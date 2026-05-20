فشل مفاوضات سامسونغ ونقابة العمال قبل يوم من الإضراب

- فشلت محادثات الأجور بين سامسونغ والنقابة العمالية، مما يهدد بإضراب قد يؤثر على سلاسل إمداد أشباه الموصلات والاقتصاد الكوري الجنوبي. الحكومة قد تتدخل لحل النزاع. - تبادلت الأطراف الاتهامات؛ النقابة تتهم سامسونغ برفض مقترحات الوسيط الحكومي، بينما تتهم الإدارة النقابة بالمطالبة بتعويضات ضخمة. سامسونغ تقترح نظام حوافز مرن، بينما يطالب الاتحاد بمكافآت ثابتة. - المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يعبر عن أسفه ويدعو لمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق، محذراً من تأثير الإضراب على الاقتصاد الوطني، حيث تمثل سامسونغ جزءاً كبيراً من صادرات البلاد.

فشل إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات "Samsung Electronics Co" وقادة النقابة العمالية في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور اليوم الأربعاء، مما يزيد احتمالات تنظيم إضراب عن العمل في الشركة بدءاً من الغد الخميس، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب سلاسل إمداد أشباه الموصلات في العالم ويؤثر سلباً على الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير. ويهدد مسؤولو الحكومة في كوريا الجنوبية باستخدام صلاحيات حالة الطوارئ لإجبار طرفي النزاع على التوصل إلى تسوية، في حين تقول النقابة الممثلة لحوالي 74 ألف عامل إن الشركة فشلت في تقديم عرض مناسب لتعويض العمال رغم الأرباح القوية التي تحققها نتيجة ازدهار الذكاء الاصطناعي في العالم.

وبعد انتهاء أحدث جولة من المحادثات من دون تحقيق اختراق اليوم الأربعاء، قال تشوي سيونج هو زعيم النقابة للصحافيين وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن العمال أعضاء النقابة قد يبدؤون إضراباً لمدة 18 يوماً اعتباراً من الغد. وتبادلت النقابة وإدارة الشركة الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل المحادثات. واتهم تشوي الإدارة برفض مقترح الوسيط الحكومي الذي رفض الكشف عن تفاصيله. واتهمت الإدارة النقابة بالمطالبة بحزمة تعويضات ضخمة للعمال في الوحدات الخاسرة. وقال الجانبان إنهما سيواصلان الجهود للتوصل إلى اتفاق، لكن لم يتضح ما إذا كانا سيعقدان جولة محادثات جديدة اليوم.

من جهتها، أعربت إدارة سامسونغ عن "أسفها الشديد" وحثت النقابة على مواصلة المفاوضات، مؤكدةً وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ضرورة عدم اللجوء إلى الإضراب تحت أي ظرف من الظروف. وقالت الشركة في بيان صحافي: "على الرغم من استجابة الشركة إلى حد كبير لمطالب النقابة، لا تزال تُصرّ على حزمة تعويضات ضخمة بشكل غير معقول حتى بالنسبة لوحدات الأعمال التي تسجل خسائر". وقال بارك سو-كيون، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية، إنه تم تقديم مقترح وساطة وقبلته النقابة، لكن الشركة رفضته. وأضاف وفقاً ليونهاب: "بما أنه سيتم التوصل إلى تفاهم، إذا وافق الطرفان، فسنتعامل مع أي تغيير في الموقف، في أي وقت، ليلاً أو نهاراً، في أيام العمل أو العطلات".

واقترحت الشركة الإبقاء على نظام حوافز الأرباح الفائضة الحالي، مع السماح بحساب إجمالي المكافآت بناءً على 10% من الأرباح التشغيلية. كما اقترحت استحداث نظام تعويضات خاص، مشيرةً إلى أنه سيخلق هيكل حوافز أكثر مرونة. وفي المقابل، يطالب الاتحاد بمكافآت أداء ثابتة تعادل 15% من الربح التشغيلي لقسم أشباه الموصلات، إلى جانب إلغاء الحد الأقصى للمكافآت. وخلال محادثات الوساطة الحكومية، توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن إلغاء الحد الأقصى للمكافآت المحدد بنسبة 50% من الراتب السنوي، وفقًا لمصدر في القطاع.

من جانبه، عبر المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء، عن أسفه العميق إزاء انهيار محادثات الأجور بين نقابة عمال شركة سامسونغ للإلكترونيات وإدارتها، داعياً إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق. وقال المكتب الرئاسي في بيان وفقاً لوكالة يونهاب، إنه يأسف بشدة لانهيار عملية ما بعد الوساطة في اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية. وأضاف أنه حتى قبل الموعد النهائي، يحث العمال والإدارة على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق، مع مراعاة المخاوف من التأثير المحتمل على الاقتصاد الوطني.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى وضع "حدود مناسبة" للإضرابات العمالية الجماعية، ووفقًا للبث المباشر لاجتماع مجلس الوزراء، قال لي: "مع أنه من المفهوم أن تسعى بعض النقابات العمالية إلى ضمان مصالحها من خلال حقوقها، يجب أيضًا وضع حدود مناسبة". ومن شأن إضراب بهذا الحجم والمدة أن يلحق أضراراً جسيمة باقتصاد كوريا الجنوبية، إذ تمثل سامسونغ نحو ربع صادرات البلاد. كما أن سامسونغ منتج رئيسي للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والرقائق الإلكترونية. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغت صادرات كوريا الجنوبية نحو 219.9 مليار دولار، مع ارتفاع شحنات أشباه الموصلات بنسبة 139% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 78.5 مليار دولار.

وتمثل صادرات أشباه الموصلات نحو 35% من صادرات كوريا الجنوبية، مدفوعةً بالاستثمار المتزايد في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتمثل سامسونغ نحو ربع القيمة السوقية لمؤشر بورصة كوريا الجنوبية، كوسبي (KOSPI). وتنتج الشركة ومنافستها الكورية الجنوبية إس.كيه هاينكس حوالي ثلثي إنتاج العالم من رقائق الذاكرة، التي يزداد الطلب عليها حالياً نتيجة ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. وقالت سامسونغ الشهر الماضي إن أرباح تشغيلها خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بمقدار 8 مرات إلى 57.2 تريليون وون (38 مليار دولار).