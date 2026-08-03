فرنسا تحاصر الاستحواذات الأجنبية على شركاتها الحساسة

- أصدر رئيس الحكومة الفرنسي مرسوماً يوسع الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية الحساسة، لحماية الأمن القومي والتكنولوجيا والأصول الاستراتيجية من الاستحواذات الانتهازية. - يتطلب المرسوم من المستثمرين غير الأوروبيين إخطار الحكومة والحصول على موافقتها عند الاستحواذ على 10% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركات المدرجة، مع مراجعة أوسع للشركات غير المدرجة عند تجاوز 25%. - تشمل الأنشطة الحساسة الدفاع والأمن والطاقة والاتصالات، وتسمح القواعد الجديدة بفحص هوية المستثمرين ومصادر تمويلهم، مع إمكانية الموافقة بشروط أو منع الصفقة.

أصدر رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأحد، مرسوما يوسع نطاق الرقابة الحكومية على الاستثمارات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي في الشركات الفرنسية العاملة بالقطاعات الحساسة، في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي والتكنولوجيا والأصول الاستراتيجية من عمليات الاستحواذ الانتهازية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القطاعات التي يشملها توسيع الرقابة الحكومية الفرنسية على الاستثمارات الأجنبية؟ ما هي الآلية التي تسمح للحكومة الفرنسية بتقييم أثر صفقة الاستحواذ على الأمن القومي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبموجب المرسوم، يتعين "على المستثمر غير الأوروبي إخطار الحكومة والحصول على موافقتها عند الاستحواذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة على 10% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتمارس نشاطا حساسا، سواء كانت أسهمها متداولة في فرنسا أو في سوق مالية خارجية".

ويوسع القرار بذلك نطاق الآلية التي جعلتها فرنسا دائمة منذ مطلع عام 2024 لمراقبة تجاوز المستثمرين غير الأوروبيين عتبة 10% من حقوق التصويت في الشركات الفرنسية المدرجة. أما القاعدة العامة المطبقة على الشركات الفرنسية غير المدرجة فتخضع للمراجعة عند تجاوز ملكية المستثمر الأجنبي 25% من حقوق التصويت.

وأوضح المرسوم أن "توسيع الرقابة يستهدف منع عمليات استحواذ انتهازية على حصص في شركات فرنسية مدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، إذا كان من شأنها تهديد المصالح الوطنية، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمنافسة على التقنيات المتقدمة".

وتشمل الأنشطة الحساسة الخاضعة لنظام مراقبة الاستثمارات الأجنبية مجالات الدفاع والأمن والطاقة والبنية التحتية الحيوية والاتصالات والأمن السيبراني والفضاء والنقل والصحة العامة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب بعض أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالتكنولوجيا الاستراتيجية.

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ويسمح التدقيق للحكومة الفرنسية بفحص هوية المستثمر والجهات التي تتحكم فيه، ومصادر تمويله وصلاته المحتملة بحكومات أجنبية، فضلا عن تقييم أثر الصفقة في استمرار النشاط داخل فرنسا وحماية المعرفة الفنية وبراءات الاختراع وسلاسل التوريد والقدرة على توفير السلع والخدمات الضرورية.

وقد تمنح وزارة الاقتصاد الموافقة دون شروط، أو تربطها بتعهدات تضمن إبقاء الأصول والوظائف والقدرات الإنتاجية أو البيانات الحساسة داخل فرنسا. كما تستطيع إخضاع الصفقة لمراجعة موسعة أو منعها إذا تعذر احتواء المخاطر المرتبطة بها.

ولتجنب تعطيل قدرة الشركات المدرجة على جمع التمويل من الأسواق، يلزم النظام وزارة الاقتصاد باتخاذ قرار خلال عشرة أيام عمل من تلقي إخطار المستثمر، إما بالسماح بالمضي في العملية أو إخضاعها لمراجعة معمقة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من أغسطس/آب، لتمنح باريس رقابة أوسع على انتقال حصص مؤثرة في شركاتها الاستراتيجية، من دون فرض حظر عام على الاستثمارات الأجنبية.