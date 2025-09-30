- يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يرفع تحالف أوبك+ حصص إنتاج النفط بمقدار 140 ألف برميل يومياً في نوفمبر، مع احتمالية زيادة أكبر بسبب انخفاض المخزونات التجارية في أوروبا وآسيا واستمرار الطلب القوي من آسيا. - تدرس أوبك+ تسريع وتيرة رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض بعد استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. - من المقرر تحميل 700 ألف برميل من نفط كردستان العراق في ميناء جيهان التركي، بينما يجتمع أعضاء أوبك+ في 5 أكتوبر لبحث زيادة الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يومياً.

قال بنك غولدمان ساكس اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يرفع تحالف أوبك+ حصص إنتاج النفط 140 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك قبل اجتماع التحالف يوم الأحد. وتحدث البنك عن إمكانية زيادة الإنتاج بكميات أكبر استناداً إلى عوامل تتضمن زيادة طفيفة فقط في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا. ولا يزال إجمالي المخزونات أقل قليلاً من مستويات العام الماضي، ومخزونات الخام الأميركية عند أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وأضاف غولدمان ساكس "لا يزال الطلب من آسيا قوياً، ونتوقع احتمالات هبوط إنتاج النفط الروسي"، موضحاً أن إنتاج روسيا انخفض إلى ما دون المستويات التي سبق أن توقعها. بينما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن أحد المندوبيين أن تحالف أوبك+ يدرس تسريع وتيرة رفع الإنتاج لتصبح الزيادة 500 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريباً. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، مسجلة 67.13‭‭ ‬‬ دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.68 دولاراً للبرميل، بانخفاض 77 سنتاً أو 1.2%.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم إنّ ضغوط البيع اشتدت مع تلميح مصادر من أوبك+ إلى زيادة أخرى في الإنتاج عقب انخفاض الأسعار بعد استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وقالت وزارة النفط العراقية إنّ النفط الخام تدفق يوم السبت، عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود.

وقال مصدران في قطاع النفط لرويترز، اليوم الثلاثاء، إنّه من المقرّر تحميل 700 ألف برميل من نفط إقليم كردستان العراق على ناقلة النفط فاليسينا وذلك في ميناء جيهان التركي يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المقرّر أن يجتمع ثمانية أعضاء في أوبك+ عبر الإنترنت في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على المحادثات القول، إنهم سيتفقون على الأرجح على زيادة الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يومياً.

(رويترز، العربي الجديد)