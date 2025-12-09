فجوة الدخل تعيد رسم خريطة التسوق في موسم الأعياد

- أظهرت بيانات بطاقات الائتمان أن الأسر ذات الدخل السنوي فوق 150 ألف دولار زادت إنفاقها بنسبة 3% خلال تخفيضات العطلات، بينما قلصت الأسر ذات الدخل أقل من 40 ألف دولار إنفاقها بنسبة 2%. - تزايدت الفجوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث يواجه ذوو الدخل المنخفض ضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يواصل الأثرياء الإنفاق مدعومين بمكاسب سوق الأسهم. - يعكس التفاوت في المشتريات ازدواجية استهلاكية، حيث تركز المتاجر على الأثرياء، مما يشير إلى تحول بنيوي في الاقتصاد الأميركي نحو استقطاب استهلاكي متزايد.

في تحول لافت عن السنوات الماضية، كان المتسوقون ذوو الدخل المرتفع أكثر ميلاً من غيرهم للاستفادة من تخفيضات السعر المرافقة للعطلات، بحسب بيانات جديدة من بطاقات الائتمان، أما إذا كنت قد تسوقت في يوم "الجمعة السوداء" هذا العام قد يعتمد على مقدار ما تكسبه. تشير بيانات شركة Consumer Edge، التي تتابع أكثر من 100 مليون معاملة عبر بطاقات الائتمان والخصم، إلى أن أنماط الإنفاق خلال موسم العطلات الحالي كانت مدفوعة إلى حد كبير بمستوى الدخل الأسري.

فقد أنفقت الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 150 ألف دولار أكثر بنسبة 3% بين الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني مقارنة بالعام الماضي، في حين قلصت الأسر التي يقل دخلها عن 40 ألف دولار إنفاقها بنسبة 2% خلال الفترة نفسها، وفي العام الماضي، كان العكس هو الصحيح، إذ ارتفع إنفاق الأسر منخفضة الدخل بوتيرة أسرع من غيرها. غير أن الأسعار المرتفعة بإصرار هذا العام دفعت كثيراً من هذه العائلات إلى مقاطعة موسم التسوق كلياً، وفق صحيفة واشنطن بوست.

تحولات سلوكية في سوق التجزئة

يقول مايكل غونثر، رئيس قسم التحليلات في Consumer Edge: "يبدو هذا العام مختلفاً: فبغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها، فإن الظروف الاقتصادية غير المتكافئة تشكّل طريقة إنفاق الناس." يُعدّ اليوم التالي لعيد الشكر، المعروف باسم الجمعة السوداء، أحد أكبر أيام التسوق في العام، وغالباً ما يحدد إيقاع موسم الأعياد بأكمله. ففي هذا اليوم، يطلق تجار التجزئة أعمق خصوماتهم، ويمتد الزخم حتى "الاثنين الإلكتروني".

بالنسبة للمستهلكين، تمثل هذه الأيام الأربعة فرصة لاقتناص الصفقات المغرية. في السابق، كانت العائلات محدودة الدخل تشارك في هذه المبيعات بالقدر نفسه بل وربما أكثر من غيرها، لتأمين الهدايا والمستلزمات المنزلية. إلا أن الضغوط المعيشية المتزايدة هذا العام جعلت كثيراً من الأسر عاجزة حتى عن الاستفادة من العروض المخفضة.

الهوة الاقتصادية تتسع

وبحسب الصحيفة نفسها، توضح شانون غرين، وهي اقتصادية في Wells Fargo أن الانقسام بين المستهلكين الذي كنا نلاحظه أصبح أكثر حدة. يبدو موسم العطلات جيدًا إجمالًا، لكنه يخفي وراءه معاناة واضحة لدى شريحة الدخلين المتوسط والمنخفض. وهذا الانقسام في الإنفاق يعكس فجوة اقتصادية متنامية داخل المجتمع الأميركي. فالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة من فواتير الكهرباء والغذاء إلى أسعار السكن. وقد أدى ذلك إلى تراكم الديون، وزيادة حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات، ما أجبر الكثيرين على تقليص نفقاتهم.

في المقابل، يواصل الأثرياء الإنفاق بثقة، مدعومين بارتفاع أسعار العقارات، ومكاسب سوق الأسهم، ونمو الدخل بمعدلات تفوق المتوسط. وتشير بيانات Moody Analytics إلى أن أعلى 10% من الأميركيين أصبحوا مسؤولين عن نحو نصف الإنفاق الكلي، مقارنةً بـ35% فقط في أوائل التسعينيات، ما يعكس تحوّلاً هيكليًا في توزيع القوة الشرائية.

تفاوت في طبيعة المشتريات

برز هذا التباين بشكل خاص هذا الموسم، إذ تسعى المتاجر لاستقطاب المشترين عبر خصومات كبيرة. فبالنسبة للأثرياء، أصبحت عطلة نهاية الأسبوع بعد عيد الشكر فرصة لاقتناء السلع الفاخرة، مثل ثلاجات النبيذ، وأجهزة التدليك، ومواقد النار الخارجية، بأسعار أقل من المعتاد. أما بالنسبة لغالبية الأميركيين، فقد باتت هذه العروض حلمًا بعيد المنال وسط الضغوط اليومية لتسديد الفواتير. تقدّر الهيئة الوطنية لتجارة التجزئة أن مبيعات العطلات ستنمو هذا العام بنسبة 4% فقط، مقارنة بـ4.3% في العام الماضي، و13% في عام 2021 ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي.

يعكس هذا التفاوت المتزايد بين الفئات دخلاً وإنفاقاً حالة الازدواجية الاستهلاكية في الاقتصاد الأميركي، حيث يعيش نصف المجتمع في دوامة من تقليص المصاريف وتراكم الديون، بينما يواصل النصف الآخر الإنفاق على الرفاهية والاستثمار. هذه المفارقة لا تقتصر على السلوك الشرائي، بل تمتد إلى توزيع الثروة والفرص الاقتصادية، إذ تزداد الفجوة بين من يملكون الأصول ومن يعتمدون على الأجور الثابتة. إن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم تباطؤه النسبي، يُضعف القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، في حين يستفيد الأثرياء من أرباح رأس المال ومكاسب الأسهم. لذلك، فإن موسم العطلات هذا العام لا يعبّر فقط عن ميل استهلاكي مؤقت، بل عن تحول بنيوي في طبيعة الاقتصاد الأميركي اقتصاد لم يعد يقوده المستهلك العادي، بل القلة الميسورة القادرة على تحريك عجلة الطلب الكلي.

تُظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد الأميركي يسير نحو استقطاب استهلاكي متزايد، حيث تتجه الشركات إلى التركيز على فئة الميسورين عبر منتجات فاخرة وتجارب تسوق مميزة، بينما يتراجع الطلب على السلع الأساسية بين ذوي الدخل المحدود. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تشهد سوق التجزئة الأميركية تحولاً هيكلياً طويل الأمد يعمّق الانقسام الاجتماعي ويعيد تعريف مفهوم المستهلك الأميركي الذي كان يوماً ما المحرك الرئيس للاقتصاد.