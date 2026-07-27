غموض حول توسّع "إنتل" في إسرائيل بعد إلغاء حوافز حكومية

- تواجه شركة إنتل تحديات في توسعها بإسرائيل بعد تعليق منحة بقيمة 1.3 مليار شيكل، مما يعكس تأثير الأزمات المالية والحروب في المنطقة على خططها الاستثمارية، حيث تم تجميد توسعة المصنع لعامين. - في عام 2023، تعهدت الحكومة الإسرائيلية باستثمار 11.1 مليار شيكل في مصنع جديد، مع زيادة نسبة المنحة إلى 12.5% من إجمالي الاستثمار، لكن في يونيو 2024، تم تجميد البناء. - رغم التحديات، تلقت إنتل في 2024 منحة كبيرة بقيمة 1.5 مليار شيكل، مع توقعات بشراء سلع وخدمات من موردين إسرائيليين بقيمة كبيرة.

يتزايد الغموض المحيط بتوسع شركة إنتل في إسرائيل بعد وقف السلطات تحويل منحة قدرها 1.3 مليار شيكل إسرائيلي (425 مليون دولار) وهي عبارة عن حوافز للشركة للتوسع، وفق تقرير ميزانية وزارة المالية الإسرائيلية، بينما تقول الشركة إن خططها الاستثمارية في إسرائيل لا تزال قيد المراجعة.

يأتي ذلك بعد عامَين من تجميد توسعة مصنع الشركة في ظل ضائقة مالية التي أدت أيضاً إلى إلغاء مشاريع مصانع في ألمانيا وبولندا، وتأثراً بالحروب التي شنّتها إسرائيل على غزة ولبنان وإيران. وكانت إنتل تتباهي بمصنع الرقائق في إسرائيل المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج رقائق بتقنية 10 نانومتر، والمعروفة باسم "إنتل 7"، وتؤكد أن هذا المصنع في إسرائيل يتصدر عمليات الذكاء الاصطناعي العالمية في مصانع الشركة حول العالم، وفق موقع "غلوبس".

ويشغل داني بن عتر، المسؤول عن بناء المصنع الجديد في إسرائيل وتطبيق العديد من عملياته في جميع أنحاء منظومة الإنتاج العالمية، منصباً رفيعاً كرئيس تنفيذي مشارك لشبكة مصانع إنتل العالمية. ومع ذلك، فقد توقف بناء مشروع توسعة المصنع، لمدة عامين، بسبب الضائقة التي تعاني منها الشركة، وبسبب الحروب المتكررة في الشرق الأوسط.

وقررت وزارة المالية إلغاء مجموعة من الحوافز بقيمة 1.3 مليار شيكل كان من المقرر أن تُمنح لشركة إنتل في عام 2025، لدعم تقدم مشروع التوسع، مع الإبقاء على المنحة المقرّرة في نهاية عام 2026 والبالغة 1.06 مليار شيكل (346 مليون دولار)، تحسباً لعودة إنتل واستثمارها في المصنع.

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في عام 2023، تعهدت الحكومة الإسرائيلية باستثمار 11.1 مليار شيكل إسرائيلي (3.6 مليارات دولار) في شكل منح لشركة إنتل مقابل بناء مصنع جديد للرقائق الإلكترونية بميزانية إجمالية قدرها 89 مليار شيكل (29 مليار دولار). وقد رفعت الحكومة، التي كانت تتعرض لانتقادات من قطاع التكنولوجيا المتقدمة بسبب قراراتها التشريعية آنذاك، نسبة المنحة إلى 12.5% ​​من إجمالي الاستثمار في المصنع، وسمحت لشركة إنتل بدفع ضريبة شركات بنسبة 7.5% على دخلها.

إلّا أنه في يونيو 2024، أبلغت الشركة مقاولي المصنع بتجميد عملية البناء حتى إشعار آخر، وبينما يُعتبر المصنع في إسرائيل قديماً ويحتاج ظاهرياً إلى تحديث، فإن المصنع في أيرلندا، الذي كان ينتج في الأصل معالجات بتقنية أحدث (5 نانومتر)، هو الذي حصل على استثمار جديد بقيمة 5 مليارات شيكل. وعلى الرغم من ذلك، تلقت شركة إنتل في عام 2024 واحدة من أكبر المنح التي تم منحها على الإطلاق بموجب قانون تشجيع الاستثمار الرأسمالي في إسرائيل، عندما جرى تخصيص منحة قدرها 1.5 مليار شيكل (490 مليون دولار).

وكجزء من الاتفاقية، كان من المتوقع أيضاً أن تشتري شركة إنتل سلعاً وخدمات من موردين إسرائيليين بقيمة عشرات المليارات من الشواقل على مدى السنوات القادمة، وفق موقع "كالكاليست".

على مر السنين، كان مصنع إنتل من أكبر المستفيدين من الدعم الحكومي الإسرائيلي. ففي عام 2014، تلقت شركة إنتل منحة قدرها 1.2 مليار شيكل (300 مليون دولار)، تلتها منحة أخرى قدرها 700 مليون شيكل (185 مليون دولار) في عام 2018.