"غلوبس": خلافات تهدد إقرار موازنة إسرائيل للعام 2026

- تتركز معارك موازنة إسرائيل لعام 2026 حول زيادة ميزانية وزارة الحرب، وإصلاح سوق الحليب، وفرض ضرائب على الأراضي، مع غموض موقف رئيس الحكومة نتنياهو مما يثير الشكوك حول تمرير الموازنة في الكنيست. - في قضية ميزانية الحرب، تطلب المؤسسة العسكرية 37 مليار شيكل إضافيًا، بينما توافق وزارة المالية على 15 مليار فقط، مما يخلق فجوات كبيرة بين الطرفين. - تتصاعد معارك وزارة المالية حول إصلاحات قانون التسويات، خاصة في قطاع الحليب، ومقترح ضريبة الأملاك على الأراضي الفارغة، مع اقتراح إعادة هيكلة قطار إسرائيل.

تصل معارك موازنة إسرائيل للعام 2026 إلى ذروتها مع اقتراب موعد إقرارها في الحكومة نهاية الأسبوع. ويتمحور الخلاف الرئيسي حول زيادة ميزانية وزارة الحرب، وإصلاح سوق الحليب، وفرض ضرائب على الأراضي. وبينما يدفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باتجاه تنفيذ البنود، فإن غموض موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يلقي بظل ثقيل على احتمال تمرير الموازنة.

ونشر موقع "غلوبس" الإسرائيلي وقائع اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في مكتب نتنياهو بمشاركة سموتريتش وكبار المسؤولين في الوزارة، تحضيرًا لموازنة عام 2026. ورغم الرسائل الرسمية التي أكدت توافق نتنياهو وسموتريتش، فإن الواقع داخل الغرفة كان مختلفًا، إذ ظل سؤال أساسي معلّقًا: هل ينوي نتنياهو أصلًا تمرير الموازنة في الكنيست ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2026، أم أن الخلافات السياسية ستقود إلى فشل العملية وإضاعة جهود وزارة المالية؟

نتنياهو لم يمنح الضوء الأخضر لمقترحات وزارة المالية، لكنه أيضًا لم يرفضها. وبحسب مسؤولين في الوزارة، بدا أقل اهتمامًا بالجوانب المالية البحتة، مثل حدود العجز وسقف الإنفاق، وأكثر تركيزًا على التغييرات البنيوية الواردة في قانون التسويات. كما تشير مصادر "غلوبس" إلى أن انشغاله بملف قانون التجنيد يجعله أقل حضورًا في تفاصيل الموازنة مقارنةً بالسنوات السابقة، خصوصًا وأن مصير القانون سيحدد وجود أغلبية كافية لتمرير الموازنة من عدمه، ما قد يقود إلى سيناريو تفكيك الكنيست والدعوة لانتخابات في حزيران.

وعُلم أن نتنياهو استدعى سموتريتش لاجتماع ثانٍ بعد الجلسة الأولى، وهذه المرة من دون الطاقم المهني. ورغم غياب تفاصيل واضحة عن فحوى اللقاء، إلا أن مقربين من سموتريتش أفادوا بأنه خرج متفائلًا تجاه جدية نتنياهو في تمرير الموازنة عبر القراءات الثلاث في الكنيست.

ومع ذلك، فإن وزارة المالية خرجت بانطباع أن نتنياهو لن يشكل سندًا قويًا لها في معارك الموازنة التي تبلغ ذروتها هذا الأسبوع، خلال المداولات المتواصلة حتى الخميس.

الارتفاع في موازنة إسرائيل

في أكثر القضايا تأثيرًا على شكل الموازنة، وهي ميزانية الحرب، كان نتنياهو في البداية منحازًا بصورة شبه كاملة لموقف المؤسسة العسكرية ضد موقف سموتريتش ووزارة المالية. وأوضح هو وفريقه أن النية تتجه نحو زيادة ضخمة في ميزانية الحرب تتراوح بين 250 و350 مليار شيكل خلال عقد من الزمن.

وقد أثار احتمال فرض هذه الزيادة ابتداءً من 2026 مخاوف واسعة في وزارة المالية، إذ يعني ذلك نسف هيكل الموازنة المقترح من أساسه. وبدأ كبار المسؤولين يتحدثون بصراحة عن احتمال اللجوء إلى ضرائب جديدة وتخفيضات واسعة لتمويل إضافة كهذه. وفي ضوء ذلك، خفّف نتنياهو من الضغوط على سموتريتش وامتنع عن فرض زيادة فورية، طالبًا من المؤسسة العسكرية التوصل إلى تفاهمات مع وزارة المالية بشأن العام القادم أولًا.

لكن حتى مع تحييد الزيادة الضخمة المقترحة، لا تزال الفجوات بين الطرفين هائلة، وتبلغ 36 مليار شيكل على الأقل لعام 2026. فقد جرى الاتفاق منذ فترة على ميزانية أساس تقارب 93 مليار شيكل من دون احتساب النفقات الأمنية الإضافية، بينما تطلب المؤسسة العسكرية 37 مليار شيكل إضافيًا، وتوافق وزارة المالية على 15 مليار فقط. وهناك نحو 7 مليارات أخرى موضع خلاف بسبب ما تعتبره الوزارة تجاوزًا في حسابات ميزانية الحرب.

البنود الخلافية

كما تتصاعد معارك وزارة المالية حول إصلاحات قانون التسويات، وعلى رأسها إصلاح قطاع الحليب. يعتمد القطاع على نموذج مركزي يخضع لرقابة مشددة، حيث تُحدَّد حصص الإنتاج سنويًا للرعاة. وتسعى وزارة المالية منذ سنوات إلى تفكيك هذا النموذج دون نجاح. وتشمل الخطة الحالية شراء حصص الإنتاج من المزارع غير الفعالة، والسماح لها بالخروج من السوق، مقابل تمكين المزارع الباقية من العمل ضمن سعر حماية أقل، مع إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأجبان ومنتجات الحليب.

إلا أن الخطة تواجه معارضة واسعة من الرعاة الذين يحذرون من المساس بأمن الغذاء وإغلاق مئات المزارع في الأطراف، وكذلك من وزارة الزراعة التي تصف الخطة بأنها "هوس" من وزارة المالية. ورغم ذلك، أعلن نتنياهو دعمه للإصلاح خلال لقائه مع سموتريتش.

يبرز أيضًا مقترح إحياء ضريبة الأملاك على الأراضي الفارغة، والتي أُلغيت قبل 25 عامًا، عبر فرض ضريبة بنسبة 1.5% من قيمة الأرض على الأراضي غير الزراعية بما في ذلك الممتلكات التي يحتفظ بها المطورون.

لكن المطورين يعارضون بشدة، ويؤكدون أن الضريبة سترفع أسعار الشقق بدل خفضها، وأن اللوبّي العقاري بدأ بالفعل تحشيد أعضاء الكنيست لإسقاط الاقتراح في لجنة المالية.

تقترح وزارة المالية أيضًا إعادة هيكلة قطار إسرائيل عبر فصل تشغيل خطوط الركاب ونقلها إلى شركات خاصة وفق مناقصات، بينما تبقى البنى التحتية بيد الشركة الحكومية حتى عام 2029.