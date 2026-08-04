فاتورة الحرائق تتضخم... خسائر أوروبا وأميركا تقترب من 15 مليار دولار

- تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة لحرائق الغابات في أوروبا ثلاثة مليارات يورو، مع احتراق نصف مليون هكتار في عدة دول، وتكلفة إعادة التأهيل تقدر بـ3.1 مليارات يورو، دون احتساب الخسائر في الممتلكات والمحاصيل. - تأثرت قطاعات اقتصادية حيوية في أوروبا، حيث أوقفت شركات كبرى الإنتاج وأجلت العاملين، وتضررت الأراضي الزراعية، مما يهدد الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. - في الولايات المتحدة، تزامنت الحرائق مع موجة حر، مسجلة خسائر اقتصادية كبيرة، مع تحذيرات من حرائق جديدة بسبب القبة الحرارية والجفاف.

تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة لحرائق الغابات في أوروبا ثلاثة مليارات يورو منذ بداية موسم الحرائق، في وقت دفعت فيه موجات حر قياسية الولايات المتحدة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات مع تصاعد مخاطر اندلاع حرائق جديدة. وأظهر تحليل نشرته صحيفة فايننشيال تايمز، أمس الاثنين، أن حرائق الغابات وموجات الحر التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا خلال أول شهرين من موسم الحرائق سبّبت احتراق ما يقارب نصف مليون هكتار، لترتفع تكلفة إعادة تأهيل المناطق المتضررة إلى نحو 3.1 مليارات يورو في الدول الخمس الأكثر تضرراً بمنطقة اليورو.

ويتجاوز هذا الرقم متوسط الخسائر السنوية التي قدرتها المفوضية الأوروبية لكامل الاتحاد الأوروبي والبالغة نحو 2.5 مليار يورو، ما يعكس اتساع حجم الأضرار مقارنة بالسنوات السابقة. واستند التحليل إلى المنهجية التي تعتمدها المفوضية الأوروبية والحكومة الفرنسية في احتساب ما يعرف بتكاليف الاستعادة، والتي تشمل إعادة تشجير الغابات واستصلاح الأراضي وإعادة المناطق المحترقة إلى وضعها السابق. إلا أن هذه التقديرات لا تشمل حتى الآن الخسائر اللاحقة بالمنازل والمنشآت والممتلكات الخاصة أو المحاصيل الزراعية، كما لا تتضمن آثار تراجع النشاط السياحي وتعطل الأعمال أو ارتفاع تكاليف التأمين، وهو ما يعني أن الفاتورة النهائية مرشحة للارتفاع بصورة كبيرة مع استمرار عمليات تقييم الأضرار.

القطاعات الأكثر تضرراً

وامتدت آثار الحرائق إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة في فرنسا، حيث أجبرت النيران شركات صناعية كبرى على تعليق الإنتاج وإجلاء العاملين من منشآتها في مقاطعة جيروند، التي تعد أحد أهم مراكز الصناعات الدفاعية والجوية في البلاد. وشملت الشركات المتضررة سافران وداسو للطيران وآريان غروب، بينما تعرضت أنشطة إنتاج المحار في حوض أركاشون لاضطرابات، في حين واجهت مزارع الكروم في منطقة بوردو مخاطر مرتبطة بتأثير الدخان في جودة المحصول، بالتزامن مع تراجع النشاط السياحي في ذروة الموسم الصيفي.

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وأكدت غرفة التجارة والصناعة في جيروند أن الحرائق أثرت مباشرة في نحو 40 ألف شركة، بينما توقفت قرابة 19.5 ألف شركة عن العمل حتى نهاية يوليو/تموز، في حين تراوح عدد العاملين الذين خضعوا لنظام العمل المدعوم حكوميا بين 120 ألفا و150 ألف شخص، في محاولة للحد من التداعيات الاقتصادية والحفاظ على استمرارية الشركات لحين استئناف نشاطها. وفي إسبانيا، امتدت الحرائق إلى مناطق لا تبعد سوى نحو 50 كيلومتراً عن العاصمة مدريد، ملحقة أضراراً بالمنازل والمنشآت والمركبات في عدد من البلدات الريفية. وأعلن اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر نحو 18.5 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المنتجة، معظمها مراعٍ، وهو ما يهدد إنتاج الأعلاف والثروة الحيوانية ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي في ظل استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

خسائر مليارية في أميركا

وفي الولايات المتحدة، تزامنت حرائق الغابات مع موجة حر واسعة اجتاحت ولايات الغرب الأميركي، حيث ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أول أمس الأحد، أن درجات الحرارة اقتربت من مستويات قياسية، مسجلة 48 درجة مئوية في أجزاء من ولاية كاليفورنيا، و47 درجة مئوية في كل من فينيكس ولاس فيغاس، بينما تجاوزت درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بنحو 10 درجات في بعض المناطق. وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أندرسون الاقتصادية، ونشرتها شبكة CBS News في 23 يوليو/تموز 2026، أن دخان حرائق الغابات تسبب في خسائر اقتصادية أولية لا تقل عن أربعة مليارات دولار في ولاية ميشيغين وحدها، نتيجة إغلاق الحدائق العامة ومدن الألعاب وإلغاء الفعاليات وتراجع إيرادات الأنشطة التجارية التي تعتمد على الهواء الطلق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بتلوث الهواء.

وذكرت الدراسة أن آثار الدخان، الذي امتد من حرائق الغابات المشتعلة في كندا وشمال ولاية مينيسوتا، لم تقتصر على ميشيغان، إذ قدرت الخسائر الأولية في ولاية نيويورك بنحو 5 مليارات دولار، وفي ولاية ويسكونسن بنحو ملياري دولار، مع استمرار جمع البيانات وتوقع ارتفاع التقديرات بعد استكمال حصر الأضرار في ولايات أميركية أخرى. ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادي البيئي في المجموعة، ريتشارد ميلستروم، قوله إن المؤشرات الأولية أظهرت إغلاقاً وتراجعاً في نشاط الحدائق العامة والمنشآت الترفيهية والنوادي الرياضية والمطاعم والأنشطة الخارجية، مؤكداً أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن دخان حرائق الغابات بلغت بالفعل عدة مليارات من الدولارات، مع توقعات بارتفاعها مع اكتمال تقييم التأثيرات.

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وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من أن القبة الحرارية المسيطرة على غرب البلاد، إلى جانب الجفاف وانخفاض الرطوبة، ترفع بصورة كبيرة احتمالات اندلاع حرائق جديدة واتساع الحرائق القائمة. كما دعت السلطات السكان إلى تجنب التعرض المباشر للحرارة والإكثار من شرب المياه، في وقت شهدت فيه مراكز التبريد العامة إقبالاً متزايداً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. وأعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بعد أن أدت الرياح القوية والحرارة المرتفعة إلى تسريع انتشار حرائق الغابات، فيما فرضت السلطات حظراً على معظم عمليات الحرق في الهواء الطلق والأنشطة الزراعية التي قد تسبب في إشعال النيران حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وجاء القرار بالتزامن مع تحذير "العلم الأحمر" الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، والذي صنف مستوى مخاطر الحرائق في أجزاء من شرق الولاية عند الدرجة القصوى. وامتد تأثير الحرائق إلى ولايتي أوريغون ومونتانا، حيث واصلت فرق الإطفاء مكافحة عدد من الحرائق الكبيرة وسط ظروف مناخية صعبة. كما حذّرت هيئة الغابات الأميركية من ارتفاع مخاطر الحرائق في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا، نتيجة استمرار الحرارة المرتفعة وتراجع مستويات الرطوبة، وهو ما يزيد احتمالات توسع رقعة الحرائق خلال الأيام المقبلة.