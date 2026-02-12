فايننشال تايمز: شركات تعارض توسيع مطار هيثرو

- تعارض شركات الطيران إنشاء مدرج جديد في مطار هيثرو بتكلفة 33 مليار جنيه إسترليني، معتبرةً أن التوسعة غير ميسورة التكلفة وقد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة، بينما يؤكد المطار حاجته للسعة الإضافية للحفاظ على تنافسيته. - يمتلك مطار هيثرو مدرجين فقط مقارنة بمطارات أوروبية أخرى، ويعمل بكامل طاقته تقريباً، مما يستدعي تسريع إجراءات الأمن وفحص الأمتعة لاستيعاب المزيد من المسافرين. - النزاع بين المطار وشركات الطيران سيصل إلى ذروته قريباً، مع انتظار قرار هيئة تنظيم الطيران في المملكة المتحدة بشأن إصلاح نموذج أعمال المطار.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن معارضة شركات طيران إنشاء مدرج جديد في مطار هيثرو الأساسي في بريطانيا، بتكلفة 33 مليار جنيه إسترليني، إذ تؤكّد مصادر المطار أن الشركات تريد إبعاد المنافسين.

ونقلت الصحيفة عن مديري مطار هيثرو أن الأخير بحاجة إلى سعة إضافية للحفاظ على قدرته التنافسية، ولكن ثمة مخاوف من أنه إذا لم يتمكن من شغل مواعيد الإقلاع والهبوط الجديدة، فسيتعين عليه رفع الأسعار على شركات الطيران الحالية. وقال مدير إحدى شركات الطيران الكبرى: "نحن في حالة حرب".

ويحذر لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تمتلك أكبر عميل لمطار هيثرو، الخطوط الجوية البريطانية، من أن خطط التوسعة "غير ميسورة التكلفة لشركات الطيران أو عملائها، وتخاطر بالفشل لأن شركات الطيران لن تتمكن من تحمل تكاليف المزيد من الرحلات، مما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة".

يعارض نظيره في المطار توماس وولدباي هذا الرأي بشدة. وقال لصحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي: "كلما زرت شركات الطيران، وأنا أزور الكثير منها في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، فإن الشيء الوحيد الذي يريدون معرفته هو كيف ومتى يمكنهم الحصول على المزيد من مواعيد الإقلاع والهبوط من مطار هيثرو".

ويمتلك مطار هيثرو مدرجين فقط، ومن بين منافسيه الأوروبيين في حركة النقل الجوي، يمتلك كل من مطار شارل ديغول في باريس ومطار فرانكفورت أربعة مدارج، بينما يمتلك مطار سخيبول في أمستردام ستة مدارج. يعمل المطار، الذي سيستخدمه ما معدله 231 ألف شخص يومياً في عام 2025، بكامل طاقته تقريباً.

وقد تساهم خطط تسريع إجراءات الأمن وفحص الأمتعة في استيعاب 10 ملايين مسافر إضافي سنوياً بحلول عام 2031. وأي زيادة عن ذلك تتطلب زيادة في سعة المدرج. ويقول وولدباي وفق الصحيفة إن غضب شركات الطيران مجرد استعراض، وجزء من حملة ضغط منسقة من قبل صناعة تكافح لتقليل تكاليفها ومنع المنافسين من الحصول على موطئ قدم عزيز في أكبر مطار في أوروبا. سيصل هذا النزاع المتزايد الحدة إلى ذروته في غضون أشهر، عندما تصدر هيئة تنظيم الطيران في المملكة المتحدة حكمها بشأن عملية إصلاح طال انتظارها لنموذج أعمال مطار هيثرو.

سيمهد هذا القرار الطريق أمام مالكي مطار هيثرو، مجموعة الأسهم الخاصة أرديان وصناديق الثروة السيادية من قطر والسعودية وسنغافورة من بين دول أخرى، للموافقة على مخطط قد يعني في النهاية فسح المجال لمدرج فعلي.

يزعم مطار هيثرو أن توسعته ستضيف نصف نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام 2050، وهو أحد الأسباب التي دفعت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى الإعلان المفاجئ في يناير/ كانون الثاني الماضي لدعم خطة كان الكثيرون يعتقدون أنها قد انتهت تماماً.

بعد فترة وجيزة من إحياء ريفز لخطط توسعة المطار، شكّلت شركات الطيران حملة للضغط من أجل تغييرات في آلية استرداد المطار لتكاليفه. وتقول هذه الشركات إنها بحاجة إلى تغييرات عاجلة في طريقة تشغيل المطار إذا ما أُريدَ إنشاء المدرج.