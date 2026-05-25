غوغل أمام أكبر عقوبة أوروبية بتغريمها مئات الملايين

- الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة ضخمة على غوغل قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو بسبب ممارسات احتكارية، مع توقع الإعلان الرسمي قبل العطلة الصيفية. - التحقيق الذي بدأ في مارس 2025 يركز على منح غوغل أفضلية لخدماتها في نتائج البحث، ضمن جهود لضمان امتثالها للقواعد التنظيمية الأوروبية. - المفوضية الأوروبية تسعى لحلول مستقبلية تضمن امتثال غوغل، مع استمرار المفاوضات وعدم استبعاد اتخاذ خطوات إضافية قريباً.

أفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، نقلاً عن مصادر في المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة ضخمة على شركة غوغل (Google) التابعة لشركة ألفابت (Alphabet)، قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو، على خلفية تحقيق يتعلق بممارسات احتكارية.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن القرار بات وشيكاً، ومن المتوقع الإعلان عنه رسمياً قبل بدء العطلة الصيفية، مشيرة إلى أن العقوبة المرتقبة قد تكون الكبرى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.

ويتصل التحقيق، الذي انطلق رسمياً في مارس/آذار 2025، بمخاوف أوروبية من قيام غوغل بمنح أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث، في إطار مساعي بروكسل لضمان امتثال محرك البحث الأكثر استخداماً في العالم للقواعد التنظيمية المحلية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس ريجنييه (Thomas Regnier)، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن المفوضية تركز بصورة أكبر على التوصل إلى حلول مستقبلية تضمن امتثال غوغل، بدلاً من الاكتفاء "بفرض غرامة فقط". وأضاف: "حتى مع استمرار مفاوضاتنا بشأن الحلول المستقبلية، لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن".

ولم يصدر تعليق فوري من غوغل على ما ورد في التقرير. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري منح غوغل مهلة إضافية لمعالجة المخاوف المثارة، بعدما أخفق مقترح سابق قدمته الشركة في تبديد تلك المخاوف.