غوغل أمام أكبر عقوبة أوروبية بتغريمها مئات الملايين

بروكسل

العربي الجديد

العربي الجديد
25 مايو 2026   |  آخر تحديث: 26 مايو 2026 - 00:03 (توقيت القدس)
أمام مقر شركة غوغل في لندن، 4 مايو 2023 (ستيف تايلور/ Getty)
- الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة ضخمة على غوغل قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو بسبب ممارسات احتكارية، مع توقع الإعلان الرسمي قبل العطلة الصيفية.
- التحقيق الذي بدأ في مارس 2025 يركز على منح غوغل أفضلية لخدماتها في نتائج البحث، ضمن جهود لضمان امتثالها للقواعد التنظيمية الأوروبية.
- المفوضية الأوروبية تسعى لحلول مستقبلية تضمن امتثال غوغل، مع استمرار المفاوضات وعدم استبعاد اتخاذ خطوات إضافية قريباً.

أفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، نقلاً عن مصادر في المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة ضخمة على شركة غوغل (Google) التابعة لشركة ألفابت (Alphabet)، قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو، على خلفية تحقيق يتعلق بممارسات احتكارية.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن القرار بات وشيكاً، ومن المتوقع الإعلان عنه رسمياً قبل بدء العطلة الصيفية، مشيرة إلى أن العقوبة المرتقبة قد تكون الكبرى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.

ويتصل التحقيق، الذي انطلق رسمياً في مارس/آذار 2025، بمخاوف أوروبية من قيام غوغل بمنح أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث، في إطار مساعي بروكسل لضمان امتثال محرك البحث الأكثر استخداماً في العالم للقواعد التنظيمية المحلية.

