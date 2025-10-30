"غونفور" للطاقة تستحوذ على أصول "لوك أويل" الروسية في الخارج

- أعلنت "لوك أويل" عن بيع أصولها الخارجية لشركة "غونفور" العالمية للطاقة، بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة، مع التزامها بعدم التفاوض مع مشترين آخرين. - تشمل الأصول الخارجية شبكات محطات وقود ومصافي في أوروبا ومصانع زيوت، وتشارك في مشاريع نفطية في دول مثل العراق ومصر والإمارات. - تأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، بهدف تقليص الإيرادات الروسية في ظل الحرب الأوكرانية.

أعلنت "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة نفط روسية (خاصة)، اليوم الخميس، أنّ شركة غونفور العالمية للطاقة تعتزم الاستحواذ على كامل أصولها الخارجية، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الشركة الروسية. وقالت "لوك أويل"، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إنها قبلت العرض المقدّم من "غونفور"، والتزمت بالامتناع عن التفاوض مع مشترين محتملين آخرين.

وأضافت أنّ الجانبين يعتزمان طلب تمديد التصريح الساري الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، والحصول على تراخيص إضافية تتيح استمرار عمل الأصول الخارجية من دون انقطاع، وضمان تقديم الخدمات المصرفية لها حتى إتمام الصفقة. وأرجعت الشركة قرار بيع أصولها الخارجية إلى العقوبات التي فرضتها "دول بعينها" على الشركة الأم وفروعها، دون الكشف عن قيمة صفقة الاستحواذ على 100% من أسهم "لوك أويل إنترناشونال".

أصول "لوك أويل" الخارجية

تشمل الأصول الخارجية لـ"لوك أويل" شبكات محطات وقود في نحو 20 دولة، وثلاث مصافٍ في أوروبا، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج الزيوت في النمسا وفنلندا. كما تشارك الشركة في مشاريع نفطية في عدد من الدول، من بينها العراق ومصر والإمارات. إلا أنّ الشركة قررت بيع هذه الأصول بعد فرض العقوبات الأميركية عليها.

وتُعد "غونفور" شركة طاقة دولية تعمل في أكثر من 100 دولة، وتملك أصولاً تشمل مصافي وخطوط أنابيب وناقلات نفط. وحتى عام 2014، كانت الشركة مملوكة جزئياً لرجل الأعمال الروسي غينادي تيمتشينكو، الذي استبق فرض العقوبات الأميركية عليه في ذلك العام ببيع حصته البالغة 43.5% إلى المساهم الرئيسي الآخر، رجل الأعمال السويدي توربيورن تورنكفيست. وبعد الصفقة، ارتفعت حصة تورنكفيست إلى أكثر من 85% من أسهم المجموعة، وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

يأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. وتتضمن الحزمة الأوروبية التاسعة عشرة حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال روسي المنشأ اعتباراً من عام 2027، فيما شملت العقوبات الأميركية الجديدة شركتي النفط الأكبر في روسيا، وهما "روسنفت" الحكومية و"لوك أويل" الخاصة. وتسعى واشنطن، من خلال هذه الإجراءات، إلى منع الصين والهند من مواصلة شراء النفط الروسي، بهدف تقليص الإيرادات التي تدعم الخزينة الروسية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.