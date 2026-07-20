غولدمان ساكس: تركيا قد تسرّع تراجع الليرة لحماية الاقتصاد الخارجي

- يتوقع غولدمان ساكس تسارع تراجع الليرة التركية لدعم التوازن الخارجي وتعزيز تنافسية الصادرات، رغم تأثيره على تباطؤ خفض التضخم، مع توقع انخفاض سنوي في قيمة الليرة بنسبة تتراوح في منتصف العشرينيات بالمئة. - يشير التقرير إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب استمرار تراجع الدولرة، مما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط مخاوف من تأثير السياسة الحالية على تنافسية الصادرات. - يتوقع البنك اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مع فقدان تركيا حصتها في الأسواق لصالح الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية.

رجح بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تسمح السلطات التركية بتسارع وتيرة تراجع الليرة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف دعم التوازن الخارجي للاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، حتى وإن جاء ذلك على حساب تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم. وقال اقتصاديّا البنك، كليمنس غرافه وباشاك إديزغيل، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إنهما يتوقعان أن تنخفض الليرة مقابل الدولار بمعدل سنوي يتراوح في منتصف العشرينيات بالمئة، مشيرين إلى أن صناع القرار في تركيا قد يمنحون أولوية لمعالجة اختلالات الحساب الجاري على حساب تحقيق تقدم أسرع في خفض التضخم.

وأضافا أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب استمرار ظاهرة تراجع الدولرة، أي زيادة الاحتفاظ بالليرة بدلاً من العملات الأجنبية، الأمر الذي يعني أن أسعار الفائدة قد تبقى عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق إذا تسارع انخفاض العملة. ويأتي ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، المقرر عقده الخميس، فيما يبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 37%. واعتمدت تركيا خلال العامين الماضيين على سياسة تقوم على السماح لليرة بالتراجع بوتيرة أبطأ من معدل التضخم، بما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها الحقيقية ويساعد على كبح الضغوط السعرية.

لكن هذه السياسة بدأت تثير مخاوف بشأن قدرتها على الحفاظ على تنافسية الصادرات التركية في الأسواق العالمية. فمنذ بداية العام، تراجعت الليرة بنحو 9% فقط أمام الدولار، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من 17% خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 32.1% في يونيو/حزيران.

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ويرى محلّلا غولدمان ساكس أن اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع القدرة التنافسية يمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه برنامج خفض التضخم في تركيا، مؤكدين أن صناع القرار الأتراك يدركون هذه الإشكالية. وأشار التقرير إلى أن الصادرات التركية الحقيقية ظلت شبه مستقرة بين عامَي 2022 و2024، قبل أن تبدأ بالتراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي انعكس سلباً على ميزان الحساب الجاري.

ويتوقع البنك أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2026. ولفت التقرير إلى أن تركيا فقدت جزءاً من حصتها في أسواق السلع الوسيطة لصالح الصين، في حين استحوذ مصدّرون من دول أوروبا الوسطى والشرقية على جانب من حصتها في سوق السلع الاستهلاكية الأوروبية.