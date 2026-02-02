فرنسا تطالب "أوبر" بتعويض يناهز 1.7 مليار يورو

- تطالب وكالة الضمان الاجتماعي الفرنسية شركة أوبر بتعويض مالي قدره 1.7 مليار يورو، بسبب تقديم علاقتها مع السائقين كعلاقة تجارية مستقلة، مما حرم النظام من اشتراكات كبيرة. - أظهرت التحقيقات أن أوبر مارست سلطة فعلية على السائقين، مما يعكس علاقة عمل تقليدية، وبدأت المعركة القانونية في ديسمبر 2024 مع تحقيق جنائي موازٍ. - ردت أوبر بأنها تعتبر السائقين مقاولين مستقلين، مما يعكس التشكيك في نموذج ريادة الأعمال الفردية وقد يؤدي إلى إعادة رسم قواعد العمل في الاقتصاد التشاركي.

تطالب وكالة الضمان الاجتماعي الفرنسية (Urssaf) شركة أوبر (Uber) بتعويض مالي ضخم يناهز 1.7 مليار يورو بدعوى أن الشركة أخفت علاقة عمل فعلية مع سائقيها وقدمتها في شكل علاقة تجارية مستقلة بهدف التهرّب من التزامات صاحب العمل، في واحدة من أكبر القضايا التي تستهدف نموذج عمل منصات النقل التشاركي في فرنسا.

وتعود هذه المطالبة إلى تحقيق معمق أنجزه فرع "إيل دو فرانس" التابع لوكالة الضمان الاجتماعي الفرنسية والمكلف بمكافحة العمل غير القانوني، خلص إلى أن أوبر لم تكتفِ بتوفير تطبيق تقني للربط بين السائقين والزبائن، بل مارست سلطة فعلية على آلاف السائقين بما يجعل العلاقة أقرب إلى علاقة عمل مأجور، واستند التحقيق إلى وثيقة من 142 صفحة نشرتها مجلة "روفو 21" الفرنسية (Revue21) وتناولت وضعية نحو 71 ألف سائق اشتغلوا مع أوبر بين عامَي 2019 و2022.

وترى الوكالة أن أوبر تعمدت "إخفاء هذه العلاقة عبر عقود تجارية ظاهرها الاستقلال وباطنها التبعية"، وهو ما أدى حسب تقديراتها إلى حرمان نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي من اشتراكات ضخمة. وقدرت وكالة الضمان الاجتماعي قيمة هذه الاشتراكات غير المدفوعة بنحو 1.2 مليار يورو، أضيف إليها 512 مليون يورو على شكل زيادات وغرامات تحصيل، ليصل المبلغ الإجمالي المطلوب إلى 1.7 مليار يورو.

وتشير الوثيقة إلى أن شركة "أوبر بي.في" الهولندية التي تشرف على نشاط أوبر في أوروبا كانت ترتبط بالسائقين بعلاقة تبعية قانونية فعلية، رغم تقديمها نفسها وسيطاً تقنياً محايداً. ويستند هذا التوصيف إلى ما وصفته الوكالة بسلطة ثلاثية تمارسها أوبر وتشمل التوجيه والتحكم والعقوبات. فالسائقون "يخضعون لنظام تقييم يؤثر مباشرة على قدرتهم على العمل، كما تجري مراقبة ساعات نشاطهم ومناطق الخدمة التي يعملون فيها، إضافة إلى تحكم المنصة في الأجرة ومعدل القبول الذي يدفع السائق إلى قبول أكبر عدد ممكن من الرحلات".

وأبرز التقرير جانباً دقيقاً من الحياة اليومية للسائقين من خلال تتبع آليات الرقابة الخوارزمية التي تعتمدها أوبر. ومن بين هذه الآليات نظام "RideCheck" الذي يفترض أنه مخصص لأغراض السلامة، لكنه يسمح لأوبر بالتدخل عندما يتوقف السائق لبضع دقائق فقط، وهو ما اعتبرته وكالة الضمان الاجتماعي أداة إضافية للرقابة الدائمة، وبحسبها فإن "هذا الكم من التتبع والتحكم لا ينسجم مع وضعية المقاول المستقل، بل يعكس علاقة عمل عمودية تقليدية".

وبدأ النزاع رسمياً في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 عندما وجهت وكالة الضمان الاجتماعي رسالة ملاحظات إلى أوبر، وهي خطوة إجرائية تشكل نقطة انطلاق لمعركة قانونية طويلة. وقد ظلت هذه الرسالة طي الكتمان إلى أن كشفت عنها مجلة "ريفو 21"، ما سلط الضوء على حجم المخاطر المالية والقضائية التي تواجهها أوبر في فرنسا.

رد أوبر

وفي أول رد لها قالت أوبر إنها تجري مناقشات مع وكالة الضمان الاجتماعي في إطار تعتبره تعاوناً شفافاً. وأكدت الشركة أن أحكاماً حديثة صادرة عن محكمة النقض الفرنسية كرست وضع السائقين بوصفهم مقاولين مستقلين، معتبرة أن طلبات إعادة تصنيف العلاقة إلى عقود عمل تبقى محدودة جداً ولا تتجاوز 1% من مجموع السائقين الحاليين أو السابقين.

غير أن ملف وكالة الضمان الاجتماعي لا يقف عند حد النزاع الإداري أو المالي، إذ تشير معطيات متطابقة إلى وجود مسار جنائي موازٍ. فقد فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً أولياً بتهمة العمل غير المعلن، وتولت المحكمة الإقليمية المتخصّصة متابعة الملف بالتعاون مع أجهزة تحقيق أجنبية. وفي هذا السياق استجوبت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 سائق، كما حللت كميات كبيرة من البيانات التي قدمتها أوبر، واستدعت في ديسمبر/كانون الأول 2024 اثنين من كبار الخبراء القانونيين في الشركة.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان ملفات سابقة هزت قطاع المنصات الرقمية في فرنسا، من بينها قضية منصة "ديليفيرو" التي ألزمتها المحاكم بإعادة تصنيف عدد من سائقي التوصيل كأجراء ودفع تعويضات معتبرة. ويعكس هذا التوجه القضائي تصاعد التشكيك في الخطاب الذي يروج لريادة الأعمال الفردية في مقابل ممارسات فعلية تقوم على التحكم الصارم في شروط العمل.

وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة؛ لأنها لا تتعلق بمبلغ مالي قياسي فحسب، بل تمسّ جوهر نموذج اقتصادي اعتمدته منصات رقمية كبرى خلال العقد الأخير. وإذا ما ثبتت حجج وكالة الضمان الاجتماعي فإنّ ذلك قد يفتح الباب أمام إعادة رسم قواعد العمل في الاقتصاد التشاركي داخل فرنسا وربما في أوروبا ككل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية لإعادة تعريف حدود الاستقلال والعمل المأجور في العصر الرقمي.