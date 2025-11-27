- إضراب الأطباء وتأثيره على النظام الصحي: دعت سبع نقابات فرنسية لإضراب يبدأ في 5 يناير 2026، احتجاجًا على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي، مما يهدد استمرارية العيادات واستقلالية الأطباء، ويتوقع أن يسبب اضطرابات كبيرة في العمليات الجراحية. - تأثير الإضراب على المرضى المحليين والدوليين: يمتد تأثير الإضراب ليشمل المرضى من الخارج، خاصة من المغرب العربي، مما يؤدي إلى تأجيل العمليات وزيادة التكاليف على الأسر. - خلفية الإضراب والمطالب النقابية: يعود الإضراب لمشروع قانون يهدف لخفض عجز التأمين الاجتماعي، مما يثير غضب الأطباء بسبب مواد تمنح الحكومة صلاحيات تؤثر على استقرار العيادات.

دعت سبع نقابات للأطباء في فرنسا إلى إضراب واسع يبدأ في 5 يناير/ كانون الثاني 2026، وأعطت أوامر لكل الأطباء بتأجيل كل المواعيد المبرمجة، وتنظيم تظاهرة وطنية في باريس في السابع من الشهر نفسه. وتعتبر هذه النقابات أن مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوجّه "ضربة قاضية" لنموذج الطب الخاص (الليبيرالي) في فرنسا، ويهدد استمرارية عيادات الأطباء واستقلاليتهم المهنية.

ولا يقتصر أثر هذه الدعوة على المرضى داخل فرنسا فقط، بل يمتد ليشمل المرضى القادمين من الخارج للعلاج، ولا سيما من بلدان المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب وتونس، الذين يعتمد كثير منهم على العيادات والمصحات الخاصة الفرنسية في العلاجات المتخصصة. وحذر اتحاد مهنيين في الجراحة والتخدير، في بيان حديث، من أنّ الإضرابات المعلنة بين 5 و19 يناير قد يسبّب "اضطرابات كبيرة في غرف العمليات" وتحويل جزء كبير من النشاط نحو المستشفيات العمومية مع تأجيل مئات الآلاف من العمليات المبرمجة، في وقت تعاني فيه هذه المستشفيات أصلاً من نقص في الطواقم وضغط متزايد على أقسام الطوارئ.

ويتعلق الإضراب بما يُسمى في فرنسا "الطب الليبرالي"، أي الأطباء الذين يشتغلون في عيادات خاصة أو ضمن عيادات مشتركة، ويعملون لحسابهم، لكن في إطار منظومة تمويلها الأساسي الضمان الاجتماعي وشركات التأمين التكميلية. إذ يدفع المريض أتعاب الاستشارة أو العملية، ثم تعوض له جزئياً أو كلياً عبر نظام التأمين الاجتماعي، ما يجعل هذه العيادات جزءاً لا يتجزأ من الخدمة الصحية العمومية، رغم كون الأطباء فيها غير موظفين لدى الدولة ولا يتقاضون رواتب شهرية من الخزينة العامة.

سبب الإضراب

وتعود خلفية هذا الإضراب إلى مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، الذي يهدف إلى خفض عجز نظام التأمين الاجتماعي عبر كبح نمو نفقات الصحة. ومشروع الميزانية يحدد زيادة متواضعة في "الهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي"، مقارنة بارتفاع الكلفة الحقيقية للرعاية والشيخوخة والتضخم، ما يراه الأطباء تقييداً فعلياً للموارد المتاحة لهم، في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتعقد المسارات العلاجية.

وشكلت المادة الـ24 أكثر النقاط إثارة للغضب، رغم إلغائها لاحقاً في المناقشات النيابية، لكونها تمنح التأمين الصحي الحكومي صلاحية خفض أسعار بعض النشاطات الطبية مثل الإشعاع والتصوير وغسل الكلى، إذا رأت السلطات أن أرباح هذه القطاعات "مفرطة"، حتى في غياب اتفاق تفاوضي مع النقابات.

وبررت الحكومة ذلك بوجود هوامش ربح تراوح بين 20 و30% في بعض الأنشطة، وتقدّر وفورات قد تصل إلى 350 مليون يورو في 2026، لكن الأطباء يرون في هذا الإجراء آلية لفرض تخفيضات من طرف واحد تهدد استقرار كثير من العيادات، وخصوصاً في المناطق الطرفية، حيث تكون البنية الصحية أقل تنوعاً.

كذلك أثارت المادة الـ26 موجة أخرى من الغضب، إذ كانت تقترح رفع مساهمة خاصة مفروضة على "تجاوزات الأتعاب"، أي المبالغ الزائدة على التعرفة القاعدية في ما يسمى "القطاع 2" و"القطاع 3"، ما يعني عملياً ضريبة إضافية على جزء من مداخيل الأطباء. ورغم أن الضغط النقابي نجح في إسقاط هذه المادة، إلا أنّ كثيرين في المهنة يخشون عودتها بصيغة جديدة، ويرون أن الاتجاه العام تشديد القبضة المالية على الطب الخاص.

233 ألف طبيب في فرنسا خارج الخدمة

وتشير إحصاءات مديرية البحث والدراسات والتقييم والإحصاء الفرنسية، استناداً إلى بيانات ديمغرافيا الأطباء لسنة 2024 إلى أن فرنسا تضم حوالى 233 ألف طبيب في مختلف الاختصاصات، بينهم قرابة 100 ألف طبيب يزاولون حصراً في إطار خاص داخل عيادات خاصة، أي ما يقرب من نصف الكتلة الطبية تقريباً. هؤلاء يمثلون واجهة النظام الصحي اليومية، أي طبيب الأسرة وطبيب الأطفال وأطباء القلب في العيادات والجراحين في المصحات الخاصة، وأطباء الأشعة وغيرهم.

وتشير دراسة أخرى لذات المديرية حول نشاط أطباء الطب العام الخواص أعدت في مايو/ أيار 2019 وشملت 3300 طبيب، إلى أن الطبيب العام الواحد في فرنسا يجري في المتوسط نحو 148 استشارة في الأسبوع، أي ما بين 25 و30 مريضاً في اليوم إذا افترضنا 5 إلى 6 أيام عمل أسبوعياً، مع معدل عمل يقارب 54 ساعة أسبوعياً. وإذا شارك عشرات الآلاف من هؤلاء الأطباء في الإضراب وأغلقوا عياداتهم، يمكن نظرياً أن يتسبب ذلك في تعطيل ملايين الاستشارات خلال أيام قليلة، وتأجيل مواعيد متابعة الأمراض المزمنة والفحوص الدورية والتلقيح والاستشارات النفسية وغيرها من الخدمات التي تمثل العمود الفقري للرعاية الصحية اليومية.

وأشارت بيانات الوكالة الفنية للمعلومات في الاستشفاء الفرنسية في تقريرها المعنون بـ"الأرقام الأساسية للاستشفاء 2022" الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى أن المستشفيات والمصحات الفرنسية سجلت في عام واحد نحو 5.8 ملايين إقامة جراحية تخص حوالى 2.9 مليون مريض، منها 3.5 ملايين إقامة في إطار "جراحة اليوم الواحد" من دون مبيت. وكانت أغلبها في جراحة العظام وبعض جراحات القلب والشرايين وجراحة السمنة والأورام وجراحة التجميل، وأجريت في مصحات خاصة يديرها أطباء ليبراليون.

العرب في قلب المعادلة

وتعد فرنسا منذ عقود وجهة مفضلة للعلاج المتخصص لعدد كبير من المرضى من الجزائر والمغرب وتونس، ولا سيما في مجالات القلب والشرايين والسرطان والزرع والجراحة المتقدمة. فحسب التقرير الذي أعده خبير الصحة جان دو كيرفاسديويه بتكليف من وزارة الخارجية الفرنسية عام 2014، فقد قدرت إيرادات المستشفيات والعيادات من المرضى الأجانب في فرنسا بـ450 مليون يورو في سنة واحدة، مع فائض مالي يقارب 200 مليون يورو للنظام الصحي الفرنسي، وأشارت الدراسة إلى أن جزءاً كبيراً من هؤلاء المرضى يأتي من البلدان العربية، خصوصاً دول المغرب العربي ودول الخليج.

وأفادت مجموعة "إلسان" الفرنسية التي تدير شبكة من المستشفيات والعيادات في فرنسا عام 2024 حول "وصول غير الأوروبيين إلى الرعاية في فرنسا"، بأن الجزائر وقّعت اتفاقيات مع فرنسا تسمح لمرضى جزائريين لا يمكن علاجهم في بلدهم بالحصول على تغطية من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الجزائري للعلاج في مؤسسات فرنسية عبر استمارات ثنائية خاصة. أما المرضى من المغرب وتونس، فيلجأ كثير منهم إلى المصحات الفرنسية بتمويل ذاتي أو عبر تأمين خاص.

في هذا السياق، إن أي تعطيل واسع لنشاط الطب الخاص في فرنسا يعني عملياً احتمال تأجيل مواعيد العمليات والفحوص المبرمجة للمرضى القادمين من الجزائر والمغرب وتونس، وخصوصاً عندما تكون مواعيدهم في عيادات خاصة أو مصحات يديرها هؤلاء الأطباء. ويعني أيضاً تكاليف إضافية للأسر التي ربطت بين موعد العملية وحجوزات السفر والإقامة والتأشيرة، إذ قد تضطر إلى تغيير المواعيد أو البحث عن بدائل علاجية في دول أخرى، وسط ضغط أكبر على المستشفيات العمومية الفرنسية التي ستستقبل الحالات الطارئة، وقد لا تتوفر فيها المرونة نفسها أو سرعة المواعيد للمرضى الأجانب.