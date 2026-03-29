غلاء الديزل ينذر الألمان بارتفاع أسعار النقل وصعود التضخم

- يشهد قطاع الشحن في ألمانيا ضغوطاً كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الديزل، مما يهدد بزيادة التضخم وإفلاس الشركات المتوسطة، ويدفع قطاع النقل للمطالبة بإجراءات حكومية عاجلة. - أظهرت استطلاعات الرأي أن 90% من الألمان يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب النزاعات الجيوسياسية، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. - امتدت أزمة الطاقة إلى دول أوروبية أخرى، حيث تأثر قطاع صيد الأسماك في هولندا، واقترحت البرتغال دعم القطاعات المتضررة، بينما تعمل أوكرانيا على تأمين إمدادات الديزل.

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئاً كبيراً على قطاع الشحن في ألمانيا. ومنذ بداية الحرب في المنطقة، ارتفع السعر بنحو 40 سنتاً لكل لتر ديزل، بحسب ديرك إنجلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات. وبافتراض مسافة سير شهرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر واستهلاك 30 لتراً لكل كيلومتر، تتحمل الشاحنة الواحدة تكاليف إضافية تصل إلى نحو 1200 يورو شهرياً. ومع أسطول مكون من 50 مركبة، يصل هذا إلى أكثر من 700 ألف يورو سنوياً.

وقال إنجلهارت إن "من الواضح أن لذلك تأثيراً محتملاً على أسعار المستهلكين (التضخم) عاجلاً أو آجلاً"، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس. وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل، يطالب قطاع النقل بإجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأعباء. وقال إنجلهارت إن هناك حاجة إلى تدابير سريعة وغير بيروقراطية لضمان سيولة الشركات والحفاظ على سلاسل الإمداد. ومن بين المطالب فرض "سقف لأسعار الديزل" للحد من الأعباء على الشركات ومنع حالات الإفلاس في قطاع الشركات المتوسطة. كما يمكن النظر في استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات.

واعتبر إنجلهارت أن الأهم هو أن تكون الإجراءات موجهة بدقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل. ومنذ اندلاع الحرب في المنطقة نهاية فبراير/ شباط الماضي، شهدت أسعار الوقود قفزات حادة في ألمانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام؛ ويبلغ متوسط أسعار الديزل في ألمانيا نحو 2.27 إلى 2.30 يورو للتر الواحد، بزيادة بلغت نحو 30% خلال شهر مارس/آذار. وكشف استطلاع للرأي أن نحو 90% من الألمان يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر المقبلة على خلفية حرب إيران.