فقاعة الأسهم: تحذيرات متواصلة من تضخّم التقييمات وتهاوي الأسعار

- تشهد الأسواق المالية تقلبات وضبابية مع توقعات بتصحيح أسعار الأسهم بنسبة 10% أو أكثر، نتيجة تقييمات مرتفعة غير مستندة إلى أسس صلبة، مما يثير مخاوف من فقاعة استثمارية محتملة. - تتركز المخاوف على تقييمات الأسهم المرتفعة والتفاؤل المفرط بالذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى فقاعة مشابهة لطفرة التكنولوجيا في التسعينيات، ويدفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بأموال نقدية. - تتأثر الأسواق بأسهم التكنولوجيا الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت، وسط مخاوف من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مما يزيد احتمالية حدوث تصحيح في السوق.

تعيش أسواق المال العالمية في حالة ضبابية خلال هذه الفترة. التخبط الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية، دفع عدداً من الخبراء والمحلّلين إلى التطرّف في وصف ما يحصل بـ "فقاعة الأسهم"، فيما يعتبر الرؤساء التنفيذيون في أسواق "وول ستريت" الأميركية أن هناك احتمالاً لحدوث حركة "تصحيحية" عبر تراجع الأسعار بحوالى 10% في الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، ولكنّهم يشرحون أن هذه النسبة ليست نهائية، ومن الممكن أن يكون الانخفاض أعمق، ما يعني بدء الموجة الهبوطية الحادة.

ما يثير المخاوف ليست المبيعات ولا الأرباح داخل أسواق المال، وإنما تقييم الأسهم، الذي يبدو أنه غير مبني على أسس صلبة تتيح التمسك بالأسهم لفترة طويلة، وسط ترجيحات بأنها مسعّرة بما يفوق قيمتها الحقيقية.

ووفقاً لمايك جيتلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار كابيتال غروب، فإن أرباح الشركات قوية ولكن "التحدي هو التقييمات". وقد أيد وجهة نظره الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مورغان ستانلي" المالية، تيد بيك، والرئيس التنفيذي لمجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية ديفيد سولومون، اللذان يريان أيضاً إمكانية حدوث عمليات بيع كبيرة في الفترة المقبلة، وقالا إنّ التراجعات هي سمة طبيعية لدورات السوق.

وقال بيك "يجب علينا أيضاً أن نرحب بإمكانية حدوث انخفاضات بنسبة 10 إلى 15%". وأكد جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان الاستثماري الأميركي الشهر الماضي هذه النبرة الحذرة أثناء حديثه للصحافيين، واصفاً أسعار الأصول المرتفعة بأنها "فئة مثيرة للقلق". وقال ديمون حينها "عندما ترتفع أسعار الأصول، يتعين عليك توقع الهبوط"، مضيفاً أنه "هناك الكثير من الأصول التي تبدو وكأنها على وشك الدخول في فقاعة استثمارية. وهو سبب إضافي للقلق".

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم، "مرتفعة إلى حد كبير" وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر مرتفعة على الاستقرار المالي. وأضاف أن الأسواق تتابع تصريحات صناع السياسة النقدية، وتبني توقعاتها عليها، ومن ثم تُسعّر الأصول وفق توقعاتها لمسار الفائدة.

ومنذ يوم الاثنين، تشهد أسواق الأسهم تراجعات ملحوظة، فقد انخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4%، كما انخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة 1.2%. وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضاً، إذ من المتوقع أن يسجل مؤشر شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض له منذ سبتمبر.

ويأتي هذا الحذر في ظل قلق المستثمرين من أسعار الأسهم بعد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 40% من أدنى مستوياته في إبريل/ نيسان، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبيرغ".

وفي الآونة الأخيرة، أعرب بعض المعلقين وخبراء الاستثمار عن قلقهم من فقاعة أسواق الأسهم، إذ أشار بعضهم إلى تفاؤل مفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، مقارنين ذلك بطفرة التكنولوجيا في أواخر التسعينيات. ودعا البعض إلى الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأموال نقداً استجابةً لذلك.

عملياً، شهدت الأسهم الأميركية مكاسب قوية للغاية، بقيادة الولايات المتحدة، إذ وصلت معظمها إلى مستويات قياسية أو قريبة منها. وارتفع سوق الأسهم الأميركية منذ إبريل/نيسان حتى أكتوبر/ تشرين الثاني بحسب شركة AMP لإدارة الأصول. وتأتي التقييمات المبالغ فيها في قلب المؤشر، فقد بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة للأسهم الأميركية 23.6 مرة، وهي نسبة قريبة من أعلى مستوى لها خلال طفرة التكنولوجيا بين عامَي 1999 و2000، والبالغ 26 مرة.

وتأثرت سوق الأسهم الأميركية على نحوٍ غير متناسب بمجموعة من أسهم التكنولوجيا. على سبيل المثال، أسهم الشركات السبع الكبرى (آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، إنفيديا، ميتا، وتسلا) تُمثل 50% أو أكثر من مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ عام 2023، على الرغم من أنها تُمثل حوالى ثلث القيمة السوقية. ويُقال إن هذا يجعل الأسهم الأميركية عُرضة بشدة لأداء هذه المجموعة المحدودة من الشركات التي تُركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشهدت هذه المجموعة المحدودة من الأسهم ارتفاعاً حاداً في قيمتها خلال العقد الماضي، انعكاساً في البداية لحماس شركات FAANG (فيسبوك، وآبل، وأمازون، ونتفليكس، وغوغل)، الذي تحول إلى حماس للذكاء الاصطناعي منذ إطلاق Chat GPT في عام 2022.

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير من جانب الشركات بالذكاء الاصطناعي واستثماراتها فيه، إلّا أن الأدلة على جني ثماره تختلط مع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التجربة، مع وجود تحديات تتعلق بالبيانات والثقافة والقيادة والمهارات.

بعبارة أخرى، ربما تكون الضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت الواقع. كذا، خلال فترة صعود أسهم التكنولوجيا، كانت الأصول المضاربية مثل الذهب والبيتكوين قوية أيضاً، ما يشير إلى أن المواقف المضاربة ربما بدأت تترسخ.

وأخيراً، يبدو أن أسواق الأسهم تنفصل عن قائمة طويلة من المخاوف التي تشمل: عدم اليقين بشأن التعرِفات الجمركية الأميركية وتأثيرها، وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، والسياسات الاقتصادية الأميركية الفوضوية والإغلاق الأخير، والقلق بشأن استدامة الدين العام في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان، والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة خاصة مع تصاعد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي وخطر فرض تعرِفات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي.

عملياً، لا يوجد تعريف متفق عليه عالمياً للتصحيح، ولكن معظم الناس يعتبرون التصحيح يحدث عندما ينخفض مؤشر أسهم رئيسي، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو متوسط داو جونز الصناعي، بأكثر من 10% (ولكن أقل من 20%، وهذا يُمثل سوقاً هبوطية) من ذروته الأخيرة. ويُسمى تصحيحاً؛ لأن الانخفاض تاريخياً غالباً ما يُصحّح الأسعار ويعيدها إلى اتجاهها طويل الأمد، وفق شركة شواب لإدارة الثروات.

ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة ما إذا كان التصحيح سينعكس أم سيتحول إلى سوق هابطة (أي فترات تنخفض فيها السوق بنسبة 20% أو أكثر). ويلفت تحليل الشركة على موقعها الإلكتروني إلى أن معظم التصحيحات تاريخياً لم تتحول إلى أسواق هابطة. "فقد شهدنا 27 تصحيحاً للسوق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1974، بما في ذلك التصحيح الحالي، وستة منها فقط تحولت إلى أسواق هابطة (والتي بدأت في أعوام 1980، 1987، 2000، 2007، و2020).