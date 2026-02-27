فريق مهندسين جزائري في نيامي لإنجاز محطة الكهرباء

- وصل فريق من المهندسين والخبراء من شركة سونلغاز الجزائرية إلى نيامي لبدء تنفيذ مشروع محطة كهرباء لصالح نيجلاك، بعد تفاهم بين البلدين خلال زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر. - يتضمن المشروع تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، وتقييم جاهزية الموقع والبنية التحتية، وإنشاء مخزن مركزي لدعم شبكات الكهرباء في النيجر. - تسعى الجزائر لتعزيز قدرات الإنتاج واستقرار الشبكة الكهربائية في النيجر، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز ونيجلاك، مع تقديم برامج تدريب ونقل الخبرة.

وصل فريق من المهندسين والخبراء التابع لشركة الكهرباء الجزائرية سونلغاز، يوم الجمعة، إلى العاصمة النيجرية نيامي، لبدء أولى خطوات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الكهرباء لصالح الشركة النيجرية نيجلاك، والذي جرى التفاهم بشأنه بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر.

وأفاد بيان صادر عن الشركة الجزائرية أن الفريق التقني سيقوم بالمعاينات الميدانية والدراسات الفنية لتقييم جاهزية الموقع المحدد والبنية التحتية والشبكة الكهربائية المتوفرة، والتحقق من مطابقتها للمعايير التقنية المطلوبة لإنجاز محطة كهرباء في منطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي. ويتضمن المشروع تركيب توربينتَين غازيتَين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، إلى جانب تشخيص شامل للاحتياجات في مجال المعدات الكهربائية، وإنشاء مخزن مركزي للعتاد والتجهيزات لدعم مشاريع إنشاء وتوسعة شبكات الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض في النيجر.

وتسعى الجزائر من خلال هذا المشروع إلى تقديم دعم للنيجر لتعزيز قدرات الإنتاج ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، إذ اعتبرت الشركة الجزائرية أنّ المشروع يشكل "خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز الجزائرية ونيجلاك النيجرية في مجال إنشاء قدرات إنتاجية إضافية، مرافقة لتطوير شبكتَي النقل والتوزيع ونقل الخبرة وتقديم برامج تدريب وبناء قدرات في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والهندسة".

وساهمت زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في 16 فبراير/شباط الجاري في تسريع وتيرة التعاون الطاقي بين الجزائر ونيامي، بعد فترة من التوتر السياسي الناتج عن إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة تتبع الجيش المالي نهاية مارس/آذار 2025.

وكانت الجزائر والنيجر قد اتفقتا، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال زيارة وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب إلى النيجر، على إعادة تفعيل خطة التعاون في مجال الطاقة والمحروقات، والتي جرى الاتفاق عليها سابقاً في نيامي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشمل الاتفاقيات مشاريع الكهرباء والبحث والاستكشاف واستغلال المحروقات، إضافة إلى مشاريع التكرير والبتروكيماويات والتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة.