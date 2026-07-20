"غلف كيستون" توقف إنتاج النفط في كردستان العراق

- أوقفت "غلف كيستون بتروليوم" إنتاج النفط في حقل شيخان بكردستان العراق كإجراء احترازي بسبب الوضع الأمني المتوتر، مشابهة لخطوات شركات أخرى مثل "دانة غاز". - تسعى شركة "سومو" لشراء شحنات زيت الغاز للتسليم في أغسطس وسبتمبر لتعويض تراجع واردات الوقود المكرر، حيث انخفضت واردات البنزين بنسبة 66% في الربع الأول من 2026. - تعكس هذه التطورات الضغط على قطاع الطاقة العراقي بسبب الحرب الإقليمية، حيث يعتمد العراق على الاستيراد لتلبية احتياجاته بسبب محدودية طاقته التكريرية.

أوقفت شركة "غلف كيستون بتروليوم" (Gulf Keystone Petroleum) إنتاج النفط مؤقتاً في حقل شيخان بمحافظة دهوك، شمال إقليم كردستان العراق. وقالت الشركة، وهي إحدى الشركات النفطية العاملة في الإقليم، في بيان صحافي أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، اليوم الاثنين، إن القرار اتُّخذ بوصفه إجراء احترازياً للحفاظ على السلامة، وبسبب الوضع الأمني الجديد في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة على غرار الإجراءات التي اتخذتها شركات نفط دولية أخرى عاملة في الإقليم. وأوضحت "غلف كيستون"، أنه لم يلحق أي ضرر بأصولها ومنشآتها، وأن آخر إحصائية لإجمالي الإنتاج في حقل شيخان بلغت أكثر من 45 ألف برميل من النفط يومياً. وأضافت أنها تراقب الوضع عن كثب، وستنشر معلومات وتفاصيل إضافية عند الضرورة.

من جهتها، أعلنت شركة "دانة غاز" الخميس الماضي، للسبب ذاته وبسبب وجود تهديدات أمنية، وقف عملياتها في حقل غاز خورمور بمحافظة السليمانية، ما تسبب في انخفاض إنتاج الكهرباء بنحو ألفي ميغاواط في الإقليم. كما أوقفت شركة "إتش كي إن" الأميركية إنتاج النفط في حقلي سرسنك وأتروش بمحافظة دهوك، بسبب المخاوف الأمنية والوضع في المنطقة.

في السياق نفسه، كشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تسعى لشراء شحنات من زيت الغاز للتسليم خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول عبر عطاء فوري، في أول خطوة من نوعها منذ يناير/كانون الثاني 2025.

وأظهرت الوثيقة أن الشركة الحكومية تسعى لشراء 127 ألفاً و500 طن (949 ألفاً و875 برميلاً) من زيت الغاز بنسبة كبريت 2500 جزء في المليون، على أن يتم تحميل الشحنة الأولى البالغة 40 ألف طن بحلول الأول من أغسطس/آب. ويغلق باب التقديم للمناقصة في 22 يوليو/تموز، على أن تظل العروض سارية لمدة 20 يوماً.

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ليست هذه المرة الأولى التي تضطر الشركات الأجنبية إلى وقف إنتاجها في كردستان العراق منذ اندلاع الحرب في المنطقة. فحقل شيخان الذي كان إنتاجه يقارب 41.500 برميل يومياً قبل الحرب، تعرض لتوقف مماثل في مارس/آذار بعد أن استهدفت الهجمات منشآت الطاقة في الإقليم، إلى جانب توقف مماثل لحقل خورمور الذي يغطي أكثر من 80% من احتياجات الإقليم من الكهرباء، وحقلي سرسنك وأتروش.

ونجحت بغداد وأربيل حينها في التوصل إلى تفاهمات لاستئناف الإنتاج والصادرات تدريجياً، قبل أن يعيد تجدد التصعيد الأمني في الأسابيع الأخيرة الشركات الدولية إلى سيناريو الإغلاق الاحترازي مجدداً. أما على صعيد المشتقات النفطية، فيأتي سعي "سومو" لاستئناف استيراد زيت الغاز بعد أشهر من التراجع الحاد في واردات العراق من الوقود المكرر.

وتراجعت واردات البنزين بنسبة 66% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما لم يستورد العراق أي كميات من زيت الغاز أو الكيروسين خلال الفترة نفسها، في وقت لا يزال فيه البلد، رغم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، يعتمد على الاستيراد لتغطية جزء من احتياجاته من المشتقات بسبب محدودية طاقته التكريرية وتقادم بنيته التحتية.

ويأتي التوجه الجديد لاستيراد زيت الغاز، وهو الأول من نوعه منذ نحو عام ونصف، ليعكس حجم الضغط المتراكم على قطاع الطاقة العراقي جراء تداعيات الحرب الإقليمية المستمرة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)