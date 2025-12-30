فرنسا بلا ميزانية تلجأ لاقتراض 310 مليارات يورو

- أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية عن خطط لاقتراض 310 مليارات يورو في عام 2026، مع إصدارات سندات متوسطة وطويلة الأجل، وعمليات إعادة شراء تبعاً لظروف السوق، وبدء الاقتراض في يناير 2026 بموجب قانون خاص. - شهدت فرنسا زيادة في معدلات الاقتراض، حيث اقترضت 300 مليار يورو في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14%، مع ارتفاع الدين العام إلى 3.5 تريليونات يورو، وتأثرت بالوضع السياسي غير المستقر. - واجه إعلان الاقتراض انتقادات واسعة، حيث أشار الخبير الاقتصادي جون دو لورين إلى أن زيادة الضرائب والديون تعد فضيحة، وأعرب مواطنون عن قلقهم من ارتفاع الدين العام.

أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس ستقترض 310 مليارات يورو في عام 2026، لكن هذا المبلغ قابل للتغيير في حال إقرار الميزانية.

ونقلت الوكالة عبر موقعها الرسمي موافقة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور على برنامج التمويل الحكومي الاسترشادي لعام 2026 الذي يتوقع صافي إصدارات متوسطة وطويلة الأجل، بعد عمليات إعادة الشراء بقيمة 310 مليارات يورو. و"يمكن تعديل متطلبات التمويل، عند الضرورة، وفقاً لقانون المالية لعام 2026".

علاوة على ذلك، ستُجري الوكالة عمليات إعادة شراء للسندات (سندات الخزانة الفرنسية وسندات الخزانة الأوروبية، الاسمية والمرتبطة بالتضخم) في عام 2026، وذلك تبعاً لظروف السوق. ويتوقع برنامج التمويل لعام 2026 صافي إصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO - 💸 La France va emprunter 310 milliards d'euros en 2026. Un Record. (Communiqué)



Un "bon budget" ?

Les impôts vont augmenter et nous nous endettons encore plus.

C'est un scandale. pic.twitter.com/jXdExanzVo — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 30, 2025



وقالت الوكالة في بيان لها "كما في السنوات السابقة، ستُعدّل وكالة الخزانة الفرنسية إصداراتها لتلبية الطلب وضمان سيولة سندات الخزانة. ويتوقع البرنامج أن تُمثّل إصدارات السندات المرتبطة بالتضخم الفرنسي والأوروبي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان الحال في العام الماضي". وأوضحت أنه من المرجّح "تعديل البرنامج، إذا لزم الأمر، وفقاً لقانون الميزانية". ومن المتوقع أن تقترض فرنسا مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو من الأسواق العام المقبل، كما هو مُخطط له، على الرغم من عدم وجود ميزانية لعام 2026. وأفادت الوكالة بأنه يمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني 2026 بموجب القانون الخاص الذي أصدره إيمانويل ماكرون السبت الماضي بعد فشل تمرير الميزانية العامة في البرلمان.

ويشمل مبلغ 310 مليارات يورو، قيمة جميع السندات الجديدة "متوسطة وطويلة الأجل" أي تلك التي تستحق بعد عام أو أكثر مطروحاً منه أي عمليات إعادة شراء مبكرة للديون من الحكومة. ويُعدّ هذا رقماً قياسياً.

En 2026, la France va emprunter un montant record de 310 milliards d'euros https://t.co/Kv0196YRet

Lorque tous ces cons auront fini en 2027, la dette s'élévera à 4 000 milliards d'euros — Dom (@DomdvlDv) December 30, 2025

قروض سابقة

وتقترض فرنسا بمعدلات فائدة متزايدة، فوفقاً لأرقام وكالة الخزانة الفرنسية اقترضت باريس صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل هذا العام، بزيادة مقارنة بعام 2024، عندما بلغ هذا المبلغ 285 مليار يورو. ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي بلغ فيه الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث، إذ اقترب من 3.5 تريليونات يورو، وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق. اقترضت باريس مجدداً في عام 2025 بمتوسط ​​سعر فائدة بلغ 3.14% للديون متوسطة وطويلة الأجل، مقارنةً بـ2.91% في عام 2024، وفقاً لبيانات وكالة التجارة الفرنسية، وعلى مدى عشر سنوات، وهو المعيار في سوق السندات، ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى الاتجاه التصاعدي العام لأسعار الفائدة في أوروبا، حيث قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمعروفة بالتزامها بالانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة (ستصدر الحكومة الألمانية سندات بقيمة 512 مليار يورو في عام 2026). وقد تأثرت باريس بشكل خاص بوضعها السياسي غير المستقر، مما أدى إلى زيادة علاوة المخاطر على تصنيفها الائتماني في الأسواق.

À çaun taux prohibitif à cause dd macron et des décérébrés qui servent de ministres ‼️Malgré l’absence de budget, la France empruntera bien 310 milliards d'euros en 2026, un recordhttps://t.co/Uz2LdT00Cf

par @Le_Figaro — titus hostilus (@hostilus) December 30, 2025

انتقادات

ورافقت إعلان وكالة الخزانة الفرنسية انتقادات، وكتب الخبير الاقتصادي جون دو لورين في منشور على منصة إكس "ميزانية جيدة؟ سترتفع الضرائب وسنغرق في المزيد من الديون... إنها فضيحة"، وكتب أحد المواطنين رمز لاسمه بـ"دوم" عندما ينتهي "كل هؤلاء الحمقى في عام 2027، سيبلغ الدين أربعة تريليونات يورو". بينما كتب مواطن آخر "تيتوس" بمعدل باهظ "بسبب ماكرون ووزرائه عديمي الكفاءة! على الرغم من عدم وجود ميزانية، ستظل فرنسا تقترض 310 مليارات يورو في عام 2026، وهو رقم قياسي".