غولدمان ساكس يحذر من صدمة نفط كبرى... وسعر 200 دولار ليس مستحيلاً

- الحرب في الشرق الأوسط تسببت في صدمة كبيرة لسوق النفط، مع توقعات بوصول الأسعار إلى 200 دولار، وارتفاع تكاليف الوقود في آسيا وفرض قيود على الصادرات في بعض الدول. - تأثرت قدرة منتجي الخليج العربي على تصدير المنتجات المكررة، مع توقف المصافي وتقليص تدفقات النفط، وإغلاق مضيق هرمز الذي احتجز 20 مليون برميل يوميًا، مما زاد من صعوبة الحصول على إمدادات بديلة. - ارتفعت أسعار وقود الطائرات في أوروبا بشكل قياسي بسبب توقف الشحنات، وتُقارن الأزمة الحالية بأزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، مع استمرار صدمة العرض رغم خطط وكالة الطاقة الدولية.

من المتوقع أن يكون لأكبر صدمة في سوق النفط على الإطلاق، والتي نجمت عن الحرب في الشرق الأوسط، تأثير أكبر على منتجات مثل وقود الطائرات والديزل مقارنة بالنفط الخام، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس. وتتزامن هذه التوقعات مع ترجيحات وصول النفط إلى 200 دولار خلال الفترة المقبلة، ما يزيد من حدة الصدمة في الأسواق.

وقال المحللان يوليا زيستكوفا غريغسبي ودان سترويفن في مذكرة غولدمان ساكس التي نشرتها "بلومبيرغ": "ارتفعت أسعار العديد من المنتجات المكررة بشكل أكبر بكثير من أسعار النفط الخام". وأضافا أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها إمدادات ما يُسمى بالنفط الخام المتوسط ​​الثقيل تُنذر بخطر انخفاض إنتاج الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود.

رغم ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 40% منذ الهجمات الأولى، إذ تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، إلا أن أسعار بعض المنتجات الأخرى شهدت ارتفاعًا أكبر بكثير. ففي بعض مناطق آسيا، تضاعفت تكاليف الوقود تقريباً، وانضمت كوريا الجنوبية إلى الصين وتايلاند في فرض قيود على الصادرات لحماية أسواقها المحلية.

قال محللو غولدمان ساكس: "لا توجد منتجات أو مناطق بمنأى تام عن هذه الآثار". وأضافوا أن الحرب تُضعف قدرة منتجي الخليج العربي على تصدير المنتجات المكررة، مما يؤدي إلى توقف المصافي عن العمل، وتقليص تدفقات أنواع النفط الخام الأنسب لصناعة أنواع الوقود مثل الديزل. وتابعوا: "إن ما يقرب من 60% من صادرات النفط الخام النموذجية من الخليج العربي هي من النفط الخام المتوسط ​​والثقيل (الذي يستخدم عادة لإنتاج وقود الطائرات والديزل وزيت الوقود)، مع وجود عدد محدود للغاية من المنتجين البديلين خارج الشرق الأوسط".

ووفقًا لغولدمان، فإن الاضطراب العالمي الناجم عن الصراع سيؤثر أيضًا على النافثا، وهي منتج ثانوي للتكرير يستخدم في صناعة البتروكيماويات ويمثل مدخلًا أساسيًا لبعض المصنعين، بالإضافة إلى وقود الطائرات. وقال البنك إن آسيا تستورد ما يقرب من 50% من النافثا من الخليج العربي، بينما تعتمد أوروبا على المنطقة في 40% من وقود الطائرات.

وفي السياق، يبدو تهديد إيران برفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل ليس مجرد كلام فارغ، إذ مع استمرار أزمة الطاقة، تبدو هذه النتيجة أكثر ترجيحًا. ويتم تداول خام برنت اليوم الثلاثاء بالقرب من 100 دولار للبرميل، أي أعلى بنحو 65% من مستواه في بداية العام، وهو سعر كان من المستحيل تصوره قبل أسابيع فقط ولكنه لا يزال أقل من الذروة القصيرة التي بلغت حوالي 120 دولارًا يوم الاثنين الماضي.

وبالنظر إلى أن ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، أو حوالي 20 مليون برميل يوميًا، قد تم احتجازها بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ بدء الحرب، فمن الممكن القول إن أسعار النفط الخام يجب أن تكون أعلى بكثير.

انخفض سعر خام برنت انخفاضاً طفيفاً يوم الاثنين بعد أنباء عن عبور عدة ناقلات تحمل النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الهند والصين وباكستان، مضيق ملقا في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى تمكّن بعض الدول من التفاوض على ممر آمن لسفنها. إلا أن الكميات المنقولة ضئيلة للغاية.

قال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: "عندما ينتهي هذا الأمر، ستنخفض أسعار النفط بسرعة كبيرة جداً". ومع ذلك، يبدو من الصعب بشكل متزايد التوفيق بين هذا التفاؤل والواقع على الأرض، وفق تحليل "رويترز"، سواء في ساحة المعركة، حيث يشتد القتال، أو في أسواق النفط المادية، حيث تتفاقم اختلالات الإمدادات.

إنذار أحمر في أسواق النفط

تُشير أسواق النفط الخام المادية إلى مؤشرات ضغط تجاهلتها الأسواق إلى حد كبير حتى الآن. ويُتداول النفط الخام العماني - المُصدّر من محطة خارج مضيق هرمز - بسعر قياسي أعلى من سعر خام برنت، إذ بلغ 51 دولارًا للبرميل، مقارنةً بمتوسط ​​75 سنتًا فقط في فبراير، مما رفع السعر الإجمالي إلى حوالي 150 دولارًا للبرميل للشحنات المُحمّلة في مايو.

ويتكرر نمط مماثل في أماكن أخرى. فقد قفزت علاوات الأسعار النقدية لخام دبي إلى 56 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط ​​90 سنتًا في فبراير، وفقًا لبيانات من إس آند بي غلوبال بلاتس ورويترز.

يعكس هذا الارتفاع حالة عدم اليقين الهائلة بشأن الكمية الفعلية للإمدادات المتاحة وسط الضربات الإيرانية المتكررة على محطات النفط في سلطنة عمان وفي الفجيرة، وهي محطة تصدير النفط الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة خارج هرمز.

بالنسبة لشركات التكرير، وخاصة في آسيا، تُعدّ هذه مشكلة خطيرة. تعتمد المنطقة على الشرق الأوسط في حوالي 60% من وارداتها من النفط الخام، وتتفاقم صعوبة الحصول على إمدادات بديلة وفي الوقت المناسب بسرعة. تستغرق الشحنة القادمة من الخليج حوالي شهر للوصول إلى العملاء الآسيويين، مما يعني أنه مع كل يوم يبقى فيه مضيق هرمز مغلقًا، تتسع فجوة الإمداد التي تواجه مصافي التكرير.

يُجبر هذا الضغط بالفعل على إجراء تعديلات مؤلمة. فقد بدأت مصافي النفط في جميع أنحاء آسيا بخفض معدلات التكرير للحفاظ على المخزونات المتضائلة. وذكرت وكالة رويترز أن شركة سينوبك الصينية، أكبر مصفاة نفط في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، تخطط لخفض إنتاجها هذا الشهر بأكثر من 10% عن خطتها الأصلية بسبب نقص إمدادات النفط الخام.

مع تفاقم ندرة النفط الخام، ترتفع أسعار الوقود المكرر بحدة. وتقترب أسعار وقود الطائرات في آسيا من 200 دولار للبرميل، وهو سعر قريب من الرقم القياسي الذي بلغ حوالي 220 دولارًا في وقت سابق من هذا الشهر.

تعمق الأزمة أوروبيًا

شكلت أوروبا ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات وقود الطائرات من الشرق الأوسط التي تم شحنها عبر مضيق هرمز العام الماضي - حوالي 379 ألف برميل يوميًا، وفقًا لشركة تحليل البيانات Kpler - ومع ذلك لم تعبر أي شحنة المضيق منذ بدء الحرب.

ليس من المستغرب أن ترتفع أسعار وقود الطائرات في مركز التكرير أمستردام-روتردام-أنتويرب إلى مستوى قياسي بلغ 190 دولارًا للبرميل، متجاوزة بذلك الذروة السابقة التي سُجلت في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

والمقارنة مع الأزمة الأوكرانية لها دلالة واضحة، وفق تحليل "رويترز". كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 30% من وارداتها من النفط الخام وثلث وارداتها من المنتجات المكررة قبل غزو أوكرانيا في عام 2022.

أدى الخوف من فقدان الإمدادات من أحد أكبر المنتجين في العالم، إذ تضخ روسيا حوالي عشرة ملايين برميل يوميًا، إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 130 دولارًا للبرميل في أعقاب الغزو، على الرغم من أن هذا السيناريو الأسوأ لم يتحقق بالكامل.

ووفقًا لشركة مورغان ستانلي، فقد تجاوزت الاضطرابات المادية الناجمة عن الحرب الإيرانية بالفعل ذلك المقدار المخيف بأكثر من ثلاثة أضعاف.

لا شك أن سوق النفط دخل الحرب الإيرانية في وضع مريح نسبيًا، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز العرض العالمي الطلب بنحو 3.7 ملايين برميل يوميًا. وبالطبع، فقد تلاشى هذا الفائض بسبب الاضطرابات الحالية.

ساهم إعلان وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي عن خطط لإطلاق كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء في تخفيف الصدمة الأولية. إلا أن سحب المخزونات لا يغني عن توريد براميل جديدة.

حتى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً لن تُحقق انفراجة سريعة. فقد توقف إنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميًا من النفط والغاز في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وسيستغرق استئناف هذه التدفقات أسابيع، إن لم يكن شهورًا.

وبعبارة أخرى، فإن صدمة العرض حقيقية وقد تستمر. بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز أخيرًا، قد تنخفض أسعار النفط في البداية في انتعاش مؤقت، ولكن بالنظر إلى الواقع القاتم في الأسواق المادية، قد يرغب المتداولون في التفكير مرتين، وفق تحليل "رويترز"، قبل المراهنة على أن العودة إلى الوضع الطبيعي التي وعد بها ترامب ستحدث في أي وقت قريب.