"فاو": انخفاض أسعار الغذاء عالميًا تأثراً بالسكر والألبان

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في سبتمبر/أيلول، متأثرة بهبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان. وسجل متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 128.8 نقطة في سبتمبر، مقابل قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في أغسطس/آب. ورغم ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أدنى أسعار للسكر منذ مارس 2021

بعد أن بلغ المؤشر ذروته في يوليو/تموز عند أعلى مستوى في عامين قبل أن يستقر في أغسطس/آب، تراجع في سبتمبر/أيلول مدفوعاً بانخفاض مؤشر أسعار السكر بنسبة 4.1% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2021. وعزت "فاو" هذا الانخفاض إلى تحسن آفاق الإمدادات، بفضل إنتاج أعلى من المتوقع في البرازيل، وتوقعات حصاد إيجابية في كل من الهند وتايلاند.

كما انخفض مؤشر أسعار الألبان بنسبة 2.6% على أساس شهري، مدفوعاً بتراجع حاد في أسعار الزبدة نتيجة تحسن توقعات الإنتاج في أوقيانوسيا. أما مؤشر الحبوب فتراجع بنسبة 0.6% مقارنة بأغسطس/آب، حيث انخفضت أسعار القمح للشهر الثالث على التوالي بفعل وفرة المحاصيل وضعف الطلب الدولي.

كما هبطت أسعار الذرة جزئياً بعد تعليق مؤقت للضرائب على الصادرات في الأرجنتين، فيما تراجع مؤشر الأرز متأثراً بانخفاض الطلب من الفلبين وبعض الدول الأفريقية. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.7%، مع تراجع أسعار زيت النخيل وفول الصويا، رغم الارتفاع الذي سجلته أسعار زيت دوار الشمس وزيت الكلزا.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.7% ليسجل مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بزيادة أسعار لحوم الأبقار والأغنام. وسجلت أسعار لحوم الأبقار مستويات غير مسبوقة نتيجة قوة الطلب في الولايات المتحدة وسط محدودية الإمدادات المحلية.

توقعات أعلى لإنتاج الحبوب

وفي تقرير منفصل، رفعت "فاو" توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 إلى 2.971 مليار طن، مقارنة بـ2.961 مليار طن في تقديراتها السابقة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة تمثل ارتفاعاً بنسبة 3.8% عن إنتاج عام 2024، ما يشكل أكبر صعود سنوي منذ عام 2013. ويعود التعديل بالرفع أساساً إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.

(رويترز، العربي الجديد)