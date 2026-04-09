غلاء الديزل يحرم الإسبان مكاسب تخفيض الضرائب

- قامت الحكومة الإسبانية بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين والديزل، لكن تأثير التخفيضات لم يكن مستدامًا بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية. - تأثرت أسعار الوقود بالتوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، مما قلل من تأثير التخفيضات الضريبية، وتأمل الحكومة في استقرار الأسعار مع تهدئة التوترات. - أثارت التخفيضات الضريبية جدلاً مع المفوضية الأوروبية، حيث اعتبرت غير متوافقة مع القواعد الأوروبية، لكن الحكومة بررت الإجراء بأنه مؤقت واستثنائي.

لم تنجح التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة الإسبانية على استهلاك الوقود في تحقيق أثر مستدام على جيوب المستهلكين، إذ تلاشى جزء كبير من هذا الأثر خلال أسبوع واحد فقط، ولا سيما لدى مستخدمي سيارات الديزل. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ارتفع متوسط سعر الديزل في إسبانيا بنسبة 2% خلال الأسبوع الأخير (من الثلاثاء الماضي حتى الاثنين)، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما سجلت أسعار البنزين تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.25% فقط.

وكانت الحكومة قد أقرت، منذ 22 مارس/ آذار الماضي، خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10%، إلى جانب تقليص الضريبة الخاصة على المحروقات إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبياً. وقد أدى ذلك، في الأسبوع الأول من تطبيق القرار، إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، حيث تراجع سعر لتر البنزين بنسبة 9.8% إلى 1.557 يورو، والديزل بنسبة 5.7% إلى 1.777 يورو.

غير أن هذا التراجع لم يدم طويلاً. ففي الفترة الممتدة بين 31 مارس/ آذار و6 إبريل/ نيسان، عاد سعر الديزل إلى الارتفاع، ليصل إلى 1.813 يورو للتر، مدفوعاً بزيادة أسعار النفط العالمية، فيما اكتفى البنزين بانخفاض هامشي. ويُعزى هذا التطور إلى تقلبات سوق النفط، ولا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمهلة التي منحها دونالد ترامب لإيران، ثم إعلان هدنة لمدة 15 يوماً بين الطرفين.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص أثر التخفيضات الضريبية، إذ بات سعر الديزل أقل بنحو 7 سنتات فقط مقارنة بمستوياته قبل التخفيض، أي أقل بـ4 سنتات من الأسبوع السابق، فيما لا يزال تأثير التخفيض أكثر وضوحاً على البنزين، بانخفاض يصل إلى 18 سنتاً للتر. وتستند هذه البيانات إلى "النشرة النفطية" الصادرة عن المفوضية الأوروبية، التي تعتمد، في الحالة الإسبانية، على معلومات مقدمة من وزارة التحول البيئي، وتشمل نحو 11,400 محطة وقود، بينها 3,400 محطة مستقلة.

في المقابل، تعوّل الحكومة الإسبانية على أن تسهم التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران في الحد من تقلبات أسعار النفط، خصوصاً خام برنت المرجعي في أوروبا. وفي هذا السياق، أعرب وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، عن تفاؤله بإمكانية استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن فتح مضيق هرمز قد يسهم في خفض تكلفة الخام، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوقود للأسر والشركات.

ورغم الارتفاع الأخير في أسعار الديزل، لا تزال إسبانيا من بين الدول الأقل تكلفة في الاتحاد الأوروبي، إذ تحتل المرتبة السابعة من حيث أرخص الأسعار، خلف دول مثل مالطا والمجر وبلغاريا وبولندا. في المقابل، تتصدر هولندا قائمة الدول الأعلى تكلفة، حيث يتجاوز سعر لتر الديزل 2.5 يورو، بينما يتجاوز سعر البنزين حاجز اليوروين في ست دول أوروبية فقط.

وفي غضون ذلك، أثارت هذه التخفيضات الضريبية جدلاً مع بروكسل، إذ وجهت المفوضية الأوروبية تحذيراً إلى مدريد، معتبرة أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10% لا يتوافق مع القواعد الأوروبية، التي لا تسمح بتطبيق معدل مخفض على هذا النوع من المنتجات. وتدافع وزارة المالية الإسبانية عن الإجراء باعتباره مؤقتاً واستثنائياً، إذ من المقرر أن يستمر حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يُعاد تقييم الوضع لاحقاً بناءً على تطورات سوق النفط العالمية، ولا سيما في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها في الإمدادات.