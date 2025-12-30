غياب الإعفاءات والمنافسة يضغطان على مبيعات تسلا

- شهدت تسلا تراجعًا في تسليماتها خلال الربع الرابع بسبب فقدان الإعفاءات الضريبية واشتداد المنافسة، رغم طرح نسخ أرخص من سياراتها. - أطلقت تسلا نسخًا مخففة المواصفات من Model Y وModel 3، مع توقعات بتعافي المبيعات بفضل نسخ Standard الأرخص، وسط منافسة من شيفروليه وفورد. - ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 14%، مع تركيز إيلون ماسك على التوسع في خدمات الروبوتاكسي والروبوتات، وسط إعادة توازن في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا.

كان من المتوقع أن تنخفض تسليمات شركة تسلا (TSLA.O) في الربع الرابع من العام الجاري، في ظل تراجع الطلب نتيجة فقدان الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة واشتداد المنافسة العالمية، وذلك على الرغم من طرح الشركة نسخاً أرخص من سياراتها الكهربائية الأكثر مبيعاً. ويأتي هذا التراجع بعد انهيار المبيعات خلال الربعَين الأول والثاني من العام، عندما واجه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ردّات فعل سلبية بسبب تصريحاته السياسية.

في المقابل، تلقت مبيعات الربع الثالث دفعة مؤقتة مع مسارعة المشترين إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل انتهاء العمل بها في سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، يُرجّح أن تسجل تسلا ثاني انخفاض سنوي متتالٍ في تسليماتها، مع كون تراجع هذا العام أكثر حدّة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت تسلا نسخاً مخففة المواصفات من سيارتي Model Y الرياضية متعددة الاستخدامات وModel 3 السيدان المدمجة، تحت اسم Standard. غير أن الشركة ستواجه منافسة متزايدة من سيارات كهربائية منخفضة الكلفة تعتزم شركتا شيفروليه وفورد طرحها في الأسواق خلال العامَين المقبلَين.

ويتوقع محللون أن تتعافى مبيعات تسلا خلال العام المقبل، مدفوعة بنسخ Standard التي يقل سعرها بنحو 5 ألاف دولار عن الطرازات الأساسية السابقة، ما قد يساعد الشركة على الحفاظ على أحجام مبيعاتها في أوروبا وآسيا، إذ تواصل السيارات الكهربائية الصينية تعزيز حضورها. ومن المنتظر أن تعلن تسلا أرقام الإنتاج والتسليمات للربع الرابع وللسنة كاملة يوم الجمعة.

تضرّر المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا

يرتكز حماس المستثمرين تجاه تسلا إلى حد كبير على توجه ماسك نحو التوسع في خدمات سيارات الأجرة الآلية (الروبوتاكسي)، وإنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتحسين تقنيات القيادة الذاتية.

ومع ذلك، لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية تشكل المصدر الأساسي لإيرادات الشركة الحالية. ومن المتوقع أن تسلم تسلا 432,810 سيارات خلال ربع ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض يقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتقديرات محللين استطلعت آراءهم شركة Visible Alpha (VA).

كما أظهر إجماع آخر شمل 20 محللاً، جمعته تسلا ونُشر يوم الاثنين، توقع انخفاضاً أكبر بنسبة 15% إلى 422,850 سيارة. وعلى صعيد العام بأكمله، يُتوقع أن تبلغ تسليمات تسلا 1.65 مليون سيارة، بانخفاض 7.8% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل ثاني تراجع سنوي متتالٍ، بحسب استطلاع Visible Alpha. وقال محلل دويتشه بنك، إديسون يو، في مذكرة، إن هذا التراجع سيُعزى رئيسياً إلى ضعف المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا.

ماسك قد يكون أكثر تركيزاً في 2026

لم يؤد تباطؤ المبيعات إلى كبح ارتفاع سهم تسلا، إذ ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 14% هذا العام، ما عزز ثروة ماسك. وفي ظل الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب إدارته لذراع معنية بخفض التكاليف في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار ماسك إلى أنه سيولي اهتماماً أكبر لأعماله. وقد مهّد حكم قضائي حديث الطريق أمام ماسك لاستعادة حزمة تعويضات من تسلا كانت قد أبطلتها محكمة في ولاية ديلاوير.

كما وافق المساهمون في نوفمبر/تشرين الثاني على حزمة تعويضات جديدة قد تصل قيمتها إلى نحو 878 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، لصالح أغنى رجل في العالم. ويُعد تحقيق هدف تسليم 20 مليون سيارة إجمالاً عنصراً أساسياً في تلك الحزمة، إلى جانب أهداف أخرى تتعلق بتوسيع نشاط الروبوتاكسي، ومبيعات الروبوتات، ورفع التقييم السوقي للشركة.

ويشهد قطاع السيارات الكهربائية عالمياً مرحلة إعادة توازن بعد سنوات من النمو السريع المدفوع بالحوافز الحكومية، ولا سيّما في الولايات المتحدة وأوروبا. فقد أدى تقليص أو إنهاء الإعفاءات الضريبية في عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب تشديد شروط الاستفادة منها، إلى إضعاف الطلب الاستهلاكي، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، تصاعدت حدة المنافسة مع دخول شركات تقليدية مثل فورد وشيفروليه بقوة إلى سوق السيارات الكهربائية، إلى جانب توسع الشركات الصينية منخفضة الكلفة في أوروبا وآسيا، ما فرض ضغوطاً على هوامش الربح وأسعار البيع.

ودفعت هذه التحولات كبريات الشركات، ومنها تسلا، إلى تبني استراتيجيات خفض الأسعار وطرح طرازات أقل كلفة للحفاظ على الحصص السوقية، على حساب النمو السريع في الأرباح.

ويأتي ذلك في سياق أوسع يشهد تباطؤاً نسبياً في الطلب العالمي على السيارات، وسط حالة عدم يقين اقتصادي، وتغيّر أولويات المستهلكين، وانتقال اهتمام المستثمرين جزئياً من نشاط بيع السيارات إلى رهانات طويلة الأجل تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، مثل القيادة الذاتية والروبوتات، وهو ما يفسر التباين بين أداء أسهم شركات القطاع وتراجع مبيعاتها الفعلية.