غولدمان ساكس يكسر حاجز التريليون دولار في صفقات الاندماج التاريخية

- حقق بنك غولدمان ساكس إنجازاً تاريخياً بتجاوز حاجز تريليون دولار في صفقات الاندماج والاستحواذ، متفوقاً بفارق كبير على أقرب منافسيه، مما يعكس تسارعاً في وتيرة الصفقات هذا العام. - شهدت السوق صفقات ضخمة مثل استحواذ نيكستيرا على دومينيون بقيمة 118 مليار دولار، وبيع وحدة الأغذية التابعة ليونيليفر إلى ماكورميك بقيمة 44.8 مليار دولار، مما يعزز الزخم الاستثماري. - رغم التحديات الجيوسياسية، تواصل الشركات إبرام صفقات استراتيجية طويلة الأجل، مدفوعة بالبيئة التنظيمية الداعمة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز التوسع والاستقرار في سوق متغير.

سجّلت وول ستريت هذا العام إنجازاً غير مسبوق في نشاط الاندماجات والاستحواذات، بعدما تجاوز بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs Group Inc) حاجز تريليون دولار من الصفقات الاستشارية في هذا المجال، ليصبح الأسرع في التاريخ وصولاً إلى هذا المستوى القياسي. وبحسب بيانات ديلوجيك (Dealogic)، فقد قدّم البنك المشورة في صفقات اندماج واستحواذ تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار منذ بداية العام، متفوقاً بفارق زمني كبير على جميع المنافسين، إذ لا يزال أقرب منافسيه متأخراً بنحو 300 مليار دولار عن هذا الرقم.

وجاء هذا الأداء القياسي، حسب بلومبيرغ، مدفوعاً بموجة من الصفقات العملاقة، من أبرزها صفقة استحواذ نيكستيرا (NextEra Energy Inc) على دومينيون (Dominion Energy Inc) بقيمة 118 مليار دولار، إضافة إلى صفقة بيع وحدة الأغذية التابعة لشركة يونيليفر (Unilever Plc) إلى ماكورميك (McCormick & Co) بقيمة 44.8 مليار دولار، فضلاً عن صفقة استحواذ بلاك روك (BlackRock Inc) عبر ذراعها غلوبال إنفراستراكتشر (Global Infrastructure Partners) وإي كيو تي (EQT AB) على شركة إيه إي إس (AES Corp) بقيمة 33.4 مليار دولار.

وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ المُعلنة عالمياً هذا العام بلغ نحو 1.7 تريليون دولار، باستثناء صفقة دمج سبايس إكس (SpaceX) مع إكس إيه آي (xAI)، وهو مستوى يقارب ما تم تسجيله خلال ذروة السوق في عام 2021. لكن الفارق اللافت أن غولدمان ساكس وصل إلى حاجز التريليون في وقت قياسي، متجاوزاً الرقم الذي احتاجت فيه البنوك إلى منتصف يوليو خلال موجة الاندماجات القياسية في عام 2021، ما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة الصفقات خلال العام الحالي.

وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن ستيفان فيلدغوايز، رئيس قسم الاندماجات والاستحواذات العالمي في غولدمان ساكس، قوله إن هذا العام يُعد "عام الصفقات الضخمة"، مشيراً إلى أن الزخم الاستثماري مستمر عبر مختلف القطاعات رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. وأضاف أن البيئة التنظيمية الداعمة، وتوافر التمويل، واستعداد المساهمين لتقبل الصفقات، كلها عوامل ساهمت في دفع الشركات نحو إبرام صفقات استراتيجية طويلة الأجل، حتى في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً مؤثراً في قرارات التوسع، إذ تدفع الحاجة إلى الحجم الأكبر الشركات إلى البحث عن صفقات اندماج تعزز قدرتها التنافسية في سوق سريع التغير، قائلاً إن "التوسع أصبح ضرورة للاستقرار في بيئة اقتصادية مضطربة". ويعكس هذا الأداء القياسي تحوّلاً لافتاً في سوق الاندماجات العالمي، حيث تتزايد الرهانات على استمرار موجة الصفقات الكبرى خلال عام 2026، في ظل شهية استثمارية قوية ورغبة الشركات في تعزيز مواقعها الاستراتيجية عبر عمليات اندماج واسعة النطاق.