غوغل تخسر معركة قضائية لإسقاط غرامة أوروبية بقيمة 4.7 مليارات دولار

- أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 4.1 مليارات يورو على غوغل بسبب استغلالها لنظام "أندرويد" لإقصاء المنافسين، مما دفع غوغل لتعديل اتفاقياتها منذ 2018. - فرضت المفوضية الأوروبية الغرامة بسبب إجبار غوغل الشركات المصنعة على تثبيت تطبيقاتها مسبقاً ومنع استخدام أنظمة "أندرويد" المنافسة، مما أثار انتقادات من مجموعة "فير سيرش". - تواجه غوغل غرامات إضافية محتملة بموجب قانون الأسواق الرقمية بسبب منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث، وتخضع لتحقيقات بشأن ترتيب المؤسسات الإخبارية.

خسرت شركة "غوغل"، التابعة لـ"ألفابت"، اليوم الخميس، معركتها القضائية ضد غرامة قياسية فرضها منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قبل ثماني سنوات، بسبب استخدام نظام التشغيل "أندرويد" للهواتف المحمولة في إقصاء المنافسين، في حكم يُرجح أن يعزز حملة أوروبا لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في عام 2018 غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) على غوغل، بسبب اتفاقيات أجبرت الشركات المصنعة للهواتف على تثبيت تطبيق "غوغل سيرش" ومتصفح "كروم" ومتجر التطبيقات "غوغل بلاي" مسبقاً على أجهزة "أندرويد"، كما منعتها من استخدام أنظمة "أندرويد" المنافسة.

وفي عام 2022، خفضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الغرامة إلى 4.1 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار)، بعدما طعنت غوغل، صاحبة محرك البحث الأكثر استخداماً في العالم، في العقوبة الأوروبية. ثم استأنفت الشركة الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أعلى سلطة قضائية في أوروبا ومقرها لوكسمبورغ.

إلا أن المحكمة أيدت موقف هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وقال القضاة في الحكم: "تم رفض الاستئناف الذي تقدمت به غوغل وشركتها الأم ألفابت ضد الحكم، بما يؤكد العقوبة المفروضة على غوغل سيرش بسبب إساءة استغلال وضعها المهيمن في سياق نظام التشغيل أندرويد".

وقال متحدث باسم غوغل إن الحكم لم يأخذ في الاعتبار استثمارات الشركة الرامية إلى ضمان بقاء نظام أندرويد مفتوحاً وقابلاً للتشغيل البيني ومجانياً. وأضاف: "على أي حال، قمنا بتعديل اتفاقياتنا للامتثال للقرار الأصلي منذ عام 2018، وما زلنا نركز على مواصلة الابتكار والانفتاح لصالح المستخدمين والشركاء والمطورين".

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وتكبدت غوغل غرامات من الاتحاد الأوروبي تقترب قيمتها من 11 مليار يورو خلال السنوات الماضية، بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد المنافسة. ومن المرجح أن تواجه الشركة مزيداً من الغرامات في المستقبل القريب، على خلفية اتهامات بمنح خدماتها ومنتجاتها أفضلية في نتائج البحث، إضافة إلى ممارسات تتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها، وهي قضايا تندرج ضمن "قانون الأسواق الرقمية" الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

من جانبها، وصفت مجموعة "فير سيرش"، وهي مجموعة من مقدمي الشكاوى التي رفعت القضية إلى المفوضية الأوروبية في عام 2013، الحكم بأنه "انتصار مهم في أعلى محكمة أوروبية على الممارسات المناهضة للمنافسة التي تنتهجها غوغل في أسواق الهواتف المحمولة".

متجر "غوغل بلاي"

وقالت المفوضية الأوروبية، في قرارها بفرض الغرامة، إن غوغل كانت تُجبر بشكل غير قانوني الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تثبيت تطبيق غوغل سيرش ومتصفح كروم مسبقاً باعتباره شرطاً للحصول على ترخيص استخدام متجر غوغل بلاي، وهو متجر تطبيقات نظام أندرويد. وأضافت المفوضية أن غوغل قدمت أيضاً مدفوعات لبعض كبار المصنعين ومشغلي شبكات الاتصالات مقابل تثبيت تطبيق غوغل سيرش حصرياً على أجهزتهم.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، طُلب من الشركة في وقت سابق من هذا العام إزالة العوائق التقنية التي تحد من عمل مساعدات البحث المنافسة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نظام أندرويد، وإتاحة بيانات رئيسية لمزودي محركات البحث الآخرين.

وبشكل منفصل، تواجه الشركة عقوبات مرتقبة بموجب قانون الأسواق الرقمية على خلفية اتهامات بمنح خدماتها الداخلية أفضلية غير عادلة ضمن منظومة البحث الخاصة بها، ومنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض خارج متجر "غوغل بلاي"، كما تخضع لتحقيقات بشأن مخاوف من أنها تخفض ترتيب بعض المؤسسات الإخبارية بشكل غير عادل في نتائج البحث.

(رويترز، العربي الجديد)