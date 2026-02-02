فرنسا تُقرّ موازنة 2026 بعد نجاة رئيس الوزراء من تصويتين لحجب الثقة

- أقر البرلمان الفرنسي موازنة 2026 بعد تجاوز الحكومة تصويتين بحجب الثقة، حيث ساعدت التنازلات في تمرير الموازنة التي تشمل تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية أقل حدة. - أدت الانتخابات التشريعية المبكرة في 2024 إلى انقسام سياسي، ومع إقرار الموازنة، تركز المعارضة على الانتخابات البلدية والرئاسية المقبلة، مما قد يفتح نافذة استقرار سياسي. - رغم تحسن الأوضاع المالية، تواجه فرنسا تحديات في تثبيت عبء الدين العام الذي تجاوز 117% من الناتج المحلي، مع تعهد بخفض العجز إلى 3% بحلول 2029.

أقرّ البرلمان الفرنسي موازنة عام 2026 بعد أن نجا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة، جرى التصويت عليهما يوم الاثنين، ما أسدل الستار على أشهر من الاضطرابات السياسية التي هزّت ثقة المستثمرين في البلاد. وحصل اقتراح بحجب الثقة تقدّمت به أحزاب اليسار المتطرف في الجمعية الوطنية على 260 صوتاً، وهو عدد لم يبلغ عتبة 289 صوتاً المطلوبة لإسقاط الحكومة الأقلية ورفض الموازنة. كما فشل اقتراح منفصل تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، إذ لم يحصد سوى 135 صوتاً، حسب بلومبيرغ.

وتمكّن رئيس الوزراء وحكومته من تجاوز الاختبار البرلماني بعد تقديم تنازلات أقنعت نواب الحزب الاشتراكي من يسار الوسط بالامتناع عن التصويت، في سلسلة من اقتراعات حجب الثقة المرتبطة بقانون موازنة 2026 خلال الأسابيع الماضية. وتتضمن الموازنة الجديدة تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية أقل حدّة مما ورد في المقترحات السابقة، ما يعني أن العجز المتوقع لعام 2026، والمقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون أعلى مما كان مخططاً له في البداية. غير أن لوكورنو نجح في تجنّب المصير الذي لقيه سلفاه ميشال بارنييه وفرانسوا بايرو، اللذان أُجبرا على الاستقالة عقب خلافات داخل الجمعية الوطنية بشأن إجراءات التقشف.

وتُعدّ الحكومات الفرنسية عرضة للاهتزاز منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت عام 2024، والتي أدّت إلى انقسام مجلس النواب إلى كتل متناحرة تسعى إلى إسقاط أي رئيس وزراء يعيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون. ومع إقرار الموازنة، تدخل فرنسا مرحلة من الهدوء السياسي النسبي، مع تراجع عدد النقاط الخلافية التي يمكن أن تدفع النواب إلى المطالبة بتصويتات جديدة لحجب الثقة. كما بدأت أحزاب المعارضة بتحويل تركيزها نحو الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار، والتحضير للانتخابات الرئاسية عام 2027.

وقال جان دالبارد وأنطونيو باروسو من "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن "تراجع حالة عدم اليقين يُرجّح بعد ضمان إقرار الموازنة، وذلك قبل الانتخابات البلدية في مارس/آذار، ما قد يفتح نافذة من الاستقرار السياسي حتى انتخابات الرئاسة عام 2027، إلا أن حالة الجمود السياسي ستستمر، ما يحدّ من زخم الإصلاحات". وتزامنت الاضطرابات البرلمانية في فرنسا مع ظهور فجوات في المالية العامة، جعلت البلاد صاحبة أكبر عجز موازنة في منطقة اليورو. وأدّى تداخل المخاطر السياسية والمالية إلى موجات من عمليات بيع الأصول الفرنسية، ما رفع كلفة الاقتراض السيادي وزاد من صعوبة جهود الحكومات المتعاقبة للسيطرة على أوضاع المالية العامة.

وكانت مؤشرات التوصل إلى تسوية بشأن الموازنة وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي قد دعمت سوق السندات الفرنسية خلال يناير/كانون الثاني الماضي. وفي الأسبوع الفائت، تراجع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى نحو 56 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء الانتخابات المبكرة. وعند إغلاق الأسواق يوم الاثنين، بلغ هذا الفارق 58 نقطة أساس.

وتشير بيانات حديثة أيضاً إلى أن أوضاع المالية العامة الفرنسية قد لا تكون قد تدهورت بالقدر الذي كان متوقعاً، إذ أظهرت الأرقام أن العجز في حسابات الدولة المركزية تقلّص العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. ومع ذلك، تواجه فرنسا سنوات من الموازنات الصعبة قبل أن تتمكن من تثبيت عبء الدين العام، الذي ارتفع إلى أكثر من 117% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 100% قبل برامج الإنفاق الضخمة التي أُطلقت خلال فترة الجائحة. وتعهّدت الحكومة الحالية بخفض العجز إلى مستوى لا يتجاوز السقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2029.