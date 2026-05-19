- تظل غولدمان ساكس متفائلة بشأن فرص الاستثمار في الشرق الأوسط رغم التوترات الجيوسياسية، مؤكدة استمرار دعمها للعملاء وتعزيز حضورها من خلال صفقات مع جهات استثمارية كبرى. - تواجه الأسواق العالمية تحديات منذ 2025، لكن بنوك الاستثمار مثل غولدمان ساكس تستفيد من الإنفاق الحكومي والمشاريع الضخمة في الشرق الأوسط، مما يعكس فرصاً استثمارية واعدة. - تسعى المؤسسات المالية الكبرى للتكيف مع التحولات الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث تدفع غولدمان ساكس نحو النمو في أوروبا وزيادة الإقراض في المملكة المتحدة.

قال الرئيسان المشاركان للأعمال الدولية في مجموعة غولدمان ساكس إن البداية المضطربة للعام لم تفعل الكثير لردع العملاء، ما يعكس النظرة المتفائلة لوول ستريت رغم أحداث مثل الحرب الإيرانية. وقال أنتوني غوتمن، الذي يدير الأعمال الدولية إلى جانب كونال شاه، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "يريد عملاؤنا أن نكون على الأرض لنقدم لهم المشورة والدعم اللذين يحتاجونهما"، مضيفاً أن البنك يرى "فرصة ضخمة" رغم استمرار الصراع في المنطقة.

وقال شاه في المقابلة: "على الرغم من أن عملاءنا لا يملكون وضوحاً كاملاً، أعتقد أن الأمر الجيد هنا هو أن ذلك لم يعرقل النشاط فعلياً". وكان المصرفيان المقيمان في لندن يزوران مكاتب بنك الاستثمار حول العالم لطمأنة الموظفين والتواصل مع العملاء الذين يتعاملون مع حالة عدم اليقين.

وجرى تعيين المصرفيين اللندنيين رئيسين تنفيذيين مشاركين لـ"غولدمان ساكس إنترناشونال" في أوائل عام 2025، وواجها منذ ذلك الحين سلسلة من الصدمات العالمية، بما في ذلك تلك الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية للإدارة الأميركية، واعتقال نيكولاس مادورو في فنزويلا، والصراع في إيران.

وبالنسبة إلى غولدمان ساكس، يؤكد البنك رسالة مفادها أنه يواصل أعماله بشكل اعتيادي في الشرق الأوسط. وقال غوتمن إن شركة الاستثمار الأميركية، التي تمتلك خمسة مكاتب في المنطقة ويعمل فيها 100 موظف، ملتزمة بالمنطقة، مشيراً إلى صفقات حديثة مع جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وقال الاثنان إن مستويات توظيف رأس المال مستقرة نسبياً، رغم أن العملاء يتكيفون مع "بيئة جديدة".

وجاء هذا التوجه متوافقاً مع تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "موليس آند كو"، نافيد محمود زاده غان، الذي وصف، في مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، ما يحدث بأنه "عودة إلى الوضع الطبيعي" في الشرق الأوسط. وقال: "هناك فرصة حقيقية، عندما نتجاوز هذه المرحلة، للوصول إلى شرق أوسط جديد". وأضاف أن شركات في المنطقة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاتصالات والترفيه، تستثمر بكثافة، رغم تأجيل بعض الصفقات على المدى القصير.

كما شدد مسؤولو غولدمان ساكس على الحاجة إلى الاستقرار السياسي في أوروبا، ويدفعون نحو أجندة أكثر دعماً للنمو. وفي المملكة المتحدة، تسعى الحكومة إلى تخفيف نظام الفصل المصرفي، الذي يُجبر البنوك الكبرى على فصل أقسام التجزئة عن وحدات التداول. وبالنسبة إلى غولدمان ساكس، فإن ذلك سيعني أن العملاق الاستثماري الأميركي سيحصل على مرونة أكبر لتنمية الأصول وزيادة الإقراض في البلاد. وكان البنك قد توسع في سوق التجزئة البريطانية عبر إطلاق منصة "ماركوس"، التي توفر منتجات تشمل حسابات التوفير ذات العوائد المرتفعة.

تشهد الأسواق العالمية منذ بداية عام 2025 حالة من التقلبات الحادة نتيجة تصاعد التوترات، وفي مقدمتها المواجهة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب استمرار تداعيات السياسات التجارية الأميركية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين.

وأثارت هذه التطورات مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع كلفة التجارة والطاقة، ما دفع المؤسسات المالية الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية في عدد من المناطق، ولا سيما الشرق الأوسط. ورغم هذه التحديات، تواصل بنوك الاستثمار العالمية، وفي مقدمتها غولدمان ساكس، تعزيز حضورها في المنطقة، مدفوعة بارتفاع الإنفاق الحكومي والمشاريع الضخمة التي تقودها دول الخليج، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة.

كما تسعى المؤسسات المالية إلى الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، في ظل توجه عدد من الحكومات لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط، بالتوازي مع تنامي الاستثمارات السيادية العابرة للحدود.