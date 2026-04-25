غوغل تعتزم استثمار 40 مليار دولار في "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي

- تعتزم غوغل استثمار 40 مليار دولار في أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، مما يعزز شراكة طويلة الأمد تشمل استخدام شرائح غوغل وخدماتها السحابية، مع استثمار أولي بقيمة 10 مليارات دولار يعتمد على الأداء لتحقيق الأهداف. - أمازون، الشريك الأبرز لأنثروبيك، استثمرت 8 مليارات دولار وتخطط لاستثمار 25 مليار دولار إضافية، مع التزام أنثروبيك بإنفاق 100 مليار دولار على خدمات أمازون السحابية لدعم الذكاء الاصطناعي. - أنثروبيك، الشركة الناشئة الأسرع نموًا، تخطط لطرح أسهمها في البورصة، ورفضت منح البنتاغون حق الاستخدام غير المشروط لنماذجها، وأطلقت مشروع "غلاس سوينغ" لتعزيز الأمن السيبراني.

تعتزم غوغل استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدت الأخيرة الجمعة، ما يمهد الطريق لتحالف طويل الأمد بين الشركتين الأميركيتين. ويأتي هذا الاستثمار في إطار شراكة تستخدم فيها أنثروبيك شرائح غوغل وخدماتها للحوسبة السحابية. وأكد ممثل عن أنثروبيك لوكالة فرانس برس، أن الاتفاقية تتضمن استثماراً أولياً بقيمة 10 مليارات دولار من غوغل، بينما يعتمد ضخ المبلغ الباقي وقدره 30 مليار دولار على الأداء وتحقيق الأهداف.

وتعد شركة غوغل منذ سنوات أحد المستثمرين في شركة "أنثروبيك"، وتزودها بشرائح متخصصة للذكاء الاصطناعي. وتحتاج شركتا أنثروبيك وأوبن إيه آي، مطورة برنامج "تشات جي بي تي"، بشكل عاجل إلى مزيد من القدرات الحاسوبية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. وتستعد الشركتان أيضاً لطرح أسهمهما في البورصة. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف أمازون عن خطة لتعزيز تعاونها مع أنثروبيك باستثمار جديد قدره خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى 20 مليار دولار أخرى في حال تحقيق أهداف الأداء.

وشاركت أمازون منذ 2023 في ثلاث جولات لتمويل "أنثروبيك" بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات دولار. وتعدّ "أمازون" الشريك الأبرز لـ"أنثروبيك" في مجال القدرات الحسابية، وذلك بفضل مراكزها للبيانات. من جانبها، أعلنت أنثروبيك أنها التزمت إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على خدمات أمازون للحوسية السحابية لدعم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم. وتعد أنثروبيك من بين الشركات المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات على البنى التحتية للحوسبة في سعيها لتكون رائدة في هذه التقنية.

وانتقلت "أنثروبيك" من رقم أعمال كان بحدود المليار دولار في أواخر 2024 إلى أكثر من 30 مليار راهناً، ما يجعل منها الشركة الناشئة الأسرع نموّاً على الإطلاق. وفي فبراير/ شباط، حشدت الشركة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرّاً لها 30 مليار دولار من رأس المال، فباتت قيمتها في البورصة بحدود 380 مليار دولار. وتنوي "أنثروبيك" طرح أسهمها في البورصة في الأشهر المقبلة. وزار الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، داريو أمودي، البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث ساد جو ودي بين الطرفين، وفق التصريحات، بعد رفض الشركة منح البنتاغون حق الاستخدام غير المشروط لنماذجها للذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أنثروبيك عن "ميثوس"، أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي الذي امتنعت عن طرحه بسبب مخاطره المحتملة على الأمن السيبراني وخشية استخدامه من قبل القراصنة الألكترونيين. وشاركت أنثروبيك نسخة من برنامج "ميثوس" مع شركات الأمن السيبراني "كراود سترايك" و"بالو ألتو نتوركس"، بالإضافة إلى أمازون وآبل ومايكروسوفت في مشروع أطلقت عليه اسم "غلاس سوينغ".

