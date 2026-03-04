فتح معبر كرم أبو سالم لليوم الثاني: توقعات بدخول شاحنات أكثر إلى غزة

- استمرار فتح معبر كرم أبو سالم يعزز تدفق الشاحنات إلى غزة، حيث دخلت 14 شاحنة محملة بالمساعدات، مع توقعات بزيادة الأعداد لتحسين الإمدادات في الأسواق. - رغم السماح بدخول 250 شاحنة يوميًا، إلا أن الكمية لا تغطي سوى أقل من خُمس احتياجات السكان، مما يسبب ضغطًا على الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. - فتح المعبر يساهم في استقرار الأسعار نسبيًا، لكن نقص الوقود والغاز يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج، مع استمرار القلق من إغلاق المعابر وتأثيره النفسي على السوق.

لليوم الثاني على التوالي، يتواصل فتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، مع توقعات بإدخال عدد أكبر من الشاحنات مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، الذي شهد دخول 16 شاحنة فقط، بينها 14 شاحنة مساعدات مخصصة لسولار المؤسسات، وشاحنتان تجاريتان. ويأتي ذلك بعد إغلاق المعابر مع غزة لمدة ثلاثة أيام بفعل الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل ترقب واسع من الغزيين والتجار لانتظام تدفق البضائع وتحسن الإمدادات في الأسواق.

وقال رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، إن الشاحنات توجهت صباح اليوم إلى معبر كرم أبو سالم، وعادت منه 14 شاحنة محملة بمساعدات للمؤسسات العاملة في غزة. وتوقع شحيبر في حديث لـ"العربي الجديد"، دخول أعداد شاحنات أكبر من أمس. وأوضح أن الشاحنات المقرر إدخالها خلال اليوم تشمل مساعدات وبضائع تجارية، ما يسهم في تعزيز تطمينات المواطنين بشأن العودة الطبيعية لتدفق السلع إلى القطاع.

وبحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، تسمح سلطات الاحتلال بإدخال ما متوسطه 250 شاحنة يوميا إلى غزة، وهي كمية لا تغطي سوى أقل من خُمس احتياجات السكان، الأمر الذي يفسر استمرار حالة الضغط على الأسواق في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الراهنة. في حين، قال المختص بالشأن الاقتصادي محمد الدريملي إنه "لا داعي للقلق في الأسواق طالما بقيت المعابر مفتوحة وتعمل بالشكل الطبيعي، لأن انتظام دخول الشاحنات وإن كان محدودا يمنع حدوث فجوات حادة في السلع".

وأضاف الدريملي لـ"العربي الجديد": "استمرار فتح المعبر يمثل عامل استقرار نسبي يحد من تقلبات الأسعار"، مشيرا إلى أن الأسواق تعاني من نقص في عدد من السلع الأساسية نتيجة السياسات الإسرائيلية، ما يتطلب ضغطا لضخ كميات أكبر يوميا. وأكد أن ما يدخل إلى غزة لا يزيد عن خُمس احتياجات السكان، مع وجود نقص واضح في الوقود والغاز، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع.

ولفت إلى أن السوق الغزي لم يعد يعمل وفق قواعد العرض والطلب التقليدية، بل ضمن بيئة مقيدة ومضغوطة تتأثر سريعا بأي خبر يتعلق بعودة التصعيد أو احتمال إغلاق المعابر، مبيّنا أن العامل النفسي يلعب الدور الأبرز اقتصاديا، "إذ يخلق طلبا مضاعفا ومؤقتا يضغط على الأسعار في حالات الهلع والحروب". ورغم ذلك، شدد على أن المعبر ما زال مفتوحا والبضائع تدخل بشكل يومي، ما يعني أن ما يحدث حاليا يرتبط بتخوفات السكان أكثر من كونه نقصا فعليا شاملا في السلع.