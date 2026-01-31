فاتورة محمد صلاح الضريبية في بريطانيا تتجاوز 19 مليون دولار

- يُعتبر 31 يناير الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية في بريطانيا، حيث تُبرز قائمة "ذا صنداي تايمز" أكبر 100 دافع ضرائب، مثل جيه كيه رولينغ ومحمد صلاح. - دفع أكبر 100 دافع ضرائب 5.758 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة 15.5% عن العام السابق، وتصدّر القائمة الشقيقان فريد وبيتر دون بدفع 400 مليون جنيه إسترليني. - تدحض القائمة شائعات هجرة الأثرياء بسبب الضرائب، مع انضمام شخصيات جديدة مثل هاري ستايلز، وزيادة ضريبة الشركات ساهمت في ارتفاع الحصيلة.

ثمة حكمة بريطانية شائعة عن سطوة الضرائب في بلاد الإنكليز تقول إن هناك حقيقتين مؤكدتين في الحياة: الموت والضرائب. أما الحادي والثلاثون من يناير من كل عام فهو الموعد النهائي أمام كل بريطاني وبريطانية، خاصة ممن يعملون في أنشطة حرة، لتقديم إقراراتهم الضريبية طواعية.

بهذه المناسبة ينشر الإعلام البريطاني اليوم تقارير عن أكبر دافعي الضرائب في العام المنصرم، وبحسب قائمة "ذا صنداي تايمز" لأكبر مئة دافع ضرائب في بريطانيا، فإن أسماء لفنانين وكتاب ولاعبي كرة قدم تتصدّر القائمة، من بينهم الكاتبة كي جي كي رولينغ مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" ولاعب ليفربول المصري محمد صلاح.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا عن معد القائمة روبرت واتس قوله: "هذه القائمة أصبحت أكثر تنوعاً من أي وقت مضى، حيث يقف لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم البوب العالميون جنباً إلى جنب مع نبلاء وأصحاب أعمال جمعوا ثرواتهم من بيع الفطائر والوسائد وحليب الأطفال".

وأظهرت البيانات أن أكبر 100 دافع ضرائب في القائمة سددوا ما مجموعه 5.758 مليارات جنيه إسترليني (7.88 مليارات دولار) إلى الخزانة العامة، بزيادة قدرها 15.5% مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 4.985 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقاً للقائمة، ساهم الشقيقان فريد وبيتر دون، اللذان أسسا شركة "بيتفريد" للمراهنات في مدينة وارينغتون عام 1967، بنحو 400 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال العام الماضي، بعد أن ارتفعت فاتورتهما الضريبية بنحو 50% مقارنة بالعام السابق، حين بلغت 273.4 مليون جنيه إسترليني.

وجاء رجل الأعمال في مجال التداول المالي أليكس جيركو في المرتبة الثانية، بعد أن دفع ضرائب بقيمة 331.4 مليون جنيه إسترليني، يليه مدير صندوق التحوط كريس روكوس، الذي بلغت فاتورته الضريبية نحو 330 مليون جنيه إسترليني.

وللمرة الأولى، ضمّت القائمة لاعبي كرة قدم، حيث حلّ مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند في المرتبة 72، بعد أن دفع قرابة 16.9 مليون جنيه إسترليني، فيما قُدّرت فاتورة الضرائب الخاصة بنجم ليفربول محمد صلاح بنحو 14.5 مليون جنيه إسترليني (أي حوالى 19 مليون دولار أميركي).

كذلك شملت القائمة شخصيات معروفة أخرى، من بينها مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جيه كيه رولينغ، التي جاءت في المرتبة 36 بفاتورة ضريبية قدرها 47.5 مليون جنيه إسترليني، (أي أنها تدفع ما يصل إلى 150 ألف دولار يوميا كضرائب)، إضافة إلى المغني إد شيران الذي حل في المرتبة 64 بدفع ضرائب بلغت 19.9 مليون جنيه إسترليني.

هجرة المليارديرات؟

وتدحض القائمة ما رددته وسائل إعلام يمينية على مدى العام الماضي من أن السياسات الضريبية التي طبقتها حكومة العمال ووزيرة الخزانة راتشيل ريفز قد أدت لهجرة الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة إلى أماكن أخرى من أوروبا والشرق الأوسط حيث يدفعون ضرائب أقل.

لكن الأخوين دون مالكا "بيتفريد" للمراهنات أكدا لصحيفة صنداي تايمز تمسّكهما بالبقاء في بريطانيا. وقال بيتر دون، البالغ من العمر 78 عاماً: "نحن مدينون لهذا البلد. من يصنع أمواله هنا عليه أن يدفع ضرائبه هنا. فريد وأنا باقون".

ويُعزى الارتفاع الكبير في حصيلة الضرائب إلى زيادة ضريبة الشركات من 19% إلى 25%، التي أقرتها الحكومة السابقة، في حين لم ينشر سوى عدد محدود من الشركات أرقاماً مدقّقة توضح الأثر الكامل لرفع اشتراكات التأمين الوطني اعتباراً من إبريل/ نيسان الماضي.

ومن بين الوافدين الجدد على القائمة السنوية، المغني هاري ستايلز، الذي حقق أكثر من 51.8 مليون جنيه إسترليني من جولاته الفنية ومبيعاته التجارية خلال عام واحد، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال غير المعروفين على نطاق واسع، ممن أسسوا شركات ناجحة في مجالات الصناعة، والتعليم، وخدمات الطيران.