اقتراب عدد من المحفزات الرئيسية، فإن إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاضها يشير إلى أنهم ينتظرون أدلة أقوى قبل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية".

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن ارتفاع تكلفة التأمين على ديون عدد من أكبر شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية، في مؤشر على تزايد قلق المستثمرين من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وبلغت تكلفة التأمين على ديون شركة أوراكل، المتخصصة في البرمجيات والحوسبة السحابية، لأجل خمس سنوات 2.15% سنويا، مقارنة مع 1.44% في بداية العام، فيما ارتفعت إلى 0.79% لشركة إنفيديا، أكبر مصممة لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، وإلى 0.67% لشركة ألفابت، المالكة لغوغل. كما شهدت عقود مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة بأمازون، أكبر مزود للحوسبة السحابية، وميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وبرودكوم، إحدى أكبر شركات تصميم الرقائق، وسبيس إكس، شركة الفضاء التابعة لإيلون ماسك، ارتفاعات ملحوظة، وسط مخاوف من اتساع الاعتماد على الديون لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.