"فرانكلين تمبلتون" لإدارة الأصول تنضم لمركز قطر للمال

- انضمام "فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس كيو إف سي" إلى مركز قطر للمال يعزز مكانة الدوحة كمركز إقليمي لإدارة الأصول، ويعكس جاذبيتها للمؤسسات المالية الدولية، مع خطط لافتتاح مكتب محلي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. - الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يؤكد أن انضمام "فرانكلين تمبلتون" يمثل إضافة نوعية للقطاع المالي، مشيراً إلى أن خبراتها ستسهم في تعزيز جاذبية المركز واستقطاب مديري الأصول العالميين. - الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار وإطلاق "صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية" يعكس التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية تدعم نمو القطاع المالي وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن مركز قطر للمال عن انضمام شركة "فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس كيو إف سي" التابعة لشركة فرانكلين تمبلتون العالمية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الدوحة بوصفها مركزاً إقليمياً لإدارة الأصول واستقطاب المؤسسات المالية الدولية.

ويأتي تأسيس الشركة الجديدة تحت مظلة مركز قطر للمال بعد حصولها على الترخيص المبدئي من هيئة تنظيم المركز، وتعتزم افتتاح مكتبها المحلي في الدوحة ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال منصور راشد الخاطر في بيان، اليوم الأربعاء، أن انضمام "فرانكلين تمبلتون" يمثل إضافة نوعية للقطاع المالي، مشيراً إلى أن خبراتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تعتمدها ستسهم في تعزيز جاذبية المركز واستقطاب مزيد من مديري الأصول العالميين.

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من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون جيني جونسون إن السوق القطرية تمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الشركة العالمية، مشيرة إلى أن افتتاح المكتب الجديد يعكس التزاماً طويل الأمد تجاه قطر والمنطقة.

وأضافت أن الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، وفهمها العميق للسوق المحلية، ستتمكن من تقديم حلول استثمارية متقدمة تدعم نمو القطاع المالي وتواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتُعد "فرانكلين تمبلتون" من أكبر شركات إدارة الأصول المستقلة عالمياً، بإجمالي أصول مدارة بلغ نحو 1.78 تريليون دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، وتدير عملياتها عبر نحو 150 دولة، مع حضور ممتد في الشرق الأوسط لأكثر من 25 عاماً.

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ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكتها الاستراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار، والتي شملت إطلاق "صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية"، في فبراير/ شباط الماضي، الذي صمم على شكل صندوق مشترك للتداول اليومي برأسمال أولي قدره 200 مليون دولار ، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من عوائد الأسهم المدرجة في بورصة قطر، ويتيح للمؤسسات المحلية والدولية فرصة امتلاك محفظة أسهم مدارة بنشاط ضمن سوق الأسهم القطرية.

ويعكس هذا التوسع نجاح مركز قطر للمال في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية، مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي متطور يتيح ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بالكامل، إلى جانب نظام ضريبي تنافسي بنسبة 10% على الأرباح ذات المصدر المحلي.