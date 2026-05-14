غضب من تصريحات ترامب... "اليورانيوم أهم من معاناة الأميركيين"

- تصريحات ترامب حول الحرب على إيران أثارت جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هدفه منع إيران من الحصول على سلاح نووي، متجاهلاً تأثير الحرب على الاقتصاد الأميركي وارتفاع التضخم وأسعار الوقود، مما استغله الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية. - شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى 3.8% وزيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، مما أثر على تكاليف المعيشة، و66% من الأميركيين يرون أن سياسات ترامب ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية. - الحرب تؤثر على الانتخابات النصفية المقبلة، حيث تراجع التأييد الشعبي لها، وتقدر تكلفة الحرب بنحو 29 مليار دولار، مع تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية وانخفاض إمدادات النفط.

فاجأ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى الصين، بأنه لا يضع في اعتباره الصعوبات الاقتصادية التي يشعر بها الأميركيون نتيجة للحرب على إيران، مواطنين وسياسيين واقتصاديين أميركيين في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأثر الأميركيين سلباً بالحرب على إيران.

وسئل ترامب خلال حديث مع الصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى الصين، عما إذا كان الوضع المالي الحالي للأميركيين دافعاً له لإبرام اتفاق مع إيران، فرد قائلاً "لا، ولا حتى قليلاً"، مضيفاً: "لا أفكر في الوضع المالي للأميركيين. لا أفكر في أي شخص. أفكر في أمر واحد، وهو أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. الشيء الوحيد الذي يهم عندما أتحدث ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".

ويعد هذا التصريح هو الأول للرئيس الذي يعلن فيه تجاهله لمعاناة المواطنين نتيجة الحرب وارتفاع أسعار الوقود وزيادة موجة الغلاء، وذكرت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن معدل التضخم ارتفع في الولايات المتحدة إلى أعلى معدلاته منذ مايو 2023 مسجلاً 3.8%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود الناتجة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وعندما سئل ترامب نفسه عن تلك التصريحات قال إن الأسعار ستنخفض إلى حد أعلى مما قبل الحرب بمجرد انتهائها، مضيفاً أنها "لن تطول"، وسألته صحافية عما إذا كانت سياسته بخصوص التضخم تعمل، فهاجمها ووصفها بالغبية، وقال "سياساتي تعمل بشكل رائع، وقبل الحرب مباشرة كان التضخم 1.7%، إذا كنت تريدين السماح لهؤلاء المجانين بامتلاك سلاح نووي فأنت شخص غبي. وأنت بالفعل غبية".

ويجادل ترامب بشكل متكرر أن أسعار الوقود والسلع ستخفض إلى أرقام قياسية بمجردة انتهاء هذه الحرب، مدعياً أن الأميركيين يعيشون "العصر الذهبي"، وأن "الشعب يدرك أنه بمجرد انتهاء الأزمة سيشهد انخفاضاً هائلاً في أسعار النفط". بينما يرى 66% من الأميركيين بمن فيهم الجمهوريون، أن سياسات ترامب سبّبت ارتفاع تكاليف المعيشة داخل مجتمعاتهم المحلية، ويقول ما يقرب من الثلثين إن سياساته أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين يرى 75% من الأميركيين أن حرب إيران جعلت أوضاعهم الاقتصادية أسوأ.

اقتصاد دولي 29 مليار دولار كلفة الحرب الأميركية على إيران

وقفزت أسعار الوقود في أميركا منذ بدء ترامب حربه على إيران لتتجاوز 4.50 دولارات للغالون الواحد، مما أثر على عمليات النقل وأسعار السلع والأسمدة والمزارع والإنفاق في المطاعم والشراء، وزادت هذه الأسعار بنسبة تصل إلى 50% على المستوى الوطني، وتتجاوز 60% في بعض الولايات، ويظهر أثره في مختلف مناحي الحياة. ورغم أن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالمياً، يتفاوت فيه مستوى المعيشة بشكل كبير، ويعيش أميركيون على رواتبهم والأقساط، ولا يستطيع أكثر من 40% منهم إيجاد أي مبالغ مالية نهاية العام.

ومن المرجح أن يستخدم الديمقراطيون، تصريحات ترامب رسالةً إلى الناخب في حملاتهم الانتخابية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ المقررة في نوفمبر المقبل. وبدأ الديمقراطيون بالفعل بانتقادها علناً على منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت السيناتور باتي مواري وهي تشارك تصريحه في منشور لها على منصة إكس: "إنه حتى لا يتظاهر في هذه المرحلة. إنه لا يهتم إذا كنت تستطيع تحمل أي شيء بسبب حربه. هذه الحرب لم تكن حتى تتعلق بتهديده لامتلاك إيران سلاحاً نووياً لأنه لم يكن هناك تهديد وشيك".

بينما كتبت ميشيل كيني، وهي تعمل بوصفها استراتيجية في الحزب الديمقراطي، مشاركة اقتباس ترامب، بأن "الإعلان يكتب نفسه"، في إشارة إلى أن هذه التصريحات يكفي فقط أن تكون في إعلانات للناخبين الأميركيين عن مدى اهتمام رئيسهم بهم. وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز تعليقاً على تصريحاته إنها لا ترى أن لديه الوقت للتركيز على الصعوبات المالية التي تواجه الطبقة العاملة لأنه "يركز على إثراء نفسه".

وحاول الجمهوريون الدفاع عن ترامب، وقال رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، عندما سئل عن تصريحه، "لا أعتقد أنه قال ذلك"، وعندما أكد له مراسل تلفزيوني ما قاله الرئيس رد قائلاً "ليس هذا ما أسمعه. كل مرة أتحدث معه أراه يركز على القدرة على تحمل التكاليف". بينما زعم النائب ريتش ماكورميك "أن التصريح اقتطع من سياقه".

اقتصاد عربي رئيس اتحاد مصارف الإمارات ينفي مخاوف هروب رؤوس الأموال

ويستعد الحزب الجمهوري لخوض انتخابات التجديد النصفي بعد 6 أشهر، وكانت تقارير أشارت إلى تخوف الجمهوريين من تأثير الحرب على فرصهم في الانتخابات، خاصة بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات تمت في بعض الولايات والدوائر العام الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية كبيرة لتأثر الانتخابات بهذه الحرب.

وأظهرت استطلاعات رأي تراجع التأييد الشعبي للحرب قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي. وبيّن استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ونُشرت نتائجه الاثنين أن اثنين من كل ثلاثة أميركيين، بينهم ثلث الجمهوريين تقريباً ومعظم الديمقراطيين، يعتقدون أن ترامب لم يوضح بشكل كافٍ أسباب دخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران.

وقدّرت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" كلفة الحرب حتى الآن بنحو 29 مليار دولار، بزيادة أربعة مليارات دولار عن تقديرات سابقة قُدمت الشهر الماضي، وتشمل التكاليف إصلاح واستبدال المعدات إلى جانب النفقات التشغيلية.

في المقابل، يواصل المسؤولون الإيرانيون إظهار موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة. ونقلت وكالة فارس عن محمد أكبر زادة، نائب القائد السياسي لبحرية الحرس الثوري، قوله إن طهران وسعت تعريفها لمضيق هرمز ليصبح "منطقة عمليات واسعة" تمتد من ساحل مدينة جاسك شرقاً إلى جزيرة سِري غرباً. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أجرى تدريبات عسكرية في العاصمة طهران ركزت على "الاستعداد لمواجهة العدو".

وتؤثر الحرب بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، إذ قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.